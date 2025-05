Moderna, Inc.

Moderna Inc.(以下、「モデルナ」)の日本法人モデルナ・ジャパン株式会社(東京都港区、以下、「モデルナ・ジャパン」)は5月19日付けで、60歳以上の成人を対象としたRSウイルスによる感染症の予防を目的とした「エムレスビア(R)筋注シリンジ」の日本における製造販売承認を取得したのでお知らせします。

本承認は、日本を含む22ヵ国における 60歳以上の成人約 37,000 人を対象とした第3相無作為化プラセボ対照二重盲検試験(ConquerRSV試験)から得られたデータに基づきます1。

RSウイルスは、感染力が高く、急性呼吸器疾患および下気道感染や肺炎などの原因となり、乳児や高齢者に大きな疾病負担を引き起こすことがあります。またRSウイルスによる感染症は、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などを悪化させるなど、健康へ重大な影響を与える疾患であり、その予防ワクチンには高いアンメットニーズがあります2,3,4,5。

モデルナ・ジャパンは、日本の皆さまに「エムレスビア(R)筋注シリンジ」を、新たな選択肢としてお届けできるよう、関係者と連携してまいります。

RSウイルスについて

RSウイルスは、感染性の高い呼吸器ウイルスであり、下気道感染や肺炎の主な原因であり、乳児や高齢者に対して大きな疾病負担を引き起こします2,3,4。RSウイルス感染症の合併症には、呼吸困難、肺炎、気管支炎があり、入院や死亡につながることがあります5。急性感染に加え、RSウイルスは喘息やCOPDなどの基礎疾患を悪化させ、呼吸機能の長期的な低下を引き起こす可能性があります5。RSウイルスは先進国の60歳以上の成人において年間約470,000例の入院と約33,000例の死亡原因とされ、日本では約63,000例の入院と約4,500例の死亡原因と推定されています6。

エムレスビア(R)筋注シリンジについて

「エムレスビア(R)筋注シリンジ」は、融合前 F糖タンパク質をコードした mRNA配列からなるRSウイルスワクチンで、モデルナ のCOVID-19ワクチンと同様の脂質ナノ粒子(LNP)が使用されています。F糖タンパク質はウイルス表面に存在し、ウイルスの宿主細胞への侵入に関与し感染を引き起こします。F糖タンパク質は融合前と融合後の2種類の状態が存在し、融合前の形態は、中和抗体の重要な標的であり、そのタンパク質配列は、RSV-A および RSV-B の両サブタイプでほぼ同様です。

