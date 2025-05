イタリアの大手マンガ出版社Edizioni BD S.r.l. の子会社化について

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛、以下「KADOKAWA」)は、2025年5月14日、イタリアで主にマンガ・ライトノベルを刊行する出版社Edizioni BD S.r.l(読み:エディツィオーニ、本社:イタリア ミラノ、CEO:Marco Schiavone、以下「Edizioni BD」)の持分を取得し、子会社化することに合意いたしました。

■背景と目的

KADOKAWAグループは、多彩なポートフォリオから成るIP(Intellectual Property)を安定的に創出し、世界に広く展開することを中核とした「グローバル・メディアミックス with Technology」の推進を基本戦略として掲げ、これまで北米・中華圏・東南アジア・欧州を中心に海外拠点の事業基盤強化・拡大を進めてまいりました。

Edizioni BDは2005年に設立され、イタリア ミラノでマンガ・ライトノベルのイタリア語翻訳出版事業を展開しており、現在は年間500点近くの書籍を刊行し、現地に日本コンテンツの強固なファン層を有しています。現地の大手一般書店を通じたマンガの流通網の開拓に先駆的に取り組んだことに加え、日本同様のカバーや帯などを付け洗練された装丁を初めて施すなど、マンガをユーザーに浸透させるための革新的な施策を積極的に推進してきました。

イタリア市場では、日本コンテンツのブームにいたる以前より「フメッティ」と呼ばれる独自のコミック文化が根付いていた背景もあり、1970年代の日本アニメ放映開始を契機に、比較的早期に日本マンガの翻訳出版市場が誕生しました。以降、2016年には若者向けの文化活動を支援するカルチャー・パス制度が欧州他国に先駆けて導入され、イタリアのコミック市場は欧州においてフランスに次ぐ市場規模に成長しています。

今後、Edizioni BDを通じ、当社作品に限らず幅広い日本マンガ作品の翻訳出版に注力するとともに、未開拓の日本のライトノベルなどの小説や関連する商品展開にも積極的に取り組みます。また、隣国のフランスをはじめとする当社グループの他の海外拠点との連携強化を通じ、欧州全体の事業拡大を図ってまいります。

■Marco Schiavone氏(Edizioni BD) コメント

「日本の大手エンターテインメント企業から直接投資を受ける初のイタリア現地出版社となることは本当に素晴らしいことです。日本と読者の皆様を直接つなぐという私たちの使命はより強固に果たされるでしょう。私たちは、KADOKAWAという、イタリアのマンガ市場、国の特殊性に非常に関心を持ち、事業拡大に協力的かつ好奇心旺盛なパートナーと出会えました。ここから野心的でエキサイティングな旅が始まります。」

(原文)

It is truly awesome to be the first Italian publisher to be the subject of a direct investment by a major Japanese entertainment company. Our goal of being a direct thread between Japan and our readers will be able to be achieved even more strongly. We have found in KADOKAWA an attentive and curious interlocutor, very interested in the specificities of our market and country and intent on magnifying the work of my team. We have an ambitious and exciting journey ahead of us!

■夏野剛(KADOKAWA) コメント

「Edizioni BDは過去20年間にわたり、イタリアのマンガ市場の成長に多大な貢献をしてきました。この度、同社をKADOKAWAグループに迎え入れることができ大変嬉しく思います。今後、イタリアにおけるマンガやライトノベルのさらなる市場拡大を目指し、同社とのパートナーシップを一層強化してまいります。」

■Edizioni BD 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16965_1_76a9415e379d77b81fa59dff74f544ca.jpg ]

■業績への影響

本件が当期の連結業績に与える影響は軽微です。

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP(Intellectual Property)を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/