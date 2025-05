【必見！梅雨を徹底対策】梅雨の雨を“喜びの雨”に。『喜雨（KiU）』の名の下、雨を楽しむためのKiU「レインポンチョ」マニュアルを発表。

株式会社ワールドパーティー特設サイト :https://kiu-online.jp/blogs/topics/poncho-comparison2025

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド『KiU(キウ)』は、ブランド名の由来となった「喜雨(キウ)」の名の下、梅雨の季節をポジティブに楽しむための「レインポンチョ」比較マニュアルを発表いたします。 防水性とファッション性を兼ね備えたKiUのレインポンチョは、憂鬱になりがちな雨の日も、おしゃれで快適な“喜びの雨日和”へと導いてくれます。本マニュアルでは、2025年を代表する4つのレインポンチョを徹底解説。さらに、KiU公式オンラインショップにて、税込5,500円以上ご購入でKiUオリジナルキーホルダーがもらえる期間限定キャンペーンも実施いたします(*なくなり次第終了)。

耐水圧の目安と使用シーン別の選び方

KiUレインポンチョ徹底比較

レインポンチョと一口に言っても、使用シーンや機能性はさまざま。用途に合わせた最適な一着を選ぶための「ポンチョ特性早見表」とグラフをご用意しました。

※雨水侵入を徹底ガード:

KiUのポンチョは全てのモデルに、ファスナーテープをフィルムでラミネートした止水ファスナーや、縫い目を塞ぐシームテープ加工を採用。大雨の中でもしっかり雨をシャットアウトします。

こんなシーンにおすすめ!ポンチョ別解説

■ 特性早見表■ 機能・使用シーンマップ【スタンダードレインポンチョ 2ND(K404)】 \7,920(税込)

耐水圧:20,000mmH2O

・台風レベルの激しい雨にも

耐水圧20,000mmH2Oの高い防水性能で、台風のような豪雨でもしっかりと雨を防ぎます。

・野外フェスやイベントに

突然の雨にも対応できる防水性に加え、リフレクター素材を採用しているため、夜間の移動や長時間の屋外使用も安心です。

・雨天時のアウトドアアクティビティに

釣りや登山など、天候が変わりやすいシーンでも安心。フードや袖口は調整可能で、快適なフィット感が得られます。

K404(グラデーションネイビー)フード調節可能。リフレクターパイピング付き。袖口の調節が可能。片側ポケット付き。【キウレインポンチョ2ND (K405)】 価格:\5,940(税込)

耐水圧:10,000mmH2O

・送り迎えや夜間の移動に

リフレクターパイピングで視認性アップ。雨の日の安全性を高めます。

・突然の大雨にも安心

都市部や短時間の強い雨にも対応。高い防水性で安心して外出できます。

・コスパ重視派におすすめ

手頃な価格ながら、しっかりとした耐水圧を備え、日常使いに最適です。

・親子リンクコーデも可能

キッズ用と同柄展開で、おしゃれな親子コーデが楽しめます。

K405(カーキ)フード調節可能。リフレクターパイピング付き。雨風が入りにく袖ボタン。ポケット付き。K409(キッズと柄連動)【エアライトポンチョ (K406)】 価格:\11,000(税込)

耐水圧:5,000mmH2O / 重さ:約320g(KiU史上最軽量)

・デイリーの通勤や通学に

約320gの超軽量設計で、持ち運びにも便利。日常の急な雨に対応できます。

・おしゃれと機能性を両立

透け感のある素材で、雨の日のコーディネートにも映えるスタイリッシュな一着。

・リュック対応の設計

ウエストのドローコードでフィット感を調整でき、荷物があっても快適に着用可能です。

K406(カーキ)インパクトのあるリフレクター付き。ウエストドローコード付き。コンパクトな収納袋。【ビジブルバイシクルレインポンチョ (K407)】 価格:\9,350(税込)

耐水圧:10,000mmH2O

・自転車に乗るときに

・夜間でも安心の視認性

全面に総柄リフレクター生地を使用し、自転車での走行時に高い視認性を発揮します。

・自転車走行時の快適性を追求

裾部分に付属のスナップボタンにより、後輪の巻き込みとバタつきを防止。

・風の影響も最小限に

袖付きになったことで動きやすさが格段にアップ。また、袖は二重構造になっており雨風の侵入を軽減。

・安全な視界を確保

視界確保を重視したフード設計で、左右の死角を減らし、後方確認もスムーズに。

キャンペーン情報

K407(ブラック)全面にインパクトのあるリフレクター首の動きに合わせて動くフード設計裾の巻き込み防止用股下スナップボタン付き二重構造袖1.二重構造袖2.バイクのフレーム設置可能な収納袋「KiUミニボディバッグキーホルダープレゼントキャンペーン」

期間:2025年5月19日(月)10:00 ~ 5月31日(土)23:59

条件:KiU公式オンラインショップにて、税込5,500円以上ご購入でプレゼント

※先着順。キーホルダーがなくなり次第終了となります。

お取り扱い店舗

KiU公式オンラインショップ: https://kiu-online.jp/blogs/topics/poncho-comparison2025

楽天市場店 KiU : https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000464/

ZOZOTOWN店 KiU: https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/fashion-accessories/raincoat-poncho/?p_scpid=16529

Amazon KiU : https://www.amazon.co.jp/stores/page/E0B08ED7-AF68-4624-9CB5-F78B073EF411?ingress=0&visitId=ba391bb9-7d65-46ec-a6c9-bbba9858e5bb&ref_=ast_bln

東京特設エリア1.:KiU in VIVREGENE(イオンスタイル新百合ヶ丘/ビブレジーン新百合ヶ丘)

東京特設エリア2.:KiU POP UP STORE in and ST TOKYO

神奈川特設エリア:KiU in WORLD PORTERS

全国の取扱店舗:LOFT、ハンズ、スポーツゼビオ、Bleu Bleuet他

※在庫の有無は各店舗へ直接お問い合わせください。

『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』

KiUは、「家の外に出れば全てがアウトドア」というコンセプトのもと、『一歩踏み出して、ワクワクする新世界へ』をシーズンテーマに、雨の日も、晴れの日も、暑い日も、寒い日もアウトドアアクティビティを楽しんでもらいたいと、デザインも機能も、よりパワーアップした品揃えで新しい体験をお届けします。

【KiUについて】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。 『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU