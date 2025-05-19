爆乳ラバードレス「インカローズ」が再販決定！本日 5月19日(月)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、爆乳ラバードレス インカローズ【再販】 1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの再販を決定いたしました。本日 5月19日(月)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/663

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93LQYPT

爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/662

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93JPKNY

予約受付期間：2025年5月19日(月)16：00～2025年8月5日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・爆乳ラバードレス「インカローズ」を再販決定です！

ピッチリしたラバードレスに包まれた豊満ボディをボリュームたっぷりに表現しました！

ドレスからこぼれ落ちそうな胸の柔らかさや重量感、キュッと締め付けられた太ももなど、魅惑的なボディーラインを丁寧に造形。

曲線やドレスの皺まで際立たせるツヤツヤなドレスがポイントです。

わがままボディなインカローズをぜひあなたのお手元でご堪能ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/4スケール 全高サイズ 約211mm

小売価格 ：\32800(税込\36080)

商品名 ：爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約149mm

小売価格 ：\19800(税込\21780)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年5月19日(月)16：00解禁

予約締切 ：2025年8月5日(火)23：59締切

発売月 ：2025年12月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/663

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93LQYPT

爆乳ラバードレス インカローズ 【再販】1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/662

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F93JPKNY

予約受付期間：2025年5月19日(月)16：00～2025年8月5日(火)23：59

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ZenMarket

1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461146

1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461108

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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

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■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

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