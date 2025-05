今夏リリース予定のエンタメオンクレBOUNTY HUNTERSで「ゴジラ」とのコラボフィギュア展開が決定！

JOYBOY GAMES - FZCO

JOYBOY GAMES - FZCO(Dubai / Co-Founder CEO Kensaku Nakata)は、当社が提供する世界初のオンラインクレーンサービス『BOUNTY HUNTERS(バウンティハンターズ)』において、「ゴジラ」のフィギュア展開によるコラボレーションが決定したことをお知らせします。

「ゴジラ」70周年記念――歴代怪獣がデジタルフィギュアとなってオンラインクレーンゲーム『BOUNTY HUNTERS』に登場!

1954年の誕生から70周年を迎えた「ゴジラ」シリーズ。その歴代登場怪獣たちが、デジタルフィギュアとして『BOUNTY HUNTERS(バウンティハンターズ)』に集結します。オンラインクレーンゲームで「ゴジラ」のプライズを見事獲得すると、アプリ内の自分だけの「コレクションルーム」に飾って鑑賞できるほか、ARモードを使って現実世界に投影し、写真撮影などリアルとバーチャルが融合した、リアルフィギュアでは再現できない「映える、推し活体験」を楽しむことができます。

今回のコラボレーションでは、「ゴジラ」70周年を記念した特別ラインとして、『ゴジラ』(1954)や『ゴジラ-1.0』(2023)に登場する「ゴジラ」ほか、「キングギドラ」や「モスラ」、「メカゴジラ」といった人気怪獣たちを忠実に再現したデジタルフィギュアが登場。シリーズの歴史を彩ってきた歴代怪獣を一堂に集め、ファンならではのコレクション体験をお届けします。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ARで自宅でも外でも“推しゴジラ”と一緒に撮影!

獲得したデジタルフィギュアは、AR(拡張現実)モードを使って現実世界に出現させることが可能。スマートフォンのカメラを通じて、自宅はもちろん、ゆかりの地やお気に入りの場所に「ゴジラ」を登場させ、写真や動画として記録することができます。コレクションする楽しさに加え、“所有”から“体験”へと広がる新たな楽しみ方を提供します。

※AR=現実世界とデジタル情報を融合する拡張現実技術

今後も続々と新情報を発表予定

今回の発表を皮切りに、登場する怪獣やリリース時期など、最新情報を順次お知らせしてまいります。

また、『BOUNTY HUNTERS』では、国内外の人気キャラクターやブランドとのコラボレーションを多数予定。各IPの世界観を活かしたデジタルフィギュアを通じて、「遊ぶ」「集める」「飾る」「撮る」といった体験を、より多彩に、より深くお楽しみいただけるラインアップを展開してまいります。

┃エンタメオンクレBOUNTY HUNTERSとは?

次世代の推し活プラットフォーム『BOUNTY HUNTERS』始動!――エンタメ型オンラインクレーンゲームがスマホで世界とつながる

『BOUNTY HUNTERS(バウンティハンターズ)』は、オンラインクレーンゲームの進化系として誕生した“推し活プラットフォーム2.0”。スマートフォンを使って、遠隔地のリアルなクレーンマシンを操作し、デジタルフィギュアや、ゲーム内キャラクターやアイテム、さらには多彩なデジタルプライズを獲得できるユニークなユーザー体験を提供します。

<2025年夏リリース予定>

特徴- 対戦型オンクレで世界一のバウンティハンターを目指せ!40体以上のオリジナルキャラクターを育成し、戦略がモノを言うPvP形式の対戦に挑戦。相手の操作を妨害しながら、リアルタイムで白熱のクレーンバトルが楽しめます。- 人気IPとのコラボ × デジタルプライズ日本を代表するアニメなどの人気IPと連携し、ファン垂涎の限定デジタルフィギュアをプライズ化。世界中のコレクターやファンに向けて“推し”との新たな接点を提供します。- 推しライバーと“シンクロ”してプライズを共有!ライバーがプレイする様子を視聴しながら、視聴者も一緒に“シンクロ”して同じプライズを獲得できる革新的な機能を搭載。視聴だけで参加・入手できる、新感覚の推し活体験を実現します。

┃会社概要

企業名:JOYBOY GAMES - FZCO

代表者:Co-Founder CEO Kensaku Nakata

所在地:46225-001, IFZA BP, Dubai Digital Park, Dubai, UAE

Official Link : https://lit.link/bountyhunters

X (旧Twitter) : https://twitter.com/BountyhuntersJp

公式LINE: https://line.me/R/ti/p/@526brshi