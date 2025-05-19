本町サンケイビル　空気調和・衛生工学会　第39回振興賞　技術振興賞受賞

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島 一暢）は、「本町サンケイビル」（所在地：大阪府大阪市中央区本町四丁目3番9号)において、公益社団法人空気調和・衛生工学会 第39回振興賞 技術振興賞を受賞したことをお知らせいたします。

［部 門］振興賞 技術振興賞

［業績名］本町サンケイビルの環境設備計画

レンタブル比・フレキシビリティの最大化、超高層ビルにおける環境配慮計画、省人・省力・短工期化手法、知的生産性を高めるウェルネスオフィス、運用段階での実績検証とさらなるチューニングといった環境設備計画を評価され、本受賞にいたりました。

本町サンケイビル 外観表彰状表彰盾

［空気調和・衛生工学会 概要］

空気調和・衛生工学会は、暖冷房・換気、給水・排水、衛生設備など一般市民の生活と密着した設備やその仕組み・原理などを扱う学問領域で活動する学術団体で、日本にある工学系の中では10番目の規模の学会です。

［空気調和・衛生工学会振興賞 概要］

空気調和・衛生工学と工業の振興と発展および新進の研究者・技術者を育成することを目的として、会員の技術に関する業績に対しておこなわれる表彰です。

■物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24930/table/62_1_79ab041500d5bb154387887c44aa7535.jpg ]