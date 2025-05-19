「ウルトラマンニュージェネレーションスターズ THE キャラ CAFE」が大阪・東京にてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年5月28日(水)より「THEキャラCAFE 心斎橋OPA店」、2025年7月18日(金)より「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」にて『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』とのコラボカフェを開催いたします。
店内では、『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=93617
【イベント情報】
イベント名：ウルトラマンニュージェネレーションスターズ THE キャラ CAFE
【開催期間・場所】
■大阪
会場:心斎橋オーパ 9階「THEキャラCAFE 心斎橋OPA店」
期間:2025年5月28日(水)～6月11日(水)
■東京
会場:グランドスケープ池袋 2階「THEキャラCAFE グランドスケープ池袋店」
期間:2025年7月18日(金)～7月29日(火)
【カフェメニュー】
【ご注文特典】
■大阪
■東京
【販売商品】
カンバッジ(ブラインド)
価格：550円(税込)
種類数：全15種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド)
価格：440円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約W63mm×H89mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルマグネット
価格：各1,100円(税込)
種類数：全14種
サイズ：約W79mm×H67mm
アクリルフィギュア
価格：各1,650円(税込)
種類数：全14種
サイズ：全高約150mm
ミニアクリルアート
価格：各2,530円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B6
トートバッグ
価格：各2,750円(税込)
種類数：全2種
サイズ：
W360mm×D110mm×H370mm
持ち手W25mm×H470mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/ungs3/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)円谷プロ
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売