新橋のランドマーク大型屋外ビジョン「新橋SLビジョン」がリニューアルオープン！！

有限会社サーチ

有限会社サーチ(本社:東京都立川市、代表者 常田 修治、以下「当社」)が運営する『新橋SLビジョン』がフルリニューアルして放映再開しました。

リニューアル後の新橋SLビジョン

リニューアル後の新橋SLビジョンは、LED画面の面積が約10%拡大し「約34.8平方メートル 」になり、最新の6mmピッチLEDビジョンを採用したことで画質が約44%向上しました。より高精細でインパクトのある映像で街を華やかに彩ります。特注の平面波スピーカーを増設したことで、広場全体によりクリアな音声で放映しながら、無駄な音の拡散を防いでいます。

また、生成AIを活用した様々なコンテンツを放映していきます。

生成AIコンテンツ「パンダ」大好評「新橋2面シンクロ」のインパクトも増加

◇媒体名称:新橋SLビジョン ※25年7月1日より名称変更予定

新橋SL広場は、日本屈指のビジネス街の中心に位置し、待ち合わせスポットとして全国的に知名度が高い場所です。また、ビジネスパーソンが中心層の為、購買力の高いユーザーに対してダイレクトな訴求が可能です。当ビジョンは、駅ホーム上から視認でき、日比谷口改札と東西自由通路の歩行者導線上に位置します。媒体前が広場になっており滞留時間が長いため、訴求効率の高い媒体です。

(媒体詳細)

設置場所:東京都港区新橋2-8-7 新橋SL広場中央

放映時間:7:00-01:00(18時間放映) ※07:00-08:00、21:00以降無音放映

画面面積:(W)6,400mm × (H)5,440mm (34.8平方メートル )

LEDピッチ:SMD 6mm

音声:指向性スピーカー×4基

その他:OOH Analytics導入済み

(媒体資料ダウンロード)

・新橋SLビジョン ※25.5.19-

https://prtimes.jp/a/?f=d84223-20-15d0abc80cb744d2cf06190350eb2b9d.pdf

・新橋2面シンクロプラン ※25/5/19-

https://prtimes.jp/a/?f=d84223-20-11a9b5d5c1cdc85cf8656828359754dc.pdf

※OOH Analyticsとは

OOH Analytics

WOOが提唱する世界標準の視聴者計測ガイドラインに準拠した屋外広告視聴者データをリアルタイムに計測し可視化するサービスです。

AI画像解析、Wi-Fiシグナルセンサー、位置情報属性データの3つのビッグデータを取得・解析し、客観的なアイトラッキングデータを基にした視認率を用い、最小粒度15秒ごとの視聴者データを計測できます。

屋外広告視聴者の人数・性別・年代・来訪回数・視聴秒数・視聴態度などをリアルタイムに専用ダッシュボードから閲覧でき、レポート作成機能では広告出稿ごとの視聴者データを広告主(広告会社)へ提出できます。

また、プログラマティックDOOH広告において、視聴ベースのインプレッション等を各種プラットフォームへデータ連携することが可能です。

(導入済み大型ビジョン)

ISETAN TACHIKAWA VISION、ユニカビジョン、新宿サザンテラスビジョン、クロス新宿ビジョン、原宿表参道ビジョン、新橋SLビジョン、新橋龍角散ビジョン

※その他、順次導入準備中

OOH Analyticsは、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムのセンシングサイネージガイドラインに準拠しています。エッジAIで画像を即時解析し、個人を特定できないデータに処理するため個人情報は一切取得していません。また、画像も解析後に自動で即時破棄されるため保有しておりません。Wi-Fiセンサー及び位置情報属性データには個人を特定できるデータは含まれません。

※OOHとは

Out Of Homeの略。街頭や公共交通機関などへ設置する広告媒体の総称

※Digital OOH(DOOH)とは

デジタル・アウト・オブ・ホームの略。街頭や公共交通機関などへ設置する広告媒体のうち、デジタル

サイネージを活用したメディア全般の総称

※プログラマティックDOOH広告とは

デジタルサイネージをネットワークで接続し、アドテクノロジーを活用したプラットフォームで広告が

取引できる運用型広告枠

※世界標準の視聴者計測ガイドライン

グローバルOOH業界団体The World Out of Home Organization(WOO)が提唱している「GLOBAL OOH AUDIENCE MEASUREMENT GUIDELINES」

(英語)The World Out of Home Organization(WOO)

https://www.worldooh.org/pdf/Global-guidelines-e-book_V.8.pdf

(日本語)一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム(DSC)

https://digital-signage.jp/wp-content/uploads/pdf/20221002_WOO-Global-OOH-Audience-Guidlines-Japanese_FINAL_Clean.pdf

※The World Out of Home Organaization(WOO)とは

OOHに関連する世界各国の媒体社、広告会社、業界団体、およびサプライヤーを網羅する国際団体。100ヵ国以上の国々から企業・団体が加盟。世界中のOOHに関するノウハウ、ケーススタディ、市場予測の共有、クリエイティブ・アワードや業界における革新的な取り組みの表彰などを行っている。さらに、行政、国際団体、政治団体、マスコミへのロビー活動を通じて、OOH業界の健全な成長と地位の向上にも力を入れている。

■サーチについて



Providing valuable moments to people and the city

「人に、街に、価値ある瞬間をとどける。」

OOH広告を主軸に、人 - 街 - 企業とのより親和性の高いコミュニケーションを創造することを目指し、社会にとって価値のある情報を届けていきます。



<会社概要>

会社名: 有限会社サーチ

代表者: 常田 修治

本 社: 東京都立川市錦町一丁目4-20 TSCビル2F

営業本部: 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2F

設 立: 2004年3月

事業内容:メディア開発・運営事業、広告代理業、アドテクノロジー事業

[URL] https://searchnext.jp



【本プレスリリースへのお問い合わせ先】

E-mail: infomail@searchnext.jp

TEL : 03-4510-3115