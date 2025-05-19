【先着18名様】十四代、新政、射美などの厳選された希少酒が楽しめる「幻の希少酒プラン」｜日本酒原価酒蔵「川崎店」にて開催｜5月21日～5月31日

株式会社ビリオンフーズ

『幻の希少酒プラン』開催！



日本酒原価酒蔵 川崎店にて、5月21日(水)～5月31日(土)の期間「幻の希少酒プラン」を開催いたします。



日本酒原価酒蔵でも入手困難な銘柄を厳選して10種類ご提供。

中でも注目は『十四代 純米大吟醸』。

通常はJAL国際線のファーストクラスでしか飲めない幻の日本酒です。





当プランは、日本酒に合うお料理に加え、特定名称酒を中心とした36種類の日本酒が飲める3時間プレミアム飲み放題付きとなっております。



18名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容





※各種40ml程度でのご提供です。

※「新政 涅槃亀100%玄米醸造」のみ35mlの提供となります。

※お料理＋プレミアム3時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)。

※下記日本酒は飲み放題ではありません。

※「新政 ヴィリジアン ミャンマー人道支援酒」は微発泡酒のため、時間の経過により品質が変化する可能性があります。

◆提供日本酒

・十四代 純米大吟醸 (JAL国際線ファーストクラス酒)

・高砂 松喰鶴 純米大吟醸

・新政 ヴィリジアン ミャンマー人道支援酒

・新政 涅槃龜 100% 玄米醸造

・信州亀齢 金亀 金紋錦 純米大吟醸

・金雀 飛翔

・川中島 幻舞 大吟醸 premium

・射美 特別純米 15

・ソガ ペール エ フィス リア・サケ・ナチュレル 天神原

・産土 香子 五農醸

◆お料理

・チーズ3品盛り合わせ

・店長の気まぐれお刺身5種盛り合わせ

・ウニクリームコロッケ

・カツオと梅水晶の茶漬け

プレミアム飲み放題メニュー



※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan/kawasakimaboroshi/?seats=1&time=15%3A00

プラン概要

◆開催期間

2025年5月21日(水)～5月31日(土)





◆料金

税込\13,000

※お料理＋プレミアム3時間飲み放題付き(終了30分前ラストオーダー)

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

18名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

日本酒原価酒蔵 川崎店

〒 210-0007

神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-1 鷲頭ビル B1F(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%BA%97/@35.5301663,139.6956637,16z/data=!4m6!3m5!1s0x601860a27b3523eb:0xdd515dda1aa77eca!8m2!3d35.5296367!4d139.6984043!16s%2Fg%2F11f1zl5lfq?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に、『幻の希少酒プラン』というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

044-276-8485

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/plan/kawasakimaboroshi/?seats=1&time=15%3A00

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・お料理＋プレミアム3時間飲み放題付きです(終了30分前ラストオーダー)

・飲み比べの日本酒については各種40ml程の提供となります。

・「新政 涅槃亀100%玄米醸造」のみ35mlの提供となります。

・「新政 ヴィリジアン ミャンマー人道支援酒」は微発泡酒のため、時間の経過により品質が変化する可能性がございます。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

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・TikTok

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・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/