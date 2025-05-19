¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Î¿ÇÃÇÊä½õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ì±Õ¤Ë¤è¤ëÂÎ³°¿ÇÃÇÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

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¢¨2¡¡2024/9/26ÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö·ìÞùÃæ¤Î pTau217/¦Â-¥¢¥ß¥í¥¤¥É 1-42 Èæ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÁ´¼«Æ°²½³ØÈ¯¸÷¹ÚÁÇÌÈ±ÖÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ë¥ß¥Ñ¥ë¥¹(R)G ¥·¥êー¥º¡×ÍÑ»îÌô¤ÎÊÆ¹ñ FDA ¤Ø¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(https://www.fujirebio.co.jp/information/pdf/20240926_news_FR.pdf)
¢¨3 2022/5/6ÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÇ¾ÀÔ¿ñ±ÕÃæ¤Î¦Â-¥¢¥ß¥í¥¤¥É1-42/1-40Èæ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÁ´¼«Æ°²½³ØÈ¯¸÷¹ÚÁÇÌÈ±ÖÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ë¥ß¥Ñ¥ë¥¹(R) G1200¡×ÍÑ»îÌô¤ÎÊÆ¹ñFDA¤«¤é¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(https://ssl4.eir-parts.net/doc/4544/tdnet/2113024/00.pdf)
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