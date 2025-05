¡ÚÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Û#4 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤Áª¼ê¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¡Ê·ÑÂ³¡ËÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックに熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

この度、ニック・ケイ選手との選手契約が基本合意(継続)に達しましたので、ご報告いたします。

■生年月日

1992年8月3日

■出身

オーストラリア

■身長/体重

206cm/106kg

■背番号

4

■ポジション

PF/C

■経 歴

・Northside Wizards(2014-15)

・Townsville Crocodiles(2015-16)

・Southland Sharks(2016-17)

・Illawarra Hawks(2016-18)

・Perth Wildcats(2018-20)

・Wellington Saints(2019)

・Real Betis(2020-21)

・島根スサノオマジック(2021- )

■代表歴

・FIBA アジアカップ2017 オーストラリア代表選手(金メダル)(2017)

・東京オリンピック2020 オーストラリア代表(銅メダル)(2021)

・FIBAバスケットボールワールドカップ2023 オーストラリア代表(2023)

・パリオリンピック2024 オーストラリア代表(2024)

・FIBAアジアカップ2025 予選Window3 オーストラリア代表(2025)

ニック・ケイ 選手からのコメント

It’s an honour to have the opportunity to represent Shimane Susanoo Magic and its fans for 2025-26 season.

For the past 4 years, Shimane has been home, to myself and my family, and I hope I can reward the community and club for their support by giving everything I have to try and bring a championship to Shimane.

--------------

2025-26シーズンも島根スサノオマジックを代表できる機会を得られたことを光栄に思います。

この4年間島根は私と私の家族にとってのホーム(地元)になりました。日頃応援して下さっている島根のコミュニティ、そしてクラブのために全身全霊で戦い、優勝出来るように恩返しをしたいです。



■2024-25 SEASON 個人成績

https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=5100000088

■リリース

https://www.susanoo-m.com/lp_page/roster202526_04