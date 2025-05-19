¡ã¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Óー¡Ë¡ä¥Ø¥ë¥·ー¤Ê·ì¿§´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¤«¤é²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥éー¤¬¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÏËÌÍµ²ð¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë<¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Óー¡Ë>¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ê·ì¿§´¶¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¡õbe ¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¡×¤Î¸ÂÄê¿§¥Ö¥í¥ó¥º¤ò2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡Ö¡õbe ¥¢¥ó¥Àー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ö¥í¥ó¥º¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤Ê²Æ´é¤Ë¡ª
¡Ö&be ¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¡×¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤·ì¿§´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢²ÏËÌÍµ²ð¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¸ÂÄê¿§¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ñー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥éー¡£¥¯¥êー¥×¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ËË¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¾åµ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¿§»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Áー¥¯¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë²Æ¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤ÎºÙ¼´¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡Ö&be ¥¢¥ó¥Àー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡×¤Ï¡¢¿Ä¤ÎºÙ¤µ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿Ä¤¬·«¤êÌá¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Â¿¿§¥Ñー¥ë¤ä¥é¥á¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Ï¡¢Ç´Ëì¤äÎÞÂÞ¤Ë°ú¤¯¤ÈÆ·¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËË¤ÈÌÜ¸µ¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Èµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥µ¥Þー¥á¥¤¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡õbe ¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¤³¤À¤ï¤ê¤Î·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤¬¿Íµ¤¤Î¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¤«¤é
¹ü³Ê¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥éー¤¬¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
¡õbe ¥¯¥êー¥à¥Áー¥¯¡¡
Á´2¿§ <¸ÂÄê¿·¿§1¿§>¡¡³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCOLOR¡ä
¡Ú¸ÂÄê¿·¿§¡Û¥Ö¥í¥ó¥º
¥´ー¥ë¥É¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ñー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥Ö¥í¥ó¥º¥«¥éー
¡Ú´ûÂ¸¿§¡Û¥é¥Ç¥£ー¥ì¥Ã¥É
¿§¤Ã¤Ý¤µ¤È¥Ô¥å¥¢¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·ì¿§¥ì¥Ã¥É
¢¡¹ü³Ê¤µ¤¨Èþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥Ö¥í¥ó¥º¼Á´¶
¥´ー¥ë¥É¤È¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ñー¥ë´¶¤¬¡¢²«¤ß¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÄø¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£²Ä°¦¤¤¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤Ø¡£¥Ø¥ë¥·ー¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê°õ¾Ý¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡È¯¿§¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä
¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä¡£È©¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤Ï¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¿§¤Å¤¯¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤â¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë²ÏËÌ¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤·¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ä¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë¢¨¤Î£µ¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢£±ÆüÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ëËË¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ª»È¤¤¤Î¥ê¥Ã¥×¤ËÂ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ý¸µ¤Ë°õ¾Ý¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¢¨¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý
¢¡È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥êー½èÊý
¹ÛÊªÌý¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥º¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¹çÀ®»À²½ËÉ»ßºÞ¡¢¹áÎÁ¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¡£¤ªÅò¤ÈÀÐ¤±¤ó¥¿¥¤¥×¤ÎÀö´éÎÁ¤ÇÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤ÎÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤½èÊý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤ª¤³¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡ãHOW TO USE¡ä
»Ø¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÅ¬ÎÌ¼è¤ê¡¢¼ê¤Î¹Ã¤ÇÈ¯¿§¤ÎÇ»¤µ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢¤ä¤äÇö¤á¤Ë´¶¤¸¤ëÈ¯¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
É¡¤Î²£¤ò»ÏÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤È¤ó¤È·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤³¤à¤è¤¦¤Ë¥Áー¥¯¤òÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£´Ý·¿¡¢Íñ·¿¡¢¥Ùー¥¹·¿¤ÎÊý¡§
¥¯¥Þ¤Î¤¹¤°²¼/É¡¤Î²£～ÌÜ¿¬¤Î²¼±äÄ¹Àþ¤Þ¤Ç¡£ËË¹ü¤Þ¤Ç¥Áー¥¯¤ò¿¤Ð¤¹¤È´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÌÄ¹¤ÎÊý¡§
É¡¶ÚÃæ±û¤Î²£～²£´é¤Þ¤Ç¡¢²£¹¤¬¤ê¤Ë¥Áー¥¯¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£³Û¾åÉô¤ä³ÜÀè¤Ë¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥Ú¥ó¤Ç¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤»þ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¾å¤²¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¡Ö&be ¥ë¥ß¥Ê¥¤¥¸¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤ä¡Ö&be ¥°¥í¥¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¡×¤ò¾å¤«¤é½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡õbe ¥¢¥ó¥Àー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
Ç´Ëì¤Ë°ú¤¤¤ÆÆ©ÌÀ´¶¡¢ÎÞÂÞ¤Ë»È¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡ª
¥Ñー¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯¿Íµ¤¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤¬·«¤êÌá¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì
¡õbe ¥¢¥ó¥Àー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡¡
Á´1¿§¡¡1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡À¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë POINT¡¿
£±. ¿Ä¤ÎºÙ¤µ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·«¤êÌá¤·²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡ª
£². Á¡ºÙ¤ÊÌÜ¸µ¤¬¤¦¤ë¤ª¤¦5¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë¢¨ÇÛ¹ç
¢¨ ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¼ï»ÒÌý¡¢¥Ö¥É¥¦¼ï»ÒÌý¡¢¥ª¥êー¥Ö²Ì¼ÂÌý¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¡ãCOLOR¡ä
¥Ô¥ó¥¯¥Ñー¥ë
¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥¤¥¨¥íー¤ÎMIX¥Ñー¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤¬°¦¤é¤·¤¤ÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¡£
È©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯Æ·¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¹¤ë¤¹¤ëÉÁ¤±¤ë¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ËÉÁ¤±¤ë¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡£¿¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¤òºÌ¤ê¡¢¤¤é¤á¤¯È¯¿§¤Î¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È©¤¢¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ºÙ¼´¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー
ÎÞÂÞ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¤Ë¤âÉÁ¤¤ä¤¹¤¤ºÙ¼´¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¡£ÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎºÙ¤¤Àþ¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤â´ÊÃ±¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥ÕÈÄ¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÇòÌÜ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤Æ¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²ÏËÌÍµ²ð´Æ½¤¤Î¥Ñー¥ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥éー
²ÏËÌ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡¢Âç¿Í¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñー¥ë¥°¥ê¥Ã¥¿ーÇÛ¹ç¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¡¦¥¤¥¨¥íー¥Ñー¥ë¤òMIX¤·¤¿È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥«¥éー¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤ÌÜ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¦¥©ー¥¿ー¡õ¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ëー¥Õ¤ÇÎÞ¤ä¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¤
Â®´¥¥¿¥¤¥×¤ÇÁÇÁá¤¯È©¤Î¾å¤ËÌ©Ãå¡£¤µ¤é¤ËÎÞ¤ä´À¡¢Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ¡õ¥¹¥Þ¥Ã¥¸¥×¥ëー¥Õ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑÃæ¤â»ÈÍÑ¸å¤â¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤äÉÔ´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¡¢¥¨¥¿¥Îー¥ë¡¢¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥¿ー¥ë·Ï¿§ÁÇ¡Ë¡¢¹ÛÊªÌý¡¢¹çÀ®»À²½ËÉ»ßºÞ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Óー¥º¡¢¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤ª¤³¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡ãHOW TO USE¡ä
¿Ä¤ò1mmÄøÅÙ·«¤ê½Ð¤·¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÞÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥Ñー¥ë¤¬¤¤é¤á¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤Ë¡£
¡¦²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥¥ï¤Ë»Å¹þ¤à¤È¡¢ÎÞ¤Ç¾¯¤·¤¦¤ë¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÌÜ¸µ¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
&be¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¡¦Àî¸ý½ÕÆà¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2009Ç¯¡ÖÅìµþDOGS¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖºùÍö¹â¹»¥Û¥¹¥ÈÉô¡×¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2020Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¶Ë¼çÉ×Æ»¡×¡¢2021Ç¯¥É¥é¥Þ¡ÖÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¢2022Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡¢2022Ç¯ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×¡¢2023Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¾ÃËÉÃÄ¡×¡¢2024Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö9¥Üー¥Àー¡×¡¢2025Ç¯1·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ê¤É±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ø½Ð±é¤¹¤ëÂ¾¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¥ì¥®¥å¥éー¤ä¡ÖÂè72²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ïー¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£
¡õbe¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦²ÏËÌÍµ²ð¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1975Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£&be¡ã¥¢¥ó¥É¥Óー¡ä¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£1994Ç¯¤è¤ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Ãø½ñÎß·×20ËüÉôÆÍÇË¡£»¨»ï¤ä¥«¥¿¥í¥°¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£½÷À¤é¤·¤¤¿§µ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥¤¥¯¤Ï½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëTikTokÆ°²è¤äYouTube¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£
Instagram¡§@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)
TikTok¡§@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)
YouTube¡§²ÏËÌÍµ²ð¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)
¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Óー¡Ë¤È¤Ï
°Â¿´¡¢´ÊÃ±¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òºî¤ê³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÏËÌÍµ²ð¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤ÎINI¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú&be¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°SNS¡Û
YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336
Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/
X¡Êµì Twitter¡Ë https://twitter.com/andbe_official
TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official
¡Ú¡õbe ¼è°·Å¹¡Û ¥í¥Õ¥È¡¢¥×¥é¥¶¡¢¥Ï¥ó¥º¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡¢¥¢¥¤¥ó¥º¡õ¥È¥ë¥ÚÅù¡¢
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤ ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡¢¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥¹¥È¡§https://andbe-official.com/shoplist/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒClue
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·ÉÙ1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±§º´Èþ âÃ
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒClue¡¡¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0120¡¾274¡¾032