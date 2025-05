¥Ò¥ë¥Ó¥êー¡¦¥Ð¥Ã¥×¥¹¤ÈMOJO CLUB¤¬37Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²¤Ç¶¦±é¡ª¡ª

THE SHOJIMARU

来年10周年を迎えるTHE SHOJIMARUが「プロ、アマチュアを交えたTHE SHOJIMARUゆかりのアーティスト達、お客様とで『あの景色を一緒にみたい!』」との想いを込め、日比谷野外音楽堂最後の夏にイベントを行います!メインアクトはヒルビリーバップスとMOJO CLUB 。そして、THE SHOJIMARUでライブを続けてきたアーティスト達。さらにオーディションで勝ち上がったアーティストを加えて盛り上がります!!

「THE SHOJIMARU toward the 10th Anniversary」

2025年8月24日(日)日比谷野外音楽堂

OPEN 13:45 / START 14:00

自由席 5,000円(税込)



出演

MOJO CLUB / ヒルビリー・バップス / ANIEKY A GO GO!

amber lumber / 今西太一 / 大山克幸 / しげとよ

Johnny Yoshi Hiro / dsk.og / Terry / NITORI HIROYASU FIVE

やもとなおこ / 万天狗 / THE LEMONADE×Z



チケット

チケットぴあ(https://l-tike.com/search/?lcd=74371)

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4305760001?P6=001&P1=0402&P59=1)

ローソンチケット(https://l-tike.com/search/?lcd=74371)



・主催/企画 crimson、LIVE SPACE THE SHOJIMARU

・協力 SOGO TOKYO(http://www.sogotokyo.com/)

・お問い合わせ SOGO TOKYO03-3405-9999

(月~土12:00~13:00/16:00~19:00※日曜・祝日を除く)



イベント詳細ページ(https://shojimaru.omatsuri.tech/contents/fes)

https://shojimaru.omatsuri.tech/contents/fes

メインアクトのMOJO CLUBとヒルビリーバップスは80年代、ほぼ同時期に活動を始め、同じ事務所だったことから、親交を深め、さらに忌野清志郎(ゼリー)率いる覆面バンド、ザ・タイマーズにMOJO CLUBから三宅伸治と杉山章二丸、ヒルビリーバップスから川上剛が参加したこともあり、ともに90年代を駆け抜けたライバルであり盟友でした。MOJO、ヒルビリー、タイマーズで沢山のイベント、ツアーを行った彼らにとって、野音は思い出、思い入れの強い場所です。

MOJO CLUB 撮影島田孝太

MOJO CLUB 撮影島田孝太

ヒルビリーバップス 撮影石澤瑤祠

ヒルビリーバップス 撮影石澤瑤祠

MOJO CLUB

1985年、三宅伸治(Vo&Gt)、谷崎浩章(B)、杉山章二丸(Dr)で結成。

1987年、日比谷野外音楽堂で行われたRC SUCCESIONのライブにオープニングアクトとして出演。このライブがきっかけで、2年後にシングル「ブギ・ナイト」で東芝EMIよりデビュー。このライブ音源は「A-LIVE」としてインディーズでリリース。

1988年、三宅と杉山は、覆面バンド「ザ・タイマーズ」にも参加。ベーシストはヒルビリーバップス の川上剛。

1995年、活動休止。2017年、MOJO CLUB名義で22年ぶりとなるアルバム『LIVE!&NEW!』リリース。現在に至る。

ヒルビリー・バップス

1983年、宮城宗典(Vo)、平野哲也(Gt)、川上剛(B)、樋口雅紀(Sax,Gt&Key)、佐藤悦也(Dr)で結成。

1986年、「微熱なキ・ブ・ン(とびきり16歳)」でキティレコードからメジャーデビュー。

1988年、全国ツアーのライブ初日を新宿パワーステーションで行なった翌日、ボーカルの宮城宗典が急逝。5月に行われた日比谷野外音楽堂での追悼コンサートには以前より親交のあった音楽仲間や映画を通じて親しくなった忌野清志郎、仲井戸麗市、BARBEE BOYSの杏子、エンリケ、レピッシュのMAGUMI、元C-C-Bの関口誠人、UP-BEATの広石武彦、など多数のミュージシャンが参加、その中には今回共演するMOJO CLUBもいた。

1989年、2代目Vo.横山裕高を迎え再始動。

1990年、解散。

2016年、この頃よりライブ活動を再開、現在に至る。なおサポートドラムは杉山章二丸が務めている。

この2バンドが一緒にステージに上がることはファンにとっても、当時のスタッフ、メンバーにとっても悲願と言えることでした。

それが、ついに今年、野音最後の夏に実現します!

THE SHOJIMARUとは

東京・神田の「THE SHOJIMARU」は2016年6月に神田須田町にできたLIVE SPACEです。

お店には泉谷しげるさん、木村充揮さん、内田勘太郎さん、 竹原ピストルさん、ウルフルケイスケさん(ex.ウルフルズ)といった 著名アーティストからアマチュアミュージシャン、さらには地元のバンドまで、 幅広い出演者が集まり、沢山のお客様に愛されてきた店です。2022年には1階のスペースに楽屋兼居酒屋の「呑み処AJiRO」をオープンし、現在に至ります。

オーナーはドラマーの杉山章二丸

オーナーの杉山章二丸は1988年MOJO CLUB、ザ・タイマーズのメンバーとしてデビューしたドラマーです。もっともわかりやすく説明をするならば、セブンイレブンのCMでおなじみの「デイ・ドリーム・ビリーバー」でドラムを叩いているのが杉山章二丸です。

現在はMOJO CLUBの他、多数のバンド、アーティストのサポート等、 多方面で活動しつつ、THE SHOJIMARUを運営しています。



「プロもアマも関係ない。誰もが音楽を楽しんだらいい」

オーナー章二丸が日頃から口にするこの言葉こそが、THE SHOJIMARUのモットーです。章二丸は同じ音楽を愛するもの同士、想いが共鳴したアーティストにはプロ、アマ、楽器をさわり始めたばかりの初心者も含めて、分け隔てなくアドバイスをしたり、ドラムで参加したり、他ではあり得ないような共演の機会を作ってきました。

THE SHOJIMARU外観 撮影 石澤瑤祠オーナーはドラマーの杉山章二丸 撮影 石澤瑤祠THE SHOJIMARU店内で盛り上がる杉山章二丸 撮影 石澤瑤祠

クラウドファウンディングにも挑戦中です!



開催にあたり、音響、照明はもちろん、電源車、警備スタッフなどなど、

皆さんと安全に楽しくこの一日を過ごすための準備に想像以上の費用がかかります。



4/15~5/30の期間でクラウドファウンディングを行っています。ぜひ、ご支援ください。

「日比谷野音最後の夏、THE SHOJIMARU10周年イベントを成功させたい!」(https://camp-fire.jp/projects/827749/view)

https://camp-fire.jp/projects/827749/view