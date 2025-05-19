¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¤Íè¶¦ÁÏ¤Ë°ÕÍß

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¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§Finland DX Cluster Day at Expo 2025 Osaka Kansai(https://lyyti.events/p/VERSION_2_FINLAND_DX_Cluster_Day_at_Expo_2025_Osaka_Kansai_7578)
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Æü»þ¡§5·î26Æü¡Ê·î¡Ë18¡§00～19:00
ÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/67529c74c00ce.html
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