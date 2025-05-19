SMBC¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖROOMS¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌî ½Ô¡¢ËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSMBC¿®Â÷¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çë¸¶ ¹¶ÂÀÏº¡¢ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖROOMS¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¹Ô¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ÇROOMS¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒSMBC¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/190_1_2a898c168f55af656686b94ea4bd3ef2.jpg ]
Áë¸ý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¶âÍ»¶È³¦¡Ê¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¤ÇÆÃ¤Ë¡ÖROOMS¡×¤Î¤´Æ³Æþ¤¬²ÃÂ®Åª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Zoom¡¦Teams¡¦Webex¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³¤³°À½Web²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¥á¥¸¥ãー¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢ROOMS¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1.¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¹â¤¤¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£
2.URL¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÍ½Ìó¡¢¥ëー¥à¥ーÆþ¼¼¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉÙ¤ÊÀÜÂ³ÊýË¡
3.³¤³°À½ÉÊ¤Ë¤ÏÌµ¤¤¹ñ»º¥µー¥Ó¥¹ÆÈ¼«¤Î¥×¥ì¥¼¥óµ¡Ç½ÅëºÜ
4.¹ñÆâºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£
5.¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡¦¥µ¥Ýー¥È¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ
¢§¡ÚÆ°²è¡Û¶ä¹Ô¶È³¦¤Ç¡ØROOMS¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
https://online.ai-spokes.jp/view/nt94rcagiLSHEyWWutGbOPwXgXYJLVYd¡¡
¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁë¸ýÁêÃÌ¡×¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¡¦Ë¬Ìä°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ëº£¸å¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
BtoC¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖROOMS¡Ê¥ëー¥à¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ROOMS¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È :
https://rooms-online.jp/
ROOMS¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ROOMS¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜµÒÀìÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Zoom¤äTeams¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°»ºWeb²ñµÄ¥Äー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÜµÒ¥·ー¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¡¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Í×ÁÇ¤òËÉÙ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÏÁÐÊýÉÔÍ×¡£URL¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀÜÂ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ëー¥à¥Ê¥ó¥Ðー¤òÅÅÏÃ¤ÇÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÀÜÂ³¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¾¦ÃÌ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¸ø³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍÂ¦¤«¤éÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡£ÆüÄøÄ´À°¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¾Ê¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÜÂ³URL¤Î¼«Æ°Á÷¿®¤äÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼«Æ°¥¢¥µ¥¤¥óµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Æ³Æþ´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤ä¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ëー¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÀÜµÒ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ãµ¡Ç½°ìÍ÷¡ä
4µòÅÀÆ±»þÀÜÂ³¡¿Ì¾»É¤ªÅÏ¤·¡¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¶¦Í¡¿¥×¥ì¥¼¥ó¥âー¥É¡¿¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¿»ñÎÁ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡¿¥¹¥Æ¥ë¥¹¥á¥â¡¿²»À¼¼«Æ°µÄ»öÏ¿¡¿¥Á¥ã¥Ã¥È¡¿¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ÷¿®¡¿¼«Æ°¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥áー¥ë¡¿Outlook¡¦Google¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È¡¿ÇØ·Ê¥Ü¥«¥·¡¿¾¦ÃÌÍúÎò¡¿HP¤È¤Î¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È¡¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡¿Ã´Åö¥¢¥µ¥¤¥ó¡¿¼«¼Ò¥í¥´¤Ø¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¡¿Ï¿²»Ï¿²è¡¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡¿¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂÐ±þ¡¿¥ëー¥à¥ーÀÜÂ³¡¿SalesforceÏ¢·È¡¿¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥¿¥°¡ÊGoogle¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢Google¥¿¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ã¡ËÀßÄêµ¡Ç½¡¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥ë¡ÊÂ¨»þÀÜÂ³¡Ëµ¡Ç½¡¿WebRTCµ»½Ñ¡Ê¥¢¥×¥ê¤Ê¤·¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶ÄÌ¿®¡Ë¤Ç¤Î10µòÅÀÆ±»þÀÜÂ³µ¡Ç½¡¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅÅ»Ò·ÀÌóµ¡Ç½¡¢¤Ê¤É
¡ã¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄÌ¿®¤ò¡¢¶ä¹Ô¤Î¼è°ú¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëTLS1.2µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½àµò¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É°Å¹æ²½¡ÊE2EE¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¤ÎÃæ·Ñ¡¦¥Çー¥¿¤ÎÊÝ´É¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ð¤â¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâÀßÃÖ¡¢¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄê´üÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢WAF¡ÊWeb Application Firewall¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¤Î´Æ»ë¡¦ÊÝ¸î¤â24»þ´Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ºÇÍ¥Àè¤Î±¿ÍÑ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹À©¸Â¡¢ÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÄê´ü¶¯À©ÊÑ¹¹µ¡Ç½¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹ñºÝµ¬³ÊISO27001¡ÊISMSÇ§¾Ú¡Ë¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¡ØBloom Act¡Ù¤Ï¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢´ë¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤äÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤òÁÏ¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Ø·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤½¤Î°ìÌò¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡Û
·Ð±Ä¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢»þ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Â¿¤¯¤Î¡Öµ¡²ñ¡×¤È¡ÖÂÎ¸³¡×¤ÎÄó¶¡¡£
µ¡²ñ¤äÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÏ¢Â³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±É¤¨¤¢¤ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ·Ç¤²¤¿¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act
¡ü¼ÒÌ¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBloom Act
¡üHP¡¡ ¡§¡¡https://www.bloomact.co.jp
¡üÀßÎ©¡¡¡§¡¡2018Ç¯7·î
¡üÂåÉ½¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÌî ½Ô
¡ü»ñËÜ¶â¡§¡¡5,000Ëü±ß
¡üËÜ¼Ò¡¡¡§¡¡°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃÝ±à°ìÃúÌÜ£¶ÈÖÃÏ£± ¤Ä¤¯¤Ð¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¡Û
BtoC¸þ¤±ÀÜµÒ¥·¥¹¥Æ¥à ROOMS¡¡https://rooms-online.jp/
»ñÎÁÆ°²è²½¥µー¥Ó¥¹ SPOKES¡¡https://www.spokes-online.jp/