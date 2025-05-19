ÈïºÒÃÏ¡¦Ç½ÅÐ¤ò¿Æ»Ò¤ÇË¬¤Í¤ë¡ÖËÉºÒ¡ßÎ¹¹Ô¡×¤ÎÂÎ¸³·¿¼«Í³¸¦µæ¥Ä¥¢ー¡Ö¿Æ»Ò¤Þ¤Ê¤ÓÎ¹¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Êhttps://kids.gakken.co.jp(https://kids.gakken.co.jp)¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¡Ê¸©ÃÎ»ö¡§ÃÚ¹À»á¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦¹¾Åì¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æÇî¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯7·î¤ª¤è¤Ó8·î¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¿Æ»Ò¸þ¤±ÂÎ¸³³Ø½¬¥Ä¥¢ー¡Ö～ÀÐÀî¸©¡ß¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à¡ßGakken～¡¡²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ¥Ä¥¢ー¡¡Ç½ÅÐ¤Ç¿ÌºÒ¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡¡2Æü´Ö¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¿Æ»Ò¤ÇËÉºÒ¤ÈÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÂÎ¸³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Í³¸¦µæ¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È¡Ù¤¬´Æ½¤¤¹¤ë³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤È¥ïー¥¯¥·ー¥È¤òÄó¶¡¡£¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Æー¥ÞÃµ¤·¤ËÇº¤à¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤È²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë²Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤°ºòº£¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤È¶µ°é¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶µ²Ê½ñ¤ä¥Ë¥åー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤Î¡Ö¸½¼Â¡×¤ä¡ÖÈ÷¤¨¤Î½ÅÍ×À¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈïºÒÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÉü¶½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤Î¸ì¤ê¤ä¼«Á³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Õ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é´¶¤¸¡¢¹Í¤¨¡¢¤Þ¤È¤á¤ëÂÎ¸³·¿¤Î³Ø½¬µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ¶µ°é¤ò¤è¤ê¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Î¹Àè¤ÇË¬¤ì¤ë¹õÅçµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢³¤´ßÎ´µ¯¤ò¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Î¥Á¥«¥é¤Î¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£¥Ä¥¢ー¤ÎÆÃÄ¹
ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ø½¬Î¹¹Ô¤Ç¤¹¡£»öÁ°³Ø½¬¤È»ö¸å¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë»È¤¨¤ëÀìÍÑ¥ïー¥¯¥·ー¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤äµ¤¤Å¤¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¼Ô¤Ë¤Ï½¤Î»¾Ú½ñ¤â¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖËÉºÒÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¡¢¿ÌºÒ»þ¤ËÉü¶½µòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¡×¤«¤é³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÇÈ¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ë³¤´ßÀþ¤Î¸«³Ø¤ä¡¢¸½ÃÏ¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒ»þ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ·Ê¸Âæ¤ÇÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢À±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤é±§Ãè¤Ë¤â¤Õ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ËÅÐÏ¿¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹Á¡×
2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤¬±Ë¤°¡Ö¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¡×¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§ÃèÁ¥¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¥³¥¹¥â¥¢¥¤¥ë±©ºð¡×¤âË¬Ìä¡£²Ê³Ø¡¦¼«Á³¡¦ËÉºÒ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤Î¤È¤¸¤Þ¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ë±Ë¤°¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¥¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÜÊª¤Î±§ÃèÁ¥¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥â¥¢¥¤¥ë±©ºð
ËÜ¥Ä¥¢ー¤ÇË¬¤ì¤ë³Ø¤Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÆÃÊÌµ»ö¡Øº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡ª¡¡¡É¤ª¤ä¤³³Ø¤ÓÎ¹¡É¤Ç¼«Í³¸¦µæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¡Êhttps://kids.gakken.co.jp/parents/parenting/250515/¡Ë¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢¡¥Ä¥¢ーÌ¾¡§～ÀÐÀî¸©¡ß¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à¡ßGakken～¡¡²ÆµÙ¤ß¼«Í³¸¦µæ¥Ä¥¢ー¡¡Ç½ÅÐ¤Ç¿ÌºÒ¤ò³Ø¤ÖÎ¹¡¡2Æü´Ö
¢¡³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯7·î21Æü¡¦23Æü¡¦27Æü¡¢8·î1Æü¡¦6Æü¡¦19Æü¡¦26Æü
¢¡ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¼óÅÔ·÷¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ê³Æ²óÄê°÷42Ì¾¡Ë
¢¡»²²ÃÈñÍÑ¡§1Ì¾¤¢¤¿¤ê54,900±ß～61.900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¤ª»ÒÍÍ¤Ï5,000±ß°ú¤
¢¡¼çºÅ¡¦Î¹¹Ô¼Â»Ü¡§¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡´ë²è¶¨ÎÏ¡§ÀÐÀî¸©
¢¡¸å±ç¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
¢¡³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à´Æ½¤¡§³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È
¢¡Î¹¹Ô¥³ー¥¹ÈÖ¹æ¡§28111¡¾845
¢¡¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µ¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥àWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡ÊÅÅÏÃ¿½¤·¹þ¤ßÉÔ²Ä¡Ë
¢¦¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢¦
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_from=880000&p_company_cd=1002000&p_course_no2=28111&p_baitai_web=Z998&p_baitai=845&ToCd=TD(https://tour.club-t.com/tour/detail?p_from=880000&p_company_cd=1002000&p_course_no2=28111&p_baitai_web=Z998&p_baitai=845&ToCd=TD)
¢£¡Ö³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø³Ø¸¦¥¥Ã¥º¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï670ËüÉô¤ÎÉô¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤¿³ØÇ¯»ï¡Ø²Ê³Ø¡Ù¤È¡Ø³Ø½¬¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ1996Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢²Ê³Ø¤Îµ¿Ìä¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö²Ê³Ø¤Ê¤¼¤Ê¤¼110ÈÖ¡×¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î»Å»ö¤òÃµ¤»¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖSDGs¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬¡ØÃÏµåËÉ±ÒÂâ SDGs¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥·¥´¥È¤Î¥È¥Ó¥é¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»þÀª¤Ë±þ¤¸¤¿¡È¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¡É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÇÞÂÎ³µÍ×¡Ù
¡ý¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡§500ËüPV¡¿·îÊ¿¶Ñ¡Ê7¡¦8·î¤Ï1,000Ëü～2,000ËüPV¡Ë
¡ý»Ò¤É¤â¥æー¥¶ー¡Ê²ñ°÷¥Çー¥¿¤è¤ê¡Ë
¡¦³ØÇ¯Èæ¡§¾®³ØÀ¸¡Ê52.2¡ó¡Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¡Ê42.7¡ó¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê5.1¡ó¡Ë
¡¦ÃË½÷Èæ¡§ÃË»Ò¡Ê49.2¡ó¡Ë¡¢½÷»Ò¡Ê50.8¡ó¡Ë
¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹Èæ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê58.8¡ó¡Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ê28.5¡ó¡Ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ê12.7¡ó¡Ë
¡ýÊÝ¸î¼Ô¥æー¥¶ーÁØ¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥Çー¥¿¤è¤ê¡Ë
¡¦Ç¯ÎðÈæ¡§18-24ºÐ¡Ê18.2¡ó¡Ë¡¢25-34ºÐ¡Ê24.7¡ó¡Ë¡¢35-44ºÐ¡Ê37.7¡ó¡Ë¡¢45ºÐ°Ê¾å¡Ê19.4¡ó¡Ë
¡¦ÃË½÷Èæ¡§ÃËÀ¡Ê42.4¡ó¡Ë¡¢½÷À¡Ê57.6¡ó¡Ë
¡¦¶È¼ïÊÌ±ÜÍ÷¥Çー¥¿¡§¶µ°éµ¡´Ø¡Ê48.7¡ó¡Ë¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¡Ê37.4¡ó¡Ë¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡Ê9.5¡ó¡Ë¤Û¤«
▶ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kids.gakken.co.jp/
▶ ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@kidsnet_jiyuu
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«