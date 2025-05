GMO NIKKO¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¸¥§¥ó¥À 2025¡×¤Ë¶¨»¿

GMOインターネットグループ

GMOインターネット株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長執行役員:佐久間勇 以下、GMO NIKKO)は、2025年5月21日(水)~23日(金)にグランドメルキュール沖縄残波岬リゾートにて、株式会社ナノベーション(代表取締役社長:中野博文)が主催する日本最高峰のマーケティングカンファレンス「マーケティングアジェンダ2025」(https://marketingagenda.jp/okinawa/)が企画する「プレミアムプレゼンテーション」への協賛を実施いたします。

また、2025年5月21日(水)のプログラムでは、世界初となる「TikTokアプリ内完結型インスタントウィン機能」(※1)を活用したキャンペーンと、TikTokのオーガニックアカウント運用の価値最大化に関する最新の事例をご紹介し、Z世代を中心とした層に、いかに早期かつ効果的にアプローチするか、その最前線のアプローチ手法を、マーケターの皆さまへお届けします。

(※1) TikTok Business Messaging APIを使用したTikTokインスタントウィンとしては世界初。詳細は、 2025年2月10日(月)付け、プレスリリース https://internet.gmo/news/article/7/ をご参照ください。

【協賛の背景】

「マーケティングアジェンダ2025」は、国内外のブランド企業のトップマーケターが一堂に会するカンファレンスです。それぞれの業界の取り組みや課題解決に向けた方法を集中的にディスカッションし、刺激し合うことで仕事に役立つネットワークを深めることを目的に運営されています。当社は「クライアントとパートナーが課題を共有し、一緒に悩み成長できるパートナーシップのあり方を模索する」という本イベントの趣旨に賛同し、「プレミアムプレゼンテーション」への協賛を実施する運びとなりました。

2025年5月21日(水)のプログラムでは、GMO NIKKOマーケティングソリューション本部 ブランド戦略部 ショート動画部門 事業責任者 加藤暁雄が登壇し、TikTok for Business Japan Global Business Solutions Agency Partnership Manager 高倉将平氏、そして大手小売企業のマーケティング担当者とともに、当社が提供する世界初のTikTok Business Messaging APIを使用した「TikTokアプリ内完結型インスタントウィン」を活用した同大手小売企業のTikTokキャンペーンの成功事例についてお話しいたします。

【「マーケティングアジェンダ2025」について】

日時:2025年5月21日(水) - 23日(金)

会場:グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート

所在地:〒904-0394 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575

参加者:350名

主催:株式会社ナノベーション

特別協力:アジェンダノート(Agenda note)

イベントサイト:https://marketingagenda.jp/okinawa/

▲前年の講演

【株式会社ナノベーションについて】(URL:https://nanovation-jp.com/(https://nanovation-jp.com/))

「世界中のコミュニケーションに知識とインスピレーションをもたらす」という企業理念のもと、以下の3事業を展開しています。

1) カンファレンス事業

「Agenda(アジェンダ)」と称した合宿型カンファレンスや、「Ne Plus U(ネプラス・ユー)」と称した大規模マーケティングフォーラムなど、日本のトップマーケターを中心に、年間延べ4,000名以上の方々にご参加いただいています。

2) メディア事業

マーケティング専門Webメディア「Agenda note(アジェンダノート)」(https://agenda-note.com/)を軸としたビジネスを展開。マーケティングに関わるジャンルを総合的に網羅し、日本中のマーケターの実務に役立つ情報や事例を発信しています。

3) エデュケーション事業

現役のトップマーケター陣がそれぞれの経験、強みを活かしたカリキュラムによる徹底指導で、マーケターになるためのノウハウ・心構え・フレームワークなどの学びの機会を提供。

会社名 :株式会社ナノベーション

沖縄本社:〒904-0302 沖縄県中頭郡読谷村喜名2346-11 読谷村地域振興センター

東京本社:〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目17番10号 EastWest 6F

【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

GMO NIKKOはデジタルを軸に新たな価値を創造する総合マーケティング支援企業です。AIをはじめとする最先端のテクノロジーを活用したサービスを自社開発し、広告主企業様のブランディングから顧客のロイヤリティ向上に至るまで目標の達成に貢献、またメディア企業様の収益最大化を支援しています。私たちは「Surprising Partner.」をビジョンに掲げ、常にお客様の期待を超えるかけがえのないパートナーであり続けます。

以上

