¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó ²£ÉÍÅ¹¤Ë¤Æ¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒRAPONESA GENERAL STORE¡Ê¥ì¥Ý¥Í¥µ ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë¡Ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー½éÍèÆü¤Ë¤Æ2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ

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RAPONESA GENERAL STORE TRUNK SHOW


at GALERIE VIE NEWoMan Yokohama


2025.5.23 (Fri) - 5.24 (Sat)


Designer Ellen Kanamori in-store


1:00 PM - 4:00 PM (both days)




https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=934479


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Necklace \25,300


Necklace \36,300


Necklace \35,200


\19,800～ \46,200


Rope Bag \29,700 red/tan/purple/blue/Light Grey¡¡¢¨tan¡¦purple¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥éー



Hoodie \33,000


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045-314-0105



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