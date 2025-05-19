¥®¥ã¥ë¥êー¡¦¥ô¥£ー ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó ²£ÉÍÅ¹¤Ë¤Æ¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒRAPONESA GENERAL STORE¡Ê¥ì¥Ý¥Í¥µ ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë¡Ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー½éÍèÆü¤Ë¤Æ2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ

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RAPONESA GENERAL STORE TRUNK SHOW
at GALERIE VIE NEWoMan Yokohama
2025.5.23 (Fri) - 5.24 (Sat)
Designer Ellen Kanamori in-store
1:00 PM - 4:00 PM (both days)
https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=934479
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Necklace \25,300
Necklace \36,300
Necklace \35,200
\19,800～ \46,200
Rope Bag \29,700 red/tan/purple/blue/Light Grey¡¡¢¨tan¡¦purple¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥«¥éー
Hoodie \33,000
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045-314-0105
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