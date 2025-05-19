SPACECOOL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢CO2ºï¸º¤È¿·¥¨¥Í¡¦¾Ê¥¨¥Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸¼¨²ñ¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ßÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
SPACECOOL³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ëö¸÷ ¿¿Âç¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢CO2ºï¸º¤È¿·¥¨¥Í¡¦¾Ê¥¨¥Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸¼¨²ñ¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ßÅ¸¡×¤Ø¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ßÅ¸¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÆþ¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.n-expo.jp/nexpoinvi.html
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£
¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡ÖSDGs¡×¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÌäÂê¤Î²ò·è¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢CO2ÇÓ½Ðºï¸ºµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î´Ä¶¡¦²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÊü¼ÍÎäµÑÁÇºà¡ÖSPACECOOL¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤«¤é¤ÎÇ®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·Ç®µÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤ê±§Ãè¤ËÇ®¤òÆ¨¤¬¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç³°µ¤²¹¤è¤ê¤â²¹ÅÙÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢SPACECOOL¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤·¤¿Æ³Æþ»öÎã¤ä¡¢¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¸«ËÜ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥Öー¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÄÌÏ©¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥É¥¯¥í¥¹¼Ò¤¬²Æ¾ì¤Î·úÊª¤Î½ëÇ®²ÝÂê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆSPACECOOL¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥áー¥«ーÀìÇä¤Î»Ü¹©Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ï¥¼¼°ÀÞÈÄ²°º¬¸þ¤±»Ü¹©Ë¡¡ØSPACECOOL¥ëー¥Õ¥·¥§ー¥É¡Ù¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§R617¡Ë¡£
²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÎ¾¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/135_1_cf9a2e14654d6665ab4d8be98aadffb0.jpg ]
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡£
Æþ¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.n-expo.jp/nexpoinvi.html)