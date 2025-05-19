CANDY HOUSE JAPAN¡¢¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¡Ö¥»¥µ¥ß¡×¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎKEYVOX¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢·È¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï
CANDY HOUSE JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÅÅ¯ÌÀ Jerming Gu¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶õ´Ö¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖKEYVOX¡×¤ÈÏ¢·È³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
KEYVOX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÍ½Ìó¡¦·èºÑ¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¸°¤ÎÁàºî¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢QR¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÂ®¤Ê²ò¾ûµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¶õ´Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
BCL-QR1
Sesame 5 Pro
¥»¥µ¥ß¤ÈKEYVOX¤ÎÏ¢·È
¥»¥µ¥ß¤ÏKEYVOX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖBCL-QR1¡×¤È¤ÎBluetoothÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÌóÏ¢Æ°·¿¤Î¸°È¯¹Ô¡¦±ó³ÖÁàºî¡¦ÍúÎò´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Ìµ¿Í±¿ÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡Ç½¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´üÄÂÂß¡¢¥·¥§¥¢¥¹¥Úー¥¹¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ê¤É¡¢ÀßÃÖÀ©Ìó¤ÎÂ¿¤¤»ÜÀß¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹©»öÉÔÍ×¤Ç´ûÂ¸¤Î¥µ¥à¥¿ー¥ó¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥»¥µ¥ß¤Ï¡¢Êª·ï¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ã»»þ´Ö¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ä´ÉÍýµ¬Ìó¤Î¸·¤·¤¤»ÜÀß¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¤ÎÁªÂò»è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Î¼¡À¤Âå¥»¥µ¥ß¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢KEYVOX¤È¤Î¸ß´¹À¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KEYVOXÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼ç¤Êµ¡Ç½¶¯²½
¡¦Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¼«Æ°¸°È¯¹Ô
¡¦BCL-QR1¤Ë¤è¤ë¾ï»þÀÜÂ³·¿¤Î¹âÂ®²ò¾û
¡¦±ó³Ö¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤ÈÍúÎò¼èÆÀ
¡¦Â¿µòÅÀ¤Î°ì³ç´ÉÍý
¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ËÜÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹âÅÙ¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥»¥µ¥ßÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Jerming Gu¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
KEYVOXÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CANDY HOUSE JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾ : CANDY HOUSE JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò
Âå É½ ¼Ô : ¸Å Å¯ÌÀ
»ñ ËÜ ¶â : 665,625Àé±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
Àß Î© : 2017Ç¯10·î
ËÜ ¼Ò : ¢©104-0042 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆþÁ¥1ÃúÌÜ9-8 ¥Ô¥¨¥Î¥¢ー¥¯ÆþÁ¥5³¬
U R L : https://jp.candyhouse.co/
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¡ÖSESAME(¥»¥µ¥ß)¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿
IoT¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
¾åµ¤ËÈ¼¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯
¢£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ ¼Ò Ì¾ : ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
Âå É½ ¼Ô : ²¬ËÜ ·ò
»ñ ËÜ ¶â : 305,000Àé±ß(»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à)
Àß Î© : 2018Ç¯4·î
ËÜ ¼Ò : ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä®£±－£³－£±¹¬¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£¹³¬
U R L : https://www.keyvox.co/
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÈIoT¤ò³èÍÑ¤·¡¢
Í·µÙ»ñ»º¤ò°ÂÁ´¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡ÖKEYVOX¡×¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡£