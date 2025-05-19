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- Pele Gold¡Ê¶â¾Þ¡Ë - Integrated Brand Identity CampaignÉôÌç
- Pele Gold¡Ê¶â¾Þ¡Ë - Integrated Branded Content CampaignÉôÌç
- Pele Gold¡Ê¶â¾Þ¡Ë - Logo DesignÉôÌç
- Pele Gold¡Ê¶â¾Þ¡Ë - Stationery PackageÉôÌç
- Pele Silver¡Ê¶ä¾Þ¡Ë - Packaging DesignÉôÌç
Creative Agency: Clarence Lee Design
Art Director & Designer¡§Kuni Yamamoto
Copywriter¡§Laron Miyashiro
Client: Kodama Koi Farm
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TEL¡§+1-808-941-5021¡ÊÊÆ¹ñ¥Ï¥ï¥¤¡Ë
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Website¡§https://clarencelee.com
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Clarence Lee Design & Associates, LLC ¡Ê¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥êー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
½»½ê¡§2333 Kapiolani Blvd. C3 Honolulu Hawaii 96826, USA
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https://clarencelee.com