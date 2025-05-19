¡ÚUNIBO ËÅÄT-FACEÅ¹¡Û2¼þÇ¯´¶¼Õº×¤ò³«ºÅ¡ª¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à4¤Ä¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
UNIBO ËÅÄT-FACEÅ¹¡¡Æó¼þÇ¯µÇ°º×¹ðÃÎ¥Á¥é¥·
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¡ÖUNIBO ËÅÄT-FACEÅ¹¡×¡Êhttps://unique-lab.jp/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¤Ç¥ªー¥×¥ó2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÚUNIBO 2¼þÇ¯´¶¼Õº×¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¢VR¥¹¥Ýー¥Ä¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥ー¥Û¥ë¥ÀーÀ©ºî¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤ËÅ¹ÆâÊ»Àß¤ÎSDGs¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2¼þÇ¯µÇ°¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤¿¡È»°Âç´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É ¡Ê5/31～6/8¡Ë
»þ´Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬º£¤À¤±1.5ÇÜ¡ª
2¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î»þ´Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤ó¤È1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡ª
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¹¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªÆÀ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
UNIBO»þ´Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/72465/table/142_1_7fe58cfbfed0765158dcb93880903125.jpg ]
¢¨¹ØÆþ¸å¡¢ÄÌ¾ï»þ´Ö¤Î1.5ÇÜ¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬¼«Æ°¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SDGs¥«¥Õ¥§ 2¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
UNIBOÅ¹Æâ¤ÎSDGs¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢¾ïÏ¢¤Î³§¤µ¤Þ¡¦¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É2ÇÜ²¡¤·¡ª
¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ü¥Ç¥¶ー¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥¶ー¥È10¡óOFF¡ª
¼«²ÈÀ½¥°¥é¥Îー¥é10¡óOFF¡ÊÂÞÂåÊÌÅÓ20±ß¡Ë
¥«¥Õ¥§¤À¤±¤ÎÍèÅ¹¤âÂç´¿·Þ¡ª¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¶¼Õ¤Î¥¬¥é¥Ý¥óÃêÁª²ñ
¤ªÇã¤¤Êª¤äÂÎ¸³¤´ÍøÍÑ500±ß¤´¤È¤Ë1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¡ª
·ÊÉÊÆâÍÆ
zoi ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹
A¾Þ zoi ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
¿¹¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥¸¥Ó¥¨¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Úzoi¡Û¤Ç¥Ç¥£¥Êー¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡£
¿·Á¯¤Ê¥¸¥Ó¥¨¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼«²ÈºÏÇÝ¤ä·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Î¤³¤À¤ï¤ê¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤é¥ê¥Ã¥Á¥¯¥Ã¥ー 5Ëç¥¢¥½ー¥È
B¾Þ GRANY ¤ª¤«¤é¥ê¥Ã¥Á¥¯¥Ã¥ー 5Ëç¥¢¥½ー¥È
¼«Á³ÇÉ¥°¥é¥Îー¥éÀìÌç¥Ð¥ë¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÚGRANY¡Û¡ß100Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ëÌ¾¸Å²°¡¦³Ð²¦»³¤ÎÏ·ÊÞÆ¦ÉåÅ¹¡Ö»ÍÂåÌÜ³Ð²¦»³¤È¤¦¤Õ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥Ã¥ー¡£
ËõÃã¡õºù¡¢¥·¥ç¥³¥é¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¹õ¤´¤Þ¡õ¤¤Ê¤³¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡õ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î£µ¼ïÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
C¾Þ¡¡DavinciÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È
Ç½ÎÏÃµµæ½Î¡ÚDaVinci¡Û¤Î¡¡ÌµÎÁÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È
D¾Þ¡¡Ì£¤¬Áª¤Ù¤ë¥°¥é¥Îー¥é
¡ÖGRANY¡×¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¶¥¯¥¶¥¯¥°¥é¥Îー¥é
E¾Þ UNIBO1»þ´Ö¥Á¥±¥Ã¥È
UNIBO ËÅÄT-FACEÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¡¢1»þ´Ö¥Á¥±¥Ã¥È
F¾Þ ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
UNIBO¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
Íè¾ìµÇ°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£UNIBOÆó¼þÇ¯µÇ°¡ª»ÍÂçÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê»öÁ°Í½Ìó¡õÅöÆü»²²ÃOK¡Ë
¤È¤ó¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥È¥ë¡ªUNIBO Scramble Cup
³«ºÅÆü¡§5·î31Æü¡¦6·î1Æü¡Ã»²²ÃÈñ¡§300±ß
VR¥´ー¥°¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤â¡É¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡ª
¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤¬¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ë!?¡ÖSports Scramble¡×¤Ï¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤ÇÍ·¤Ö¡¢¾Ð¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëVR¥¹¥Ýー¥Ä¥²ー¥à¡ªÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¤À¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëVRÂÎ¸³¡ªVR¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
UNIBO¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥Ã¥×¡Ê¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ë
³«ºÅÆü¡§6·î7Æü¡¦8Æü¡Ã»²²ÃÈñ¡§500±ß
Âç¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤Ç¡¢¼ÂÎÏ»î¤·¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
7Æü¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê°Ê²¼¸ÂÄê¡¢8Æü¤Ï¥À¥¤¥ä¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¸ÂÄê¤Ç½é¿´¼Ô¤â¾åµé¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë!?
´ÑÀïOK¡ªÈô¤Ó¹þ¤ß»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¡ª
¥¥ß¤À¤±¥Ð¥Ã¥¸¹©Ë¼¡ª
³«ºÅÆü¡§5·î31Æü¡¦6·î1Æü¡Ã»²²ÃÈñ¡§500±ß
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òºî¤í¤¦¡ª
Photoshop¤äCanva¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥³¤Ã¤¿¤é¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬´°À®¤¹¤ë¤è¡ªÁÛÁü¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÅöÆü»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡ª
️ ¥¥ß¤Î³¨¡¢¥¬¥ÁÀ½ÉÊ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
³«ºÅÆü¡§6·î7Æü¡¦8Æü¡Ã»²²ÃÈñ¡§1,000±ß
¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤¯¡ª
¥°¥Ã¥º¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤â³Ø¤Ù¤ë¡¢¾®³Ø»°Ç¯À¸°Ê¾åÂÐ¾Ý¤ÎÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ª
ËÜ³ÊÅª¤Êµ¡ºà¤Ç¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¢£UNIBO¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
UNIBO¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
UNIBO¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¤âLINE¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢°Ê²¼¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢UNIBO¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£UNIBO¤È¤Ï
¥×¥íe-sports¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ë¿·»þÂå¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤ÏÌµ¤¤¡ªÂÎ¸³·¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤¬°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ËÃÂÀ¸¡ª¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯PC¤äºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢VR¡¦MR¤äe-sports¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬³Ø¤Ù¤ë¶õ´Ö¡£
UNIBO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß±¿±Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤«¤é¼õÃí¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ä±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äe-sports¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ÎÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡ÖUNIBO¡×¤Ë½¢Ï«¤¹¤ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡¢¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ä¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»Åù¤ÈÏ¢·È¡£¤½¤Î¥¹¥¥ë¤äÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä´ë¶È²ÝÂêÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¼ÂÁ©¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£INFORMATION
Å¹ÊÞÌ¾¡§UNIBO¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡ÃNIJIN¥¢¥«¥Ç¥ßー°¦ÃÎUNIBO¹»¡ÊUNIBO T-FACEÅ¹Æâ¡Ë
½»½ê¡§¢©471-0026 °¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¼ãµÜÄ®1-57-1¡ÖT-FACE ¡×A´Û£¸³¬
¡ÚGoogleMap¡Ûhttps://maps.app.goo.gl/jpEA9QhS4k4LZfJw7
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00～16:00
¡Ú³«¹»Æü¡ÛÊ¿Æü¡ÊÅÚÆü½ËÆü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ³«Å¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û0565-47-4700
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û https://unique-lab.jp/
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/unibo_school/