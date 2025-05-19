j5create¡¢ÂæÏÑ¤ÎComputex 2025¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊAI¥¹¥Þー¥È¿·À½ÉÊ 8µ¡¼ï¤ò°ìµóÈ¯É½
2025Ç¯5·î2£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～2£³Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂæÏÑÂæËÌ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖComputex¡×¤Ëj5create¤¬½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¼þÊÕµ¡´ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Îj5create¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¿·À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¡ÊN1201¡Ë¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¿·¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢8¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¥¾ー¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¡¢ÇÛ¿®¡¢AI¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢j5create ¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀÇ½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¡¢¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ï¸½ºßÌ¤Äê¤Ç¤¹¡Ë
1. Wormhole Switch ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¢¥À¥×¥¿ー/JUAW22
°Û¤Ê¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÀÜÂ³¤È¶¦Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¡£
iPad¡¢iPhone¡¢Android¤ÈWindows¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Ç¡¢¥Çー¥¿°Ü¹Ô¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤³ÈÄ¥¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡Ê2.4GHz¡ËÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢iPad¡¦iPhone¡¦Android¤«¤éPC¤Ø¤Î¥Çー¥¿Å¾Á÷¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢iPad¡¦iPhone¡¦Android¤òWindows¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î³°Éô¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºî¶È¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
2. Thunderbolt(TM) 5¤Ç¼¡À¤Âå¤Î³ÈÄ¥ÀÇ½¤òÄó¶¡/JTD5172
¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë8K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏ¡§Ä¶¹âÂ®ÂÓ°èÉý¤Ç¼¡À¤Âå±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£
¡¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¡§PCIe(R) NVMe(TM) SSD³ÈÄ¥µ¡Ç½¤äThunderbolt(TM) Shareµ¡Ç½¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£
¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡§ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ£»¨¤Êºî¶È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹âÂ®À¤È½ÀÆðÀ¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3. USB-C¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿ー/JCD361
¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ï¡¢J5create¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÄêÈÖÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢USB Type-C¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¡¢HDMI½ÐÎÏ¡¦USB¥Ï¥Ö¡¦PD½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤ò°ì³ç¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë5-in-1¥Þ¥ë¥Á¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£MacBook¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢DP Alt Mode¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÂç²èÌÌ¤Ø¤ÎHDMI½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥±ー¥Ö¥ë¼ýÇ¼µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
4.½¼ÅÅ´ï/ JUP27140P
140W USB-C 2¥Ýー¥ÈÂÐ±þ Nano Super Charger¡ÊGaNÅëºÜ¡¦AC±äÄ¹¥¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë
¼¡À¤Âå¤Î¥Ñ¥ïー¤ò¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡£ºÇÂç140W½ÐÎÏ¤ÎGaNµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Ç¡¢¥Îー¥ÈPC¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Þ¤ÇÆ±»þ¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥Ôー¥É½¼ÅÅ¡£ÉÕÂ°¤ÎAC±äÄ¹¥¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤â½ÀÆð¤Ë¡£
5.AI¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó/JVA88
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÇÛ¿®¤ò¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¡£HDMI 4K60¤Î¹â²è¼ÁÆþÎÏ¡¢Web¥«¥á¥éÂÐ±þ¡¢AI¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥·ー¥óÀÚ¤êÂØ¤¨µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£AI¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÇÛ¿®¥³¥Þ¥ó¥É¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
6. ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹HDMIÁ÷¼õ¿®µ¡/JVAW60
USB-CÂÐ±þÃ¼Ëö¤ò¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤Ø¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¡£iPhone 15¡¢16¥·¥êー¥º¡¢Samsung¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢USB-CÂÐ±þiPad¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB-C¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¤òÅëºÜ¢¨¡£Ä¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤ä¥²ー¥àÁàºî¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º²÷Å¬¡£USB-C½¼ÅÅ¥Ýー¥È¤âÅëºÜ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅ¸»¶¡µë¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç15m¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¡¢Æ°²è¡¦¥²ー¥à¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhone16e¤ÏÈóÂÐ±þ
¢¨Á÷¿®µ¡¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎType-C¥Ýー¥È¤ÏDisplayPort Alt Mode¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
7. Speech Track - AIÏ¿²»¥¹¥Ôー¥«ー /JSS830
¡¦²»À¼¥Çー¥¿¤ÎÂ¨»þ½èÍý¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÏ¿²»¥Çー¥¿¤«¤éÃà¸ìÏ¿¡¢Í×Ìó¡¢Â¿¸À¸ìËÝÌõ¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸À®¡£
¡¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤«¤ÄÂ¿µ¡Ç½¡§¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê²»À¼µ¡Ç½¤È¡¢AI²»À¼½èÍý¤ÎÍ»¹ç¡£
¡¦Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¡§²ñµÄµÏ¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¡£
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²»À¼¥Çー¥¿¤Î½èÍý¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ê´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8. JVU468 4K 360¡ë AI¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥«¥á¥é
¡¦360¡ë¥Ó¥åー¤Ç²ñµÄ¼¼Á´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¡§Á´°÷¤Î»Ñ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯±Ç¤·½Ð¤·¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤â°ìÂÎ´¶¤òÄó¶¡¡£
¡¦ AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê²èÌÌ¥âー¥É¤ò¼«Æ°ÁªÂò¡§»²²Ã¼Ô¤ä²ñµÄ·Á¼°¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ê£¿ôÉ½¼¨¥âー¥É¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡£
¡¦ ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë²»À¼¥µ¥Ýー¥È¡§¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤È¹âÉÊ¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼Â¸½¡£
j5create¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
j5create¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ª¤è¤Ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤·¡¢Í¥¤ì¤¿»ÈÍÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë4¤Ä¤ÎµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£