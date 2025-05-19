aba¡¢TAKANAWA PITCH¤Ë¤Æ¡ÖTAKANAWA FUND¾Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPHD Lab.¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
¡ÖÃÏµå±×¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ç¤Î¼Â¾Ú¤â¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖTAKANAWA PITCH¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Òaba¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±§°æµÈÈþ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖTAKANAWA FUND¾Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPHD Lab.¾Þ¡×¤Î2¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTAKANAWA FUND¾Þ¡×¤È¡ÖPHD Lab.¾Þ¡×¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
¡ÖTAKANAWA PITCH(https://www.takanawagateway-lish.com/gateway-tech/pitch/)¡×¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖGATEWAY Tech TAKANAWA 2025(https://www.takanawagateway-lish.com/gateway-tech/)¡×Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£´Ä¶¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼õ¾ÞÆâÍÆ¡Û
¡ü¡¡TAKANAWA FUND¾Þ
¹âÎØÃÏµå±×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¸¡Æ¤¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¾Þ¡£
¹âÎØÃÏµå±×¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï2024Ç¯12·î¡¢JRÅìÆüËÜ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241030_ho01.pdf)¡Ë
¡ü PHD Lab.¾Þ
¥×¥é¥Í¥¿¥êー¥Ø¥ë¥¹ÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¨ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPlanetary Health Design Laboratory¡ÊPHD Lab.¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¾Þ¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢²ð¸îÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÓÝõ¥±¥¢¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿À½ÉÊ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âaba¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úaba¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡£Helppad£²¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Ñ¥Ã¥É£²(https://helppad.jp/)¡Ë¡Û
¡Ö¥Ø¥ë¥×¥Ñ¥Ã¥É2¡×¤Ï¡¢²ð¸î¤¹¤ë¿Í¡¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÎÁÐÊý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢»ÜÀß¸þ¤±¤ÎÇÓÝõ¥»¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÉß¤¤¤¿¥·ー¥È¾õ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÇÓÝõ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²ð¸î¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÓÝõ¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÓÝõÊª¤È¤ÎÄ¹»þ´ÖÀÜ¿¨¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¢ÊØÏ³¤ì¤ä¶õ¿¶¤ê¤Î²ó¿ô¤â¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²ð¸î»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ30°Ê¾å¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢1,000Âæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000044112.html
¡ÚÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¥Ø¥ë¥×¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦±§°æµÈÈþ¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÊú¤¡¢²ð¸î¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤Ë¼Â½¬¤Ë¤¤¤Ã¤¿²ð¸î»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤à¤Ä¤ò³«¤±¤º¤ËÃæ¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Î´ê¤¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÃå¼ê¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ä²ð¸î¼Ô¤ËÁõÃå¤ÎÉé²Ù¤ò¶¯¤¤¤Ê¤¤ÈóÁõÃå·¿¡×¡ÖÇÓÝõ¡ÊÇ¢¡¦ÊØ¡Ë¤ò¸¡ÃÎ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´Ó¤¡¢10¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ë³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¹Ôµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ë¥×¥Ñ¥Ã¥É£²¤ò2023Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Òaba¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òaba
ÂåÉ½¼Ô¡§±§°æµÈÈþ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÂçÏÂÅÄ¿·ÅÄ1054-200
ÀßÎ©¡§2011Ç¯10·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§5,842Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ãÊ¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹
URL¡§https://www.aba-lab.com