¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó¹ð¡ÛÂæÏÑÈ¯Mighty Net¡¢ÆüÂæÏ¢·È¤ò¸£°ú¨¡¨¡2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖTaiwan Innovation Night 2025¡×¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ

MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.

台湾のスタートアップアクセラレーター Mighty Net(本社:台湾、代表取締役:Ray Tai)は、2025年5月8日、JETRO Innovation Garden(東京都港区)にて、2年連続開催となる国際ビジネスイベント「Taiwan Innovation Night 2025」を開催しました。

本イベントは、AIとデジタルトランスフォーメーション(DX)をテーマに、台湾と日本のスタートアップ、投資家、大手企業、支援機関が一堂に会し、リアルな共創の可能性を探る場として実施されました。

Mighty Netは、台湾発のハードウェアアクセラレーターとして、38年以上にわたりOEMおよびODM分野で培った製造ノウハウを基盤に、革新的なハードウェア製品の研究開発から量産に至る“ハードウェアイノベーションのラストワンマイル”を担う支援を展開。現在は、ものづくりの支援にとどまらず、スタートアップの事業成長や海外展開を加速させるグローバル・アクセラレーターとしても活動の幅を広げています。

イベントの様子

イベント冒頭では、Salesforce Ventures、Fujitsu Ventures、JETRO、AWSといった日台のキーパーソンが登壇し、オープンイノベーションの潮流と、それを加速させる日台間の連携可能性について意見を交わしました。

また、「Shaping the Future with AI & DX(AIとDXで未来を形づくる)」をテーマに行われたパネルディスカッションでは、台湾VCやスタートアップの代表者らが、グローバル市場での競争を見据えた戦略的視点を共有。日本企業にとっても、連携のヒントとなる多くの知見が語られました。

展示エリアでは、Startup Island TAIWANが支援する台湾スタートアップ6社が最新のソリューションを披露し、参加者と直接対話を重ねる姿が多く見られました。製品の実演やネットワーキングを通じて、実際の商談に向けた第一歩がいくつも生まれたほか、日本企業とのコラボレーションの可能性が各所で芽吹きました。

さらに会場では、日本人アーティスト・TOMMY-ZAWA氏によるグラフィックレコーディングも実施され、トークセッションの内容や会場の熱気をビジュアルで表現。イベントの一体感を高め、参加者に強い印象を残しました。

本イベントは、2024年に続く2回目の開催となり、主催者のひとつである株式会社ニリック(https://nirik-global.com/)との連携を通じ、日台コミュニティのつながりをさらに強化する場となりました。台湾企業との共創を志す日本企業にとって、確かな実績と信頼を持つパートナーとの出会いが生まれる貴重な機会となりました。

「日本市場は、台湾スタートアップにとって最も重要な隣人です。私たちは、単なる展示会ではなく、次のビジネスを共に創るパートナーを探しに来ています」

──Mighty Net CEO Ray Tai

Mighty Netは今後も、日本企業との連携を深めながら、台湾スタートアップのグローバル展開と、日台間の実務的な共創のハブとしての役割を果たしてまいります。

主催

Mighty Net<https://www.might.com.tw/jp/>

Mighty Netは、台湾発のハードウェアアクセレーターとして38年以上にわたりOEMおよびODMで培った経験を活かし、革新的なハードウェア製品の研究開発から量産へと導く「ハードウェアイノベーションへのラストワンマイル」をビジョンに掲げたモノづくり一連のサポートを提供しています。また、製造に留まらず、ビジネス拡大のサポートやスタートアップエコシステムを強化するための積極的な支援もグローバルに行っています。

株式会社ニリック<https://nirik-global.com/>

株式会社ニリックは海外企業様の日本市場ビジネスサポートを行っております。メインエリアは事業開発や営業支援で、国内外問わず企業間のコラボを推進することをミッションに掲げています。

本イベントは海外企業と日本企業のコラボ促進の取り組みで、このイベントを通じて台湾と日本の間で多くプロジェクトが生まれるよう尽力します。