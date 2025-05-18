¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー ÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤Î¥×¥ìー¥äー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥º¤Ç¤¢¤ë¡ØCURRY12 ¡ÈSAKURA¡É¡Ù À¤³¦¸ÂÄê30ÂÃêÁªÈÎÇä¤ò5/19¡Ê·î¡Ë¤Ë³«»Ï
¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Éー¥à¤Ï¡¢¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É·ÀÌóÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤Î¥×¥ìー¥äー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥º¤Ç¡ØCURRY12 ¡ÈSAKURA¡É¡Ù¤òÀ¤³¦¸ÂÄê30Â¤òÃêÁªÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¹»¤ÎºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¤äÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÉÙ±ÊÁª¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
±þÊç¤Ï5/19¡Ê·î¡Ë18:00¤è¤ê¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/3YHscMs
¢£CURRY12 ¡ÈSAKURA¡É
ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÊì¹»¤ÎºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Öºù¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÁª¤ó¤À¥×¥ìー¥äー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥º¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Î½Ð¿È¹â¹»¤ÎºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºù¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤äÊÑ²½¤òÉ½¸½¡£
¥·¥åー¥¿¥ó¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤òÇÛÃÖ¡£
¢£¸ÂÄê30ÂÃêÁªÈÎÇä
ÉÙ±ÊÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¸ÂÄê30Â¤ò¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¸ø¼°¥ê¥ïー¥É¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤è¤ê¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¸ø¼°¥ê¥ïー¥É¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã±þÊçÍ×¹à¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥«¥êー12¡ÈSAKURA¡É
¡¦¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§25.0cm～31.0cm¡¡
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§30,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦ÈÎÇäÊýË¡¡¡¡¡¡§¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä
¡¦±þÊç´ü´Ö¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë18:00～5·î28Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡ËÍ½Äê
¢£ÉÙ±ÊÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¥äー¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÁÛ¤¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥·¥åー¥º¤¬¤Ç¤¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¡Û
2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢23ºÐ¡¢188cm 85kg ¡£
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¡£¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£
ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¹â¹»»þÂå¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£
°µÅÝÅª¤Ê3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ç³èÌö2022Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¾ï¤Ë¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥° G¥êー¥°¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¡¢¡ÈÏÂÀ½¥«¥êー¡É¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡ÚCURRY BRAND¡Û
¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ä¥´¥ë¥Õ¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¥«¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë°ÂÁ´¤ÊÍ·¤Ó¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¡¢¥³ー¥Á¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×°éÀ®¤Î3¤Ä¤ÎÌÜÅª¤ÇÅê»ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/44vKXWX(https://bit.ly/44vKXWX)