ViVi£·¡¦£¸·î¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢SixTONES¡£¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢ÆÃ½¸¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö£¶¿Í¤¬¡¢»þÂå¤Î²¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡× ¡ô¥Í¥ª¥¹¥ÈËÜ
¥Ç¥Ó¥åー£µ¼þÇ¯¤Ç¡¢½é¤Î£µÂç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤òÆ²¡¹´°Áö¤·¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¡¢º£¤ä¥á¥ó¥Ðー¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¸Ä¡¹¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëSixTONES¤Î£¶¿Í¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤¬Äø¤è¤¯¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ë¼«Í³¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤êÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿£¶¿Í¡£ViVi¤¬½é¤á¤Æ¹çÊ»¹æ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢£²¥«·î½ñÅ¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÉ½»æ¤Ë¤Ï¤È¤Ó¤¤ê¶¯¤¤¥Ò¥È¤¿¤Á¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£10P¤Ë¤ª¤è¤ÖÆÃ½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£¶¿Í¤¬¡¢»þÂå¤Î²¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤³¤ÎÀè¡¢Èà¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²¦Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ViVi¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇSixTONES¤ÎÆÃ½¸¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¡ô¥¹¥ÈËÜ¡×¤â¡Ö¡ô¥Í¥ª¥¹¥ÈËÜ¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë£¶¿Í¤Î¥Í¥ª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·é¤¤¹õ¥¹ー¥Ä¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢²¦Æ»¤ÎÇòT¡ß¥Ç¥Ë¥à¤Î£²¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤Ò¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥Ð¥Ã¥Á¥êÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª³°¤ÎÊÉºÝ¤Ç¤Î¥í¥±»£±Æ¤â£¶¿Í¤¬¤¿¤À¥¹¥Ã¤È¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²è¤Ë¡£¡È¥Ë¥ó¡É¤¬¶¯¤¯¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¶¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À®¤êÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒViViËÜ»ï¤òÇã¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º²¦¡×¡Ö³Ú²°²¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤éÃ¯¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤ÇNo.£±¤«¤ò·è¤á¤ë¡Ö¡»¡»²¦·èÄêÀï¡×¤ä¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥êー£±¤Î²¦¤ò·è¤á¤ë¡Ö¡»¡»²¦²ñµÄ¡×¡¢Á´15¶Ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È²¦·èÄêÀï¡×¤Ê¤É¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¿¼¤¤å«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼èºà¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖSixTONES¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¹¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²»³Ú°Ê³°¤Î£¶¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÆÏ¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ä¤¤ËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿SixTONES¡££¶¿Í¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤ò¡¢¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤È¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤Ç¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡££µ·î£²£²ÆüÈ¯Çä¤ÎViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¤Î #¥Í¥ª¥¹¥ÈËÜ ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬ViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¡ÖÈþÃË»Ò¥á¥¤¥¯¡×´ë²è¤Ç¥½¥í½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÈÇú¥Ó¥¸¥å¡É¤Ê2 ¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯& ¡ÈÇú¸ì¤ê¡ÉÈþÍÆ¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
Travis Japan¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó¤¬ViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¡Ê5·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤Ç¥½¥í½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ÖÈþÃË»Ò¥á¥¤¥¯¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯3·î¹æ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±´ë²è¡£¡Ö¤â¤·¤â¡¢åºÎï¤Ê¤ª´é¤ÎÃË»Ò¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁíÀª19Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò200¡ó°ú¤½Ð¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ÇÂçÊÑ¿È¤·¡¢Ëè¹æ¡¢È¯Çä¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÈþÃË»Ò¥á¥¤¥¯¡×¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª
º£²ó¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÂÎ²¹¤Ç´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¡¡¥â¥«¥àー¥¹¥á¥¤¥¯¡×¤È¡Ö·¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ó¤ï¤êÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡¡¾È¤ì¥Áー¥¯¥á¥¤¥¯¡×¤Î2¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¡£¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¥¥é¥¥é¤ÎÉ÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¶ÄÅ·¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ï»þÀÞ¼«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê!!¡Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¹©Äø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»£±ÆÃæ¤âÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë¤È¥Ýー¥¸¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¡¢£²¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»£±Æ½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ²È¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþÍÆ¥Èー¥¯¤òÈäÏª¡ª¡¡1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¡×¡Ö¹á¤ê¡×¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÇú¸ì¤ê¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼·¸Þ»°³Ý¤µ¤ó¤ÎÈþÍÆÏÀ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Æ°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡¢¡ÖÈþÃË»Ò¥á¥¤¥¯¡ß¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡×¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢ÈþÍÆ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Èー¥¯¤Ë¡¢¤¼¤ÒViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
°¤Ã£·Ä¤¬¥½¥í¤ÇViVi½éÅÐ¾ì¡ª¡¡½é¡¹¤·¤¯Èþ¤·¤¤¡¢19ºÐ¤Î¤¤é¤á¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿4P¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°¤Ã£·Ä¤µ¤ó¤¬¡¢¥½¥í¤ÇViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¡Ê5·î22ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
°¤Ã£¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î»öÌ³½êÆþ½ê°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¡¢6·î13Æü¸ø³«¤Î¡Ø¥ê¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¥ー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ¤Íè¿Í¡×Ìò¤ËÂçÈ´Å§¡£º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°¤Ã£¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÅÔÆâ¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ä¡¢Ç®ÂÓµû²°¤µ¤ó¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£¤½¤Î¾ï¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¤ò¥Úー¥¸¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢½¸¹ç»þ´Ö¤Î15Ê¬Á°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿°¤Ã£¤µ¤ó¡£»äÉþ¤Î¥Ð¥®ー¥Ç¥Ë¥à¤ò¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î°áÁõ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£»£±ÆÃæ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎViVi¤Î¸½¾ì¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë°¤Ã£¤µ¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤Î¤³¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê1Ìä£±Åú¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÁÇÄ¾¤Ê°ìÊý¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ä°¤Ã£¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²óÅú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
°¤Ã£¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£¤ÎÂº¤¤µ±¤¤ò¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¥Úー¥¸¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒViVi7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
ViVi 2025Ç¯7¡¦8·î¹çÊ»¹æÄÌ¾ïÈÇ
É½»æ¡§¤»¤¤¤é
ÉÕÏ¿¡§SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨⾸ÅÔ·÷´ð½à
- Amazon¡§https://amzn.to/43V1Vxz
- ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18215249/
- ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1259861281
- HMV & BOOKS¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/15860695
- ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§https://tower.jp/item/6827972
ViVi 2025Ç¯6·î¹æÆÃÊÌÈÇ
É½»æ¡§SixTONES
ÉÕÏ¿¡§SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¢¨⾸ÅÔ·÷´ð½à
- Amazon¡§https://amzn.to/3S13BOB
- ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18215250/
- ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1259861282
- HMV & BOOKS¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/15860697
- ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡§https://tower.jp/item/6827977
¡ÚViVi¸ø¼°¡Û
Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/
X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/vivi_magazine