¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡ÛÅìµþZ¤È¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖB3Í¥¾¡¡×¡ª¡ª
¤¤¤Ä¤â²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤ò¤«¤±¤¿º£¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤Î»î¹ç¡¢¡ÚB3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(¢¨·è¾¡)¡Û¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤ò¤·¡¢¡ÖB3¥êー¥° ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó 2024-25¡×1°Ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖB3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¡ÖB3¥êー¥°¡×´°Á´Í¥¾¡¤òÄÏ¤ß¤È¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Âç°ìÈÖ¡¢¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=gtgLI7C7UmM ]
2024Ç¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¡ÖB3¥êー¥°¡×¤â½ª¤ï¤ê¡¢5·î25Æü(Æü)¤Ë¤Ï¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22002)¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥×¥ìーÃæ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢¨¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯5·î18Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö2024-25¥·ー¥º¥ó ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Ø¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22002)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
B3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25
¡ÚB3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(¢¨·è¾¡)¡Û¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ Àï
Game1 ¢þ²£ÉÍEX 86―83 ÅìµþZ(¾¡Íø)
»Ä¤ê0.1ÉÃ¤«¤éÄÏ¤ó¤À·àÅª¾¡Íø¤Ç¡ÚB3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(¢¨·è¾¡)¡Û¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000036241.html)²£ÉÍEX¡£
¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¾¡¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÅìµþZ¡£
¡ÖB3¥êー¥° ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó 2024-25¡×¤Ï7°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÚB3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2024-25(¢¨½à¡¹·è¾¡)¡Û¤Ç¤ÏÆ±2°Ì¤ÎÅìµþU¡¢¡ÚB3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2024-25(¢¨½à·è¾¡)¡Û¤Ç¤ÏÆ±6°Ì¤Î¿·³ã¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¦¥§ー¤ÇGame3¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ç®Àï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖB3¥êー¥° ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó 2024-25¡×1°Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖB3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¡ÖB3¥êー¥°´°Á´Í¥¾¡¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ûー¥à²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ØÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é²£ÉÍEX¤¬¥Úー¥¹¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ö#13 Âç¶¶Âç¶õ(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21603?PlayerID=46073)¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö#21 Áý»Ò¾¢(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20410?PlayerID=9064)¡×¤â¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë2ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡ª
½ªÈ×¤Ë¤Ï3Ê¬°Ê¾åÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ26-15¡£
1Q¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
2Q¤Ç¤â¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21601?PlayerID=43445)¡×¤¬16ÆÀÅÀ¡¢¡Ö#16 ¥½¥¦ ¥·¥§¥ê¥Õ(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20896?PlayerID=8522)¡×¤¬8ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤ÏÅÏ¤µ¤º58-35¡£Á°È¾¤òÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¸åÈ¾¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç½ªÈ×¤ÎµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤Æ¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç¾¡¤Á¤Ì¤¡¢¡ÚB3 PLAYOFFS FINALS 2024-25(¢¨·è¾¡)¡Û¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÅìµþZ¤ÎÀª¤¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö#34 ¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21850?PlayerID=36413)¡×¤¬¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²¿¤È¤«ÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¿ï½ê¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤ÎÃæ¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï72-61¡£
¥êー¥É¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÀº¹¤òÂç¤¤¯½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿4Q¤âÅìµþZ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò2-6¤Î¥é¥ó¤òµö¤·¤Æ74-67¤È1·åÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö#34 ¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21850?PlayerID=36413)¡×¤¬¤³¤ÎÆü2·åÆÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢²¿¤È¤«Î®¤ì¤òÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âÅìµþZ¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º»Ä¤ê43ÉÃ¤Ç78-78¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö#16 ¥½¥¦ ¥·¥§¥ê¥Õ(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20896?PlayerID=8522)¡×¤¬ÅìµþZ¤Î¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇËÉ¤°¤Ê¤É²¿¤È¤«Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤ÆµÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤º78-78¤Ç4Q¤ò½ª¤¨¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à(±äÄ¹)¤Ø¡£
Á°¸åÈ¾¤ÇÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¡£
Î®¤ì¤¬°¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯80-78¡¢80-80¡¢83-80¡¢83-83¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤¬¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡ª
»Ä¤ê56ÉÃ¤Ç¡¢¡Ö#22 ¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21604?PlayerID=46074)¡×¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò1ËÜÄÀ¤á¤Æ84-83¤È1ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤ê14ÉÃ¤ÇÅìµþZ¤Ë¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹¥¿ー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¥Áー¥à¤ò¼é¤ê¡¢84-83¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤½¤Î¸å³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òº£ÅÙ¤Ï¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21601?PlayerID=43445)¡×¤¬·è¤á¤Æ¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤Ê¾¡Íø¡ª¡ª
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¡Ú¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¡Û
#34 ¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21850?PlayerID=36413)
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§10ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
º£Æü¤Ï1»î¹çÌÜ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð
¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤â¤¢¤ë¤«¤éº£Æü¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï»Ä¤·¤Æ¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÌÀÆü¤â¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤½àÈ÷¤·¤ÆÌÀÆü·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=ot4tefF-XTY ]
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.youtube.com/playlist?list=PLhBws5VoBj5YFIhZM-MAmWKTEbQRxT1qy)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Game2 ¢þ²£ÉÍEX 72―58 ÅìµþZ(¾¡Íø)
Á°Æü¤ÎGame1¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·Þ¤¨¤¿Game2¡£
¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡ÖB3Í¥¾¡¡×¡¢¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö#15 Ã«¸ý½ß¡×(https://yokohama-ex.jp/news/detail/taniguchi202425lastseason)¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡£
¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢2,400Ì¾°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ìÀï¡£
¤½¤ó¤ÊËþ°÷¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤¤»î¹ç¤ÏºòÆü¤ÎÇ®Àï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÇ®Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ3-3¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤éÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹¥¥²ー¥à¤òÅ¸³«¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë12-13¤È¥íー¥¹¥³¥¢¤Ç1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¶Ïº¹¤ÎÅ¸³«¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤²£ÉÍEX¤Ï¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21601?PlayerID=43445)¡×¤Î¤³¤ÎÆü½éÆÀÅÀ¤Ç14-13¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âºÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¤Ê¤É1QÆ±ÍÍ¶ÛÇ÷¤·¤¿Î®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ïー¥É¤Ê¼éÈ÷¤Ç¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢»Ä¤ê4Ê¬51ÉÃ¡£
¥Ûー¥à¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤«¤éÊü¤Ã¤¿3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢23-19¡ª¸½Ìò¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ëÂç¤¤ÊÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ËÇ®¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡ª
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÃæ¤â²£ÉÍÉðÆ»´Û¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢2Q¤Î½ªÈ×¤Ï¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¸å¤Î4Ê¬51ÉÃ´Ö¤ò4¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡ª
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï33-23¤ÈÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Ã¤Æ½ß¤òÆ¹¾å¤²¤¹¤ë¤¾¡×¤È¥í¥Ã¥«ー¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥ê¥º¥à¤ÏÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª
ºòÆüÆ±ÍÍ¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö#34 ¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21850?PlayerID=36413)¡×¤¬³«»Ï2Ê¬45ÉÃ¤Ç6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢54-41¤È3Q¤ò½ª¤¨¤Æ¥êー¥É¤ò13ÅÀ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ð¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤È¤Ê¤ë4Q¡£
½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç³«»Ï¤«¤é2Ê¬°Ê¾åÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤É¶á¤Å¤¯¤È¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÃ¶¥³ー¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤âºÆÅÙ¥³ー¥È¤ØÌá¤ê¡¢¥¢¥êー¥Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¤â¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤ÎÁ´ÎÏ¥×¥ìー¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÁª¼êÁ´°÷¤¬¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ò¤·Â³¤±ÆÀÅÀ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃ¥¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¤³¤¦¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥êー¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ72-58¤Ç·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡£
¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤¬Êü¤Ã¤¿¸½ÌòÀ¸³èºÇ¸å¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ê¥ó¥°¤ËÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£
¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤·¤Æ²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ï²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖB3Í¥¾¡¡×¤ò·èÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ëー¤äB3Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ö²Ï¹çÎµ»ù HC(https://yokohama-ex.jp/team/staffs/kawai/)¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)¡×¤¬Æ¹¾å¤²¤ò¤µ¤ì¡¢²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¡ÖB3¥êー¥° ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó 2024-25¡×1°Ì(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=21989)µÚ¤Ó¡¢¡ÖB3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖB3¥êー¥°´°Á´Í¥¾¡¡×¤òÃ£À®(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22067)¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖB3¥êー¥° ¥×¥ìー¥ª¥Õ 2024-25¡×MVP¤â¥¢¥êー¥ÊÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=21601?PlayerID=43445)¡×(¢¨ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÊ¡°æºßÀÒ»þ¤ËÂ³¤2¥·ー¥º¥óÏ¢Â³2ÅÙÌÜ)¤¬Ç¯´ÖMVP¡¦ÆÀÅÀ²¦¤ËÂ³¤¯º£¥·ー¥º¥ó¸Ä¿Í»°´§ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¡Û
#15 Ã«¸ý½ß(https://yokohama-ex.jp/team/players/detail/id=20898?PlayerID=9068)
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§¸½Ìò¥é¥¹¥È¥²ー¥à¡¢3P¥·¥åー¥È¤ä¥Ïー¥É¤Ê¼éÈ÷¤ÇB3Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡ª
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(°úÂàÉ½ÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ)º£Æü¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢ÀäÂÐ¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ë¥¨¥Ê¥¸ー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤¬¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
9Ç¯´ÖÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êËÍ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ä»Ð¤Î2¿Í¤âº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ìー½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÍ¤Î¥Ð¥¹¥±¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ÏÍèÇ¯¤«¤éB2¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÊý¤¬¿§¤ó¤ÊÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»þ¤è¤ê°¤¤»þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤â¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤³¤Î¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=-XRlctvyI9o ]
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.youtube.com/playlist?list=PLhBws5VoBj5YFIhZM-MAmWKTEbQRxT1qy)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2024Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¡ÖB3¥êー¥°¡×¤âºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥·ー¥º¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ5·î25Æü(Æü)¤Ë²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22002)¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
2025Ç¯5·î25Æü(Æü)18:00～20:30º¢(Í½Äê)
ÂÔµ¡Îó·ÁÀ®³«»Ï¡§16¡§00
Æþ¾ì³«»Ï¡§17:00
¢¨ÂÔµ¡Îó·ÁÀ®³«»Ï»þ¹ïÁ°¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¡Û
²£ÉÍÉðÆ»´Û (¥¢¥êー¥Ê)
¡Ú»²²Ã»ñ³Ê¡Û
¡¦2024-25¥·ー¥º¥ó ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¥¯¥é¥Ö²ñ°÷ÍÍ
(VIP²ñ°÷¡¦¥×¥é¥Á¥Ê²ñ°÷¡¦¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¡¦¥·¥ë¥Ðー²ñ°÷¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢²ñ°÷¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ü¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹²ñ°÷)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÉ¨¾å´ÑÍ÷¤Î¤ßÆ±È¼²Ä¡£
¢¨¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô¤ä¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22002)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
X
https://x.com/yokohamaex_(https://x.com/yokohamaex_)
https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/(https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/)
YouTube
https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence(https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence)
LINE
https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true(https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true)
TikTok
https://www.tiktok.com/@yokohamaex_(https://www.tiktok.com/@yokohamaex_)
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈSNS
https://x.com/45pick80roll(https://x.com/45pick80roll)
»î¹ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡×¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
¢¨³°Éô¥ê¥ó¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
²£ÉÍ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤â2021Ç¯¡¢ËÜµòÃÏ¤Î²£ÉÍ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥ÖÌ¾¾Î¤ò¡Ö²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ / YOKOHAMA EXCELLENCE¡×¤Ø¤È²þ¾Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ï¡ÖStrive for Excellence¡×¤È¤¤¤¦¾ï¤Ë¼«¸Ê¸þ¾å¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖEXCELLENCE¡×¤Ë¤Ï¿´µ»ÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£