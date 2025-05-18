¡Ú³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì²ñÏÃ¡ÛNative Camp Japanese ¶µºà¡ÖÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³N4¡×¤¬´Ú¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¡ª

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한국어 해설을 통해, 한국의 학습자들이 더 부담 없이 일본어를 배울 수 있게 되었습니다.
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캠페인 기간: 2025년 5월 1일(목) 00:00 ~ 2025년 5월 31일(토) 23:59
니즈에 맞춘 회화 연습으로, 다양한 학습 목표에 대응
한국 시장을 대상으로, Native Camp Japanese는 다양한 학습 주제를 제공합니다. 기초 회화, 비즈니스 일본어, 여행 일본어 등 다양한 니즈에 맞출 수 있습니다.
전문 일본인 강사진이 학습자의 개별 목표에 맞춘 수업을 커스터마이즈하여 효율적으로 실력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
전문 강사 + 무제한 수업으로 몰입형 언어 환경 구축
Native Camp Japanese의 1:1 수업 방식은 특히 말하기 능력과 실전 능력을 강화하고자 하는 학습자에게 적합합니다. 강사들은 엄격한 선발과 훈련을 거쳐 고품질의 수업을 제공합니다. 또한, 무제한 수업 설계로 학습자는 짧은 시간 안에 언어 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
회사명¡§Native Camp, Inc.
주소¡§일본 도쿄도 시부야구 신남 1-9-2
대표자¡§타니카와 쿠니히로
회사 웹사이트¡§https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_ko
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