99%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¿Æ»Ò¤Ç»È¤¨¤ëÁ´¿ÈË¢¥½ー¥×¡Öuruas all in one soap¡×¤¬Makuake¤Ë¤Æ5·î18Æü¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï

株式会社Ence

株式会社Ence初の自社製品となるオーガニック化粧品ブランド「uruas」より第一弾製品となる泡タイプ全身ソープ「uruas all in one soap(ウルアス オールインワンソープ)」を、2025年5月18日(日)午前10時より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行発売いたします。

本製品は、99%植物由来成分と世界的なオーガニック認証基準であるエコサート認証を取得し、デリケートな赤ちゃんの肌から敏感肌の大人まで、家族全員で安心してご使用いただける品質を追求しました。



「uruas all in one soap」は、忙しい毎日の中でも手軽に質の高いオーガニックケアを実現する泡タイプのオールインワンソープです。

主な特長として、以下の点が挙げられます。

〇肌への優しさを追求: エコサート認証を取得した99%植物由来成分を使用。8つのフリー項目(合成ポリマー、シリコーン、鉱物油(石油由来の炭化水素油)、パラベン、アルコール、合成香料、合成着色料)を実現。

〇赤ちゃんも使いやすい泡タイプ: ポンプを押すだけで、きめ細かく弾力のあるもちもち泡が出てくるため、摩擦を抑えて優しく洗い上げます。お子様自身でも扱いやすい仕様です。

〇天然精油の優しい香り: 合成香料は一切使用せず、ラベンダーとオレンジの天然エッセンシャルオイルをブレンド。バスルームに広がるほのかで優しい香りが、リラックスタイムを演出します。

〇美容師の知見を活かした処方: 長年お客様の髪や肌に触れてきた美容師が、自身の経験と知識を基に、髪や頭皮への使用も考慮した成分選定と処方開発を行いました。顔、身体、そして髪まで、これ1本で全身ケアが可能です。

〇家族みんなで使える: デリケートな赤ちゃんの肌はもちろん、お肌の弱い大人の方、フェムテック商材としてもお使いいただける製品です。



今回のMakuakeでのプロジェクトは、2025年6月末に予定している一般発売に先駆けて、より多くの方に「uruas all in one soap」をいち早く体験していただき、その品質と使い心地を実感していただくことを目的としています。Makuakeでは、本プロジェクト限定の割引価格やお得なセットなど、特別なリターン(応援購入プラン)を多数ご用意しております。

プロジェクト掲載期間は2025年5月18日(日)10:00から6月29日(日)22:00までとなります。

▼Makuake プロジェクトページURL

https://www.makuake.com/project/uruas/



株式会社Enceについて

株式会社Enceは、「本質を追求し、社会に信用を与えるブランドを創造する」の実現を目指しています。「uruas all in one soap」がその理念を体現する最初の製品となります。



Email:info@ence.co.jp

web:https://ence.co.jp/