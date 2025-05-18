¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5vs5¡×¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¼Â»ÜÃæ¡ªËç¿ô¸ÂÄê¤ÇÁ´¥Á¥±¥Ã¥È3³ä°ú¤¡õËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÅþÃå¡ª
¢£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¿¤À¤¤¤Þ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÁ´¥Á¥±¥Ã¥È¤¬3³ä°ú¤¤ÎÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥ê¥ó¥¯
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2559242
¢£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¿À¸Í¡ª
2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î³¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸Í¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ì¥¸¥§¥ó¥É vs ¥ì¥¢¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËç¿ô¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¿À¸Í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://legendsclassicjapan.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSPORTS¡õLIFE
E-mail¡§info@legendsclassicjapan.jp