¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥º THE REMATCH 5vs5¡×¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¼Â»ÜÃæ¡ªËç¿ô¸ÂÄê¤ÇÁ´¥Á¥±¥Ã¥È3³ä°ú¤­¡õËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÅþÃå¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒSPORTS¡õLIFE


¢£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤¿¤À¤¤¤Þ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ

Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÁ´¥Á¥±¥Ã¥È¤¬3³ä°ú¤­¤ÎÆÃÊÌ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥ê¥ó¥¯


https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2559242


¢£¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸

¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¿À¸Í¡ª


2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î³¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£


¿À¸Í¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£


¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥µ¥ì¥¸¥§¥ó¥É vs ¥ì¥¢¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£


¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËç¿ô¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£


¿À¸Í¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª


¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


https://legendsclassicjapan.jp/


¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼ÒSPORTS¡õLIFE


E-mail¡§info@legendsclassicjapan.jp