YOASOBI¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖWatch me!¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Music Video¤¬ËÜÆü5/18(Æü)PM17:30¤ËYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
YOASOBI¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖWatch me!¡×¤¬¡¢ËÜÆü5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯4·î6Æü¤è¤êMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡È¥Ë¥³¡É¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤Ë¡¢ikura¤Î²ÎÀ¼¤¬Í·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤¿°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Music Video¤òËÜÆü17:30¤ËYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£º£²ó¤ÎMusic Video¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¥¢¥Ë¥á¥Áー¥à¤¬Á´ÊÔÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¥«¥Ã¥È¤â»ÈÍÑ¤·¡¢¸¶ºî¤È³Ú¶Ê¤Î¤â¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤È¥¥åー¥È¤µ¤òÌÜ°ìÇÕµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤â¿·µ¬¤Î¥ê¥¹¥Êー¤â³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¼Ä¸¶·òÂÀ¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¿´¥³¥í¥í¥ó¡Ù¤ò¸µ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¿´¥³¥í¥í¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸½ºßWEB¤Ç¸ø³«Ãæ¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥Ë¥³¤¬Ëâ½÷½¤¹Ô¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥×¥í¥íー¥°Åª¤ÊÊª¸ì¡£°ÛÇ½¤æ¤¨¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥³¤È¥â¥ê¥Ò¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Îå«¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î18Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡ÖWatch me!¡×¤ÈÆ±Æü¸ø³«¤Ë¤Ê¤ëMusic Video¡¢¤½¤·¤Æ¼Ä¸¶·òÂÀ½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö¿´¥³¥í¥í¥ó¡×¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¢£YOASOBI ¡ÖWatch me!¡× Official Music Video
¢¨2025Ç¯5·î18Æü(Æü)PM17:30 YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¢¨
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=evtoG-4dLM4 ]
¢£¼Ä¸¶·òÂÀ ½ñ¤²¼¤í¤·Ã»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¿´¥³¥í¥í¥ó¡Ù¸ø³«¥Úー¥¸
https://www.shonenjump.com/j/witch_novel/
¡ÚÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
2025Ç¯5·î18Æü(Æü)ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡ÖWatch me!¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ayase¡¿²Î¾§¡§ikura
ÇÛ¿®URL: https://orcd.co/yoasobi_watch-me
¡Ô¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Õ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ
¡Ú¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£Introduction
¤½¤ÎËâË¡¡¢ÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¡ª¡ª
Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£
¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª
¢£ON AIR
2025Ç¯4·î6Æü¤«¤éMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ～Ï¢Â³2¥¯ー¥ëÊüÁ÷³«»Ï
¢£STAFF
¸¶ºî¡§¼Ä¸¶·òÂÀ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Çî»ËÃÓÈ«
Éû´ÆÆÄ¡§ÀîÀ¥¤Þ¤µ¤ª
¥·¥êー¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈÓÄÍÀ²»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ùÂ¼ÐÃ½©¡¢Âô Í§µ®
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§é Ê¿¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÝÆâÍ®µª¡ÊÁðÆå¡Ë¡¢¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÂÀÅÄ¤æ¤¤¤Ï
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÊÆß· ¼÷
ÊÔ½¸¡§ÉðµÜ¤à¤Ä¤ß
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ëー¥ô¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ð¥¤¥Ö¥êー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
¢£CAST
¼ã·î¥Ë¥³¡§Àî¸ýè½Æà
²µÌÚ¼é¿Î¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
É÷º×´Æ»Ö¡§Å·ºêÞæÊ¿
¥Þ¥¬¥ß¥±¥¤¥´¡§ÀÐÀî³¦¿Í
µÜÈø²»Ì´¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
¿¿·¬ÍªÎ¤¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
Æî ²ÀÍå¡§¹â¶¶Íû°Í
´òÌîµ×¡¹¼Â¡§¾®¸¶¹¥Èþ
À¶µÜÅ·Î®¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
°ËÉð ·Õ¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
·õ»ýµÝ¸¹¡§Ê¡»³ ½á
¥·¥í¥Ã¥×¡§Å£µÜÍý·Ã
¥¯¥í¥ß¥Ä¡§µ×ÌîÈþºé
¹© ÍýÏ©¡§Æü¹â¤Î¤ê»Ò
¥Ðー¥¹¥È¡§»°Âð·òÂÀ
À¾¸Å¶§´ñ¡§Ê¡Åç ½á
¼ò°æÂç¼ù¥Þー¥¯II¡§ÎÐÀî ¸÷
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§YOASOBI¡ÖWatch me!¡×
¸ø¼°HP¡§https://WITCHWATCH-anime.com
¸ø¼°X¡§@WITCHWATCHanime
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡×
Ãø¼Ô¡§¼Ä¸¶·òÂÀ
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
https://www.shueisha.co.jp/books/search/search.html?seriesid=83037
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1-21´¬¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¢¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¢¡
¡úYOASOBI
Official Site¡§https://www.yoasobi-music.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/YOASOBI_staff
YouTube Channel¡§https://www.youtube.com/c/Ayase0404
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura