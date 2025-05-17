Rose Expo FUKUYAMA 2025¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ªTGC¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ð¤é¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡Ö¥Ç¥Ë¥à8³ä¤ÏÊ¡»³¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¶«¤Ö¡ª
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤ò´ë²è/À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾åÈÏµÁ¡¢¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§9159¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë¤Ï¡¢5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ð¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖÂè20²óÀ¤³¦¥Ð¥é²ñµÄÊ¡»³Âç²ñ2025¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é5·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¤Ð¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ð¤é¤Îº×Åµ¡ÖRose Expo FUKUYAMA 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢TGC¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡ÖFukuyama Rose Runway produced by TGC¡×¤ò¡¢ËÜÆü¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¦Ê¡»³ÄÌ±¿¥íー¥º¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖFukuyama Rose Runway produced by TGC¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢TGC¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¤Ð¤é¤Î¥¢ー¥Á¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡¡Ê¡»³»Ô¤Î¡È¤Ð¤é¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤Ð¤é¤ËºÌ¤é¤ì¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç2Éô¹½À®¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡FUKUYAMA speciality collection¤Ç¤Ï¡¢¤Ð¤é¤Î¥â¥Áー¥Õ¤äÊ¡»³»ÔÆÃ»º¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤òÅ¸³«¡£Â¼½Å°ÉÆà¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥·¥çー¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£TGC¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢ÄáÅèÇµ°¦¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆFUKUYAMA original collection¤Ç¤Ï¡¢Á´¿ÈMade in FUKUYAMA¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×WILD BLUE¤¬¡¢²ÚÎï¤ËÃå¤³¤Ê¤·¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡ª
Â¼½Å°ÉÆà
»¨²ì¥µ¥¯¥é
Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë
ÊÆß·¤ê¤¢
ÄáÅèÇµ°¦
ÇðÌÚÍ³µª
º¸¤«¤é¡ËµÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÎëÀîÄ¾Ìï¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë
¡¡¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬º£Æü¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥Öー¥·¥å¥«¤ËºÙ¤«¤¯¤Ð¤é¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Çò¤ÈÀÖ¤Î°áÁõ¤¬¤Ð¤é¤Î¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÎTGC¤È°ã¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Î¥¢ー¥Á¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤ì¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Ð¤é¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦ÄáÅèÇµ°¦¤Ï¡¢¡ÖÊ¡»³±Ø¤«¤é¤Ð¤é¤Î²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª²Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ê¤Ð¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¶õ´Ö¤ÇÊ¡»³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ð¤é¤Î³¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ð¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡ª¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Ð¤é¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¡È¥·¥çー¥È¥±ー¥¡É¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡£ºòÇ¯¤«¤é¥íー¥º¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ZÀ¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÊ¹¤¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¤Ï¡Öº£Æü¤Î°áÁõ¤Î¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤â¤Ð¤é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£ZÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¤Ð¤é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ó¾þ¤ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×»¨²ì¥µ¥¯¥é¤Ï¡ÖÊ¡»³»Ô¤Ï¹ñÆâºÇÂç¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î»ºÃÏ¤ÇÊ¡»³»Ô¤Î¥Ç¥Ë¥à¥áー¥«ー¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ë¥à¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤ÇÁ´¿È¥Ç¥Ë¥à¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥³ー¥Ç¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¡×¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£Ê¡»³¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ÏÁ´¹ñ¥·¥§¥¢8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿Â¼½Å°ÉÆà¤Ï¡ÖÊ¡»³¥Ç¥Ë¥à¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î8³ä¤ÏÊ¡»³»º¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢º£Æü¤Î°áÁõ¤¬Ê¡»³»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ÷¸åå³¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡ÖÃå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ê¤¿¤¤¡ª¤³¤Î¸å°ÜÆ°¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Éþ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯Êâ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤Ð¤é¤Î¹á¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Êâ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Ï°áÁõ¤Ç¤â¤è¤¯Ãå¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃå¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡FUKUYAMA original collection¤Ë½Ð±é¤·¤¿»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¾®Êª¤ä·¤¤¬¥Ú¥¤¥º¥êーÊÁ¤Ç¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¹Åç¤Ç¡¢º£Æü¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤ÉÀ²¤ì»Ñ¤ò¤ß¤»¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ë¤È²ñ¾ìÆâ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¥á¥é¤ÇÈ´¤«¤ì¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë°ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢WILD BLUE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÊ¡»³»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÇðÌÚÍ³µª¤Ï¡ÖÊ¡»³»Ô¤Ï¤Ð¤é¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤â°µÅÝÅª¤Ç¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¡ª¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¸å¤â³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÂ¼½Å°ÉÆà¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à8³ä¤ÏÊ¡»³¡ª¡ªÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«ーーー¡ª¡ª¤Þ¤¿Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«ーーー¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³ー¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¤ÎÃæËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎÐÄ®¸ø±àÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ð¤é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐÃÅ¡ª
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ð¤é¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÐÄ®¸ø±à ¤Ð¤é¤Î¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇðÌÚÍ³µª¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ð¤é¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ñー¥×¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÅ¨～¡ª¤«¤ï¤¤¤¤～¡ª¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬¡ª¡ÖÊ¡»³»Ô¤Ë¤ÏAKB48¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë°®¼ê²ñ¤ÇÍè¤¿°ÊÍè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¡¢7～8Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈºÆ¤ÓÊ¡»³»Ô¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤¬1ÈÖ¤Ð¤é¤¬åºÎï¤Ëºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³»Ô¤Î³¹¤Ë¤Ê¤ó¤È100ËüËÜ¤Î¤Ð¤é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊ¡»³±Ø¤«¤é¤³¤Î²ñ¾ì¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ç¤âËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¤Ð¤é¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºé¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤Ð¤é¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª100ËüËÜ¤Î¤Ð¤é¤Ã¤ÆÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¥·¥Æ¥£¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ð¤é¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÅÄ¸ýÁª¼ê¤¬¡¢¡È¿·¡È¤Ð¤é²¦»Ò¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤Æ²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡£¤Ð¤é¤Î²ÖÂ«¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢º£²óÍÑ°Õ¤·¤¿£¶ËÜ¤Î¤Ð¤é¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡É¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ´Ãæ¡È¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤Ï¡Ö¤ï～～¤ï～～¥¹¥Æ¥¥¹¥Æ¥¡ª¡ª¡ª¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡×¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È6ËÜ¤Î²ÖÂ«¤Î°ÕÌ£¤Ë´¿´î¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¡ÖÊ¡»³»Ô¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ð¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ç¡¢¤¢¤È¡¢¤ª±Û¤·²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤ÆÇ®ÎÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸å¤ÎFukuyama Rose Runway produced by TGC¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚRose Expo FUKUYAMA 2025 ³µÍ×¡Û
¡¡Ê¡»³»Ô¤Ï¡¢1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀï¸åÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤éÉÄ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢100ËüËÜ¤Î¤Ð¤é¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡Ö¤Ð¤é¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡È»×¤¤¤ä¤ê¡¦Í¥¤·¤µ¡¦½õ¤±¹ç¤¤¤Î¿´¡É¤òÉ½¤¹¡Ö¥íー¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ð¤é¤òÄÌ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥Ð¥é²ñÏ¢¹ç¤¬3Ç¯¤Ë1ÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¤Ð¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖÂè20²óÀ¤³¦¥Ð¥é²ñµÄÊ¡»³Âç²ñ2025¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¡¡Ê¡»³³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¤è¤ê°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤Ð¤é¤¬»ý¤ÄÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¤Ð¤é¤ÎÇîÍ÷²ñ¡É
¡ÖRose Expo FUKUYAMA 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Rose Expo FUKUYAMA 2025
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë10:00 ～20:00¡¢5·î19Æü¡Ê·î¡Ë10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨TGC¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¹¥Æー¥¸¤Ï5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß
¥¹¥Æー¥¸Ì¾¾Î¡§Fukuyama Rose Runway produced by TGC
¥¹¥Æー¥¸»þ´Ö¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«¾ì¡¡³«±é18:00 ½ª±é18:30
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡»³ÄÌ±¿¥íー¥º¥¢¥êー¥Ê¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÎÐÄ®2ÈÖ2¹æ¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¶â¡¡¡¡¡§°ìÈÌ1,500±ß¡¢Ê¡»³»ÔÌ±³ä°ú1,000±ß¡¡¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ
½Ð±é¥â¥Ç¥ë¡¡¡§ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ÎëÀîÄ¾Ìï¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÎëÍÛ¸þ¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢µÜÉðñ¥¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢ÊÆß·¤ê¤¢ ¢¨50²»½ç
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§9159¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-28-5 W Building
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§246É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ÈÏµÁ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§TOKYO GIRLS COLLECTION¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.w-tokyo.co.jp/