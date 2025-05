eスポーツチーム「REJECT」のストリーマーが、ホロライブ所属Vtuber 獅白ぼたんさんが主催するSTREET FIGHTER6の大会『獅白杯3rd』に出場します！！

株式会社REJECT

株式会社REJECT(本社:東京都港区、代表取締役:甲山翔也)が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」のストリーマーが、2025年5月17日(土)~18日(日)に開催される、ホロライブ所属のVtuber、獅白ぼたんさんが主催するSTREET FIGHTER6の大会『獅白杯3rd』に出場することを告知いたします。

『獅白杯3rd』は、「マスターの部」「グランドマスターの部」「レジェンドの部」という3つのランク帯別に行われるトーナメント戦となっています。主催者である獅白ぼたんさんのオファーによってえらばれた選手だけでなく、自薦による公募枠があることが特徴となっており、REJECTからも公募によって2人のストリーマーが選出されました。

3回目の開催となる今回からは新たに、各部の優勝者が上位の部に進出する「勝ち上がり枠」が設けられており、マスター優勝者はグランドマスターの部へ、グランドマスター優勝者はレジェンドの部へ進出します。

さらに、エキシビションマッチとして、ゲスト選手8名によるチーム戦「天国と地獄 パネルデスマッチ!」も開催にされます。このエキシビションマッチには。天鬼ぷるるが出場予定となっております。

また、2日目の実況解説としても、ハイタニが出演予定となっております。

2日間にわたる、REJECTストリーマーたちの戦いにぜひ、熱い応援をよろしくお願いいたします。

【参加ストリーマー】

▼「マスターの部」

・巫神こん(公募枠):X(https://x.com/mikami_kon) / Youtube(https://t.co/OOGmYg9MkB) / Twitch(https://www.twitch.tv/mikami_kon)

・まざー3(オファー枠):X(https://x.com/mother3rrd) / Youtube(https://t.co/unLn200jMc) / Twitch(https://t.co/7G80zsl4s8)

▼「グランドマスターの部」

・ろぜっくぴん(公募枠):X(https://x.com/rosec_pin) / Youtube(https://youtube.com/@rosec_pin?si=HZLEvfnWoe4vgeCT) / Twitch(https://t.co/MhW8rqTQ3W)

・Zerost(オファー枠):X(https://x.com/Zerost_s) / Youtube(https://youtube.com/@zerost?si=JzjTXXhaH3sBbkYp) / Twitch(https://t.co/N18eslzy1f)

▼エキシビションマッチ

・天鬼ぷるる:X(https://x.com/0PuRuRu) / Youtube(https://t.co/DKJVxZXptA) / Twitch(https://t.co/kNR75w9EvJ)

▼実況・解説

・ハイタニ:X(https://x.com/hai090) / Youtube(https://t.co/KZjsBDU0Nf) / Twitch(https://t.co/XBQXlJ4cyp)

【『獅白杯3rd』大会概要】

■日程:2025年5月17日(土)・18日(日)

■公式配信先:Youtube(https://www.youtube.com/@ShishiroBotan)

※各ストリーマー視点の配信も予定されておりますので、ぜひご覧ください。

【『獅白杯3rd』全参加者】

▼「マスターの部」1回戦組合せ

巫神こん(Mアキ) vs JapaneseKoreanUG(Cジュリ)

渋谷ハル(Cラシード) vs イバラ・デビルローズ(Mケン)

本間ひまわり(Mマリーザ) vs DJ SHIGE(Cディージェイ)

まざー3(Mマリーザ) vs ソフィア・ヴァレンタイン(Mブランカ)

▼「グランドマスターの部」1回戦組合せ

ドンピシャ(Cガイル) vs Zerost(Cケン)

千羽黒乃(Mリリー) vs ザクレイ(Mマリーザ)

ふらんしすこ(Cエド) vs ろぜっくぴん(Cダルシム)

(マスターの部優勝者) vs 杏藤ぴちか(C本田)

▼「レジェンドの部」1回戦組合せ

ガチくん(Cラシード) vs Nyanpi(Cアキ)

ストーム久保(C本田) vs 天宿なげき(Cケン)

えよこ(Cザンギエフ) vs アール(Cキンバリー)

(グラマスの部優勝者) vs へしこ(Cキャミィ)

▼エキシビションマッチ 出場者

「チームどぐら」

どぐら

アキ・ローゼンタール

天ノ川ねる

天鬼ぷるる

「チームかずのこ」

かずのこ

空星きらめ

胡桃のあ

アルランディス

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在19の部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て、2024年に悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門は公式大会ALGS Year4 Split1 Playoffにて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

■会社名:株式会社REJECT(リジェクト)

■代表者:代表取締役 甲山翔也

■設立:2018年12月

■本社所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

■事業内容:eスポーツ関連事業

■ウェブサイト:https://REJECT.co.jp/

