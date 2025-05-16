PK shampoo¡¢ÂÔË¾¤ÎMajor 1st Full Album¡ØPK shampoo.log¡Ù¾ÜºÙÈ¯É½¡ª

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OPEN/START : 17:45/18:30
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GREENS 06-6882-1224
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OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:FOB¶âÂô 076-232-2424
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OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:WESS info@wess.co.jp
7·î20Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕLOOK¡¡GUEST¡§TENDOUJI
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó050-5211-6077(Weekday,12:00～18:00)
7·î21Æü(·î½Ë)¡¡ÀçÂæ enn 2nd¡¡GUEST¡§»þÂ®36km
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GIP 0570-01-9999
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OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:DUKE¹â¾¾ 087-822-2520
8·î10Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬LIVEHOUSE CB¡¡GUEST¡§THE FOREVER YOUNG
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:BEA 092-712-4221¡ÊÊ¿Æü12:00～16:00¡Ë
8·î11Æü(·î½Ë)¡¡¹Åç4.14¡¡GUEST¡§¥¬¥¬¥¬SP
OPEN/START : 17:30/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:YUMEBANCHI(¹Åç) 082-249-3571 (Ê¿Æü12:00～18:00)
8·î15Æü(¶â)¡¡Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¡GUEST¡§TBA
OPEN/START : 18:00/19:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041 (Ê¿Æü11:00～15:00)
8·î17Æü(Æü)¡¡ÂçºåBIGCAT¡¡GUEST¡§TBA
OPEN/START : 17:00/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
Ìä¹ç¤»:GREENS 06-6882-1224
8·î31Æü(Æü)¡¡ÅìµþZepp Shinjuku(TOKYO)¡¡ONEMAN
OPEN/START : 17:00/18:00
Á°Çä ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 4,500±ß (ÀÇ¹þ/DÊÌ)
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