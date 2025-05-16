視聴者参加型出玉大会を開催！5月21日（水）20時から「777LIVE Vol.55」生配信
株式会社サミーネットワークスは、パチンコ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生配信を、2025年5月21日（水）20時から配信いたします。
ライターの「HYO.」さんをゲストに迎え、今回は777Real＆777TOWN.net＆777TOWN mobile、それぞれのサービスにて視聴者参加型の出玉大会を開催！ランキング上位入賞＆出演者よりも出玉を出せるとゲーム内アイテムをプレゼント！出演者と一緒に是非ご参加ください。
ほかにも各サービスの最新情報、サミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんでお届けします！ぜひご視聴ください！
■番組名 ： 777LIVE Vol.55
■日時 ： 2025年5月21日（水）20時から ※2時間程度
■配信ページ（YouTube） ： https://youtube.com/live/DxcRlCFHoIs
■出演者
・森田悟（スパローズ）さん
┗X ： https://x.com/sparrowsmorita
・HYO.さん
┗X ： https://x.com/o_hyou_san
・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）
┗X ： https://x.com/Kamijo_Ren
┗YouTube ： https://www.youtube.com/@Kamijo_Ren
■サービスのご紹介
▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）
・サービス名称 ：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL ：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト ：https://www.777real.net/
・SNS ：https://x.com/7ｚ77Realofficial(https://x.com/777Realofficial)
無料で遊べるパチンコ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用
ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、
新時代のサービス！
▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://x.com/777TOWN_net
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！
40メーカー、480機種以上のパチンコ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！
最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！
▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）
・対応OS：iOS、Android
・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題
・URL
∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)
・SNS：https://x.com/777townOfficial
いつでもどこでもスマホで遊べる！
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さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの
お楽しみ要素がいっぱい！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。