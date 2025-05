5月17日は“OHTANI DAY（大谷翔平の日）” 「大谷翔平シグネチャー・コレクション」を発売！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジングディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、ロサンゼルス・ドジャースの本拠地であるロサンゼルス市が制定する5月17日の「OHTANI DAY(大谷翔平の日)」にあわせて、「大谷翔平シグネチャー・コレクション」をファナティクス・ジャパン公式ストア (https://www.fanatics.jp/ )にて抽選販売いたします。

当社は、今年2月に大谷翔平選手と複数年にわたる、コレクタブルおよびメモラビリア領域におけるファングッズの独占パートナーシップを締結しました。これにより、大谷選手のキャリアを象徴する貴重な瞬間を捉えたスペシャルなアイテムの展開が可能となりました。

「大谷翔平シグネチャー・コレクション」には、大谷選手の直筆サイン入りユニフォームやボール、記念プレートなどが含まれており、背番号「17」にちなんで、毎月17日に数量限定のアイテムを発売いたします。

さらに、今年夏にニューヨークで開催される「Fanatics Fest NYC」では、大谷選手の実使用アイテムなどが間近でご覧いただける特別展示も予定されています。

今後もファナティクス・ジャパンは、大谷選手の偉業とその魅力をより多くのファンの皆さまにお届けできるよう、限定コレクションの展開を通じて、特別な体験をご提供してまいります。

特設ページはこちら :https://www.fanatics.jp/ja/x-7507

Fanatics Authentic 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 直筆サイン入り フレーム付き ナイキ製ホワイトオーセンティックユニフォーム コラージュ「1st LAD HR 4-3-24(ドジャース初本塁打 2024年4月3日)」のインスクリプション入り【限定1点】

価格|8,000,000円

説明|「1st LAD HR 4-3-24(ドジャースでの初本塁打 2024年4月3日)」の刻印が施されており、大谷選手がドジャースで放った初本塁打を記念しています。



博物館品質のコレクション保護用フレームは、壁掛け用に設計され、チームのユニフォームデザインに合わせた実際のユニフォームと、日本が誇る二刀流スーパースターの力強いサインが施されています。

Fanatics Authentic 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 直筆サイン入り フレーム付きMLB公式ボール「2024 NL MVP(2024年ナ・リーグMVP)」のインスクリプション入り記念シャドーボックス【限定1点】

価格|4,300,000円

説明|大谷選手のMVPシーズンを記念した限定版シャドーボックスです。大谷選手の輝かしい姿を収めた画像と、「2024 NL MVP」の刻印が中央に入ったローリングス社製MLB公式ボールに彼の象徴的なサインが施されています。

※価格は全て税込み表記です

■販売サイト:

ファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/ )

・当商品は抽選販売です。応募フォーム(https://www.fanatics.jp/ja/x-7507)よりお申込みください。ご当選された方にのみ、ご連絡を差し上げます。

・お支払い方法は、銀行振り込みのみとさせていただきます。

・商品の発送は、ご入金の確認後、準備が整い次第、順次対応させていただきます。

■応募受付期間:

2025年5月17日(土)~2025年5月25日 (日)23:59まで

Fanatics Authentic(ファナティクス・オーセンティック)について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア:https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジングディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.