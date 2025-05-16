クラウド運用最適化・DX推進セミナー開催のご案内

株式会社SynX

株式会社SynX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：西 潤一郎、以下「SynX」）は、クラウド運用最適化およびDX推進をテーマとしたセミナーを開催いたします。

■第一弾セミナー/DX伴走支援サービス

開催日時：2025年5月27日（火）15:00-16:00

タイトル：限界総務、救います｜可視化して仕組みを変える”ノーリスクDX”入門

共催会社：うるる株式会社、株式会社kickflow

お申込みURL：https://cr.fondesk.jp/p/seminar/20250527

本セミナーでは、「差し込みタスクをいかに効率化するのか？」というテーマで解説します。

”総務の仕事が終わらない” ”差し込みタスクで自分の仕事がとまってしまう”など、

総務自身のDXに悩んでいる方、ぜひご参加ください！



■第ニ弾セミナー /クラウド構築・運用サービス

開催日時：2025年6月3日（火）12:00-13:00

タイトル：事業成長を支える「攻め」と「守り」の情シス戦略～成長企業のためのデータ活用とセキュリティ強化の秘訣～

共催会社：株式会社システムインテグレータ、カコムス株式会社、株式会社スリーシェイク

お申込みURL：https://www.fangrowth.biz/event/20250603_synx?key=15738376826811f44303d75&preview=526881(https://www.fangrowth.biz/event/20250603_synx?key=15738376826811f44303d75&preview=526881)



本ウェビナーでは、データ活用の基盤整備やサイバーリスクへの備えを中心に、情報システム・IT部門が今取り組むべき戦略を具体的にご紹介します。

成長を支える攻めと守りの"ちょうどいいバランス"を見つけたい方にとって、明日からのアクションにつながる実践的なヒントが得られる内容です。

ぜひご参加ください！





【 会社概要 】

社名：株式会社SynX

公式サイト https://www.synx.co.jp

本社所在地：東京都千代田区神田練塀町3番地 AKSビル3F

代表取締役CEO：西 潤一郎

事業内容： DXイノベーションサービス／ICTインフラサービス／クラウド移行サービス／システムインテグレーションサービス／製品・ソリューション事業

設立： 2016年4月15日





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SynX

ITソリューション部

担当者：原島・新井

TEL：03-4567-6235

E-mail：its_marketing_cloud-dx@synx.co.jp