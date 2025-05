株式会社マインドシフトとの業務提携のお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「ワイハウ」)およびWHDCアクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:窪田 圭一、以下「WHDCアクロディア」)と株式会社マインドシフト(本社:東京都中央区、代表取締役:柏木 宗利、以下「マインドシフト」)は、AIとIoT技術を融合したソリューション営業についての包括的業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

提携の背景と目的

マインドシフトはAI技術「LogicalMind」を活用したソリューション提供と類似文書検索エンジンの特許取得など、高度な技術開発実績を有しております。また、大手企業や公的団体などを中心とした顧客を抱えており、ソリューション営業において強みを保持しております。一方、ワイハウおよびWHDCアクロディアは「Acrodea IoT」プラットフォームを通じたOSの違いによる開発の長期化・高コスト化を解決するクロスプラットフォームソリューションや、半導体集積回路を搭載したスポーツIoT製品など、様々なテクノロジーを提供しております一方で営業力に課題が残りました。

今回の業務提携により、マインドシフトのAI技術およびソリューション営業力とWHDCアクロディアのIoT技術を互いに補強し合い、ワイハウおよびWHDCアクロディアが弱みとしていた営業力強化を見込みます。今後は、マインドシフトが保持する顧客資源から、WHDCアクロディアに開発案件を共有して頂き、案件獲得力を高めていきます。同時に、マインドシフト社のAIテクノロジーに対して、ワイハウおよびWHDCアクロディアが技術資源を提供していきます。

今後の展開

両社は以下の取り組みを通じて、企業価値の向上と社会貢献を目指してまいります。

- マインドシフトのAI技術「LogicalMind」とWHDCアクロディアの「Acrodea IoT」の連携による新サービス開発- 共同ソリューション営業体制の構築による営業力強化- 相互の顧客基盤を活用した営業協力と市場拡大

なお、本業務提携による2025年度の業績への影響は今後の展開に応じて適宜発表していき、中長期的な成長戦略における重要施策として取り組んでまいります。

会社概要

株式会社マインドシフト

所在地:東京都中央区新川1-3-7六甲第2ビル7階

設立:2007年2月

代表者:代表取締役 柏木 宗利

事業内容:AI技術を活用したソリューション開発・提供

URL:https://www.mindshift.co.jp/

WHDCアクロディア株式会社

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2023年6月30日

代表者:代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容:スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、IoTプラットフォーム「Acrodea IoT」の開発・運営

URL:https://acrodea.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp