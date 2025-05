ポストイベントレポート：グッチ 2026年クルーズ コレクション

株式会社ケリングジャパン

2025年5月15日(現地時間)、グッチ 2026年クルーズ コレクションがフィレンツェで発表されました。

ブランド創設の地であり、今もなお息づくクラフツマンシップと商業の伝統を受け継ぐフィレンツェは、今回のクルーズ コレクションとそのファッションショーの舞台として、特別な意味を持つ場所です。1921年にこの地で一歩を踏み出したグッチは、「花開く」という意味のラテン語に由来する名を持つ“永遠の春の都”フィレンツェから、今もなお尽きることのないインスピレーションを受け続けています。フィレンツェは、ファッション文化の礎であると同時に、イタリアそのものの精神を体現する地でもあります。ここでは、幾重にも重なる歴史が未来を築くための土台となっているのです。

そしてグッチは、普遍的でありながらも個性を尊重するブランドとして、独自のスタイルとウェアやアクセサリーのコレクションを通じて、多様な表現を創出してきました。そのスタイルは、時代ごとの変化を受け入れ、進化を重ねながら、過去から現在、そして未来へと時を超えて旅を続けています。もしグッチに「タイムマシン」と呼べるものがあるとしたら、それは15世紀に建てられたパラッツォ・セッティマンニにほかなりません。グッチ アーカイブの収蔵拠点であるこの場所は、過去・現在・未来をつなぐ生きた空間として、グッチの物語を紡ぎ続けています。

(C) Courtesy of Gucci(C) Courtesy of Gucci(C) Courtesy of Gucci

パラッツォ・セッティマンニで発表される2026年クルーズ コレクションでは、グッチ アーカイブからの影響とフィレンツェの豊かな歴史が、ミニマルなスタイルから贅を尽くした華やかなスタイルまでを自在に行き来する遊び心あふれる形で表現されています。また、さまざまな時代のファッションが縦横に行き交い、何世紀にもわたる素材の文化を取り入れながら、パッチワークのように再構築されています。中世以来、フィレンツェは世界屈指の織物生産地として知られてきました。卓越した技術によって仕上げられたブロケード、ジャカード、シルク、ベルベットが贅沢に用いられ、レースはレイヤードされ、ラインストーンで装飾され、さらに緻密な刺繍が施されています。こうした多様な技法の積み重ねは、まさに歴史の重なりを反映するものです。

(C) Courtesy of Gucci

GGパターンはコレクション全体をつなぐモチーフとして随所に散りばめられ、グラフィカルなシングルGも再解釈され、ベルトのバックルや装飾、シューズのヒールなどでその存在を印象付けています。

ウェアのシルエットは、強調された構築的なショルダーラインとオーバーサイズのフォルムを特徴としながらも、すっきりとした細身でしなやかなラインを描き、昼から夜へと移ろう洗練されたスタイルを体現しています。

(C) Courtesy of Gucci

グッチの原点であり、ブランドの象徴であるレザーグッズは、アーカイブに着想を得たアイコニックなデザインを受け継ぎながら、ハーフホースビットのデザインやバニティバッグ風など、カジュアルで手に取りやすいソフトなフォルムへと進化しています。

(C) Courtesy of Gucci

新作バッグのひとつ〔グッチ ジリオ〕は、フィレンツェへのオマージュとして誕生しました。イタリア語でユリを意味する「ジリオ」をモチーフにした中世から伝わるフィレンツェの紋章にインスピレーションを得たデザインで、ファッションショー終了後すぐに発売されます。

(C) Courtesy of Gucci

グッチのレザーグッズに受け継がれるクラフツマンシップの伝統は、ポメラートとのコラボレーションによる新たな〔モニリ〕ハイジュエリー コレクションでさらなる進化を遂げます。イタリア語で「ジュエリー」を意味するこのコレクションは、両ブランドに共通するクラフツマンシップへの哲学を体現しています。1984年のポメラートのアーカイブデザインにインスピレーションを得て、レザー、ゴールド、パヴェダイヤモンドが見事に融合したネックレスとイブニング バッグがショーで披露され、卓越した職人技と徹底した細部へのこだわりによって、その美しさに命が吹き込まれています。

また、このコレクションとサロン形式のファッションショーには、「sprezzatura(スプレッツァ

トゥーラ)」 -「 完璧さの中にある意図的な抜け感、計算された自然体」という、イタリア独自

の美意識が色濃く息づいています。これは、ルネッサンス時代の宮廷文化にルーツを持つもので、グッチが創設当初から貫いてきたライフスタイルと装いの美学でもあります。グッチの世界観は、映画のように壮大でスタイリッシュ、贅沢でありながら個性を際立たせるものであり、それぞれの登場人物の魅力を引き出し、時代やスタイルに合わせて自在に変化してきました。今回のコレクションでも、その精神が見事に表現されています。

そして、今回のファッションショーでは、伝統的なフィナーレはあえて行わず、グッチに多くのインスピレーションをもたらしてきたフィレンツェへのオマージュとして、モデルたちはランウェイからそのまま建物の外へと歩み出し、街の中へと溶け込んでいきました。グッチは再びフィレンツェの街と一体となり、新たな旅をここから始めるのです。「Gucci is Florence, and Florence is Gucci (グッチはフィレンツェであり、フィレンツェはグッチ)」。その物語は、これからも終わることなく続いていきます。

会場には、イ・ジョンジェ、ジャン・ハオ、ジュリア・ガーナ―、ポール・メスカルなどのセレブリティが来場しました。

イ・ジョンジェジャン・ハオジュリア・ガーナ―ポール・メスカル

Photo Credit: Courtesy of Gucci

