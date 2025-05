新たなファッション体験を楽しむファッションメタバースアプリ「WEAR GO LAND」5 月 16 日（金）提供開始

丸紅株式会社

公式 HP:https://info.wear-go-land.com

WEB CM URL:https://youtu.be/3j2-8R7scY4

丸紅株式会社(以下、「丸紅」)は、新たなファッション体験を楽しむファッションメタバースアプリ「WEAR GO LAND」を、2025 年 5 月 16 日(金)より提供開始いたします。

WEAR GO LAND は、2024 年 4 月に WEB ブラウザ上で利用可能なメタバース空間として期間限定公開され、アバターを通じた商品試着やショッピング、スタイリストへのコーディネート相談、人気モデルによるランウェイショーイベントやコラボレーションフォトブース体験など、新たなファッション体験をお楽しみいただけるサービスとして約 6,500 名の方にご利用いただきました。

この度、皆様から寄せられた沢山のお声を踏まえて、「Dive into Fashion」をテーマに、新機能・体験や参加ブランド数を追加し、またアプリ形式をネイティブアプリへと変更し、新たに提供を開始いたします。

アプリ開発は、Unreal Engine を利用してデジタル空間で実施されるファッションショー、アーティストのライブコンテンツなどを企画から開発まで行うスタートアップ企業の Alche 株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:川大揮)が丸紅と共同で行いました。

さらに、アプリ提供開始を記念して、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』発のガールズグループで、10 代~20 代を中心にファッションアイコンとしても人気を集める IS:SUE がアンバサダーに就任しました。5 月 16 日(金)17 時には、IS:SUE が出演する WEB CM も公開いたします。「WEAR GO LAND」の空間をイメージした近未来感溢れる世界観と、タイアップソング『SHINING』にもぜひご注目ください。尚、アプリ内では、CM 撮影の裏側やメンバーのインタビューなどアプリ内でしか見ることのできない限定コンテンツや、ミッションクリアで貰える特典等も多数ご用意し、キャンペーンや着せ替えアイテムも随時追加を予定しておりますので、この機会にぜひ新たなファッション体験をお楽しみください。

■120 万通り以上の自在なコーディネートやコンテストなどの新機能が追加!

WEAR GO LAND は、グラウンドフロア、ショップエリア、コンテストエリア、フォトブース、コーディネートルームなどで構成されるファッションに特化したメタバース空間です。利用者はアバターを通じてメタバース空間を自由に歩き回ることができ、ショップを訪問したり、気になるアイテムを自由に組み合わせられたり、お気に入りのコーディネートと背景でフォトブースを作成してコンテスト

に参加できたり、更にグラウンドフロアは IS:SUE とのコラボレーション仕様の装飾になっております。

また前回は、アバターに着せ替えが出来るコーディネート数は約 50 通りでしたが、今回は、トップス・ボトムス・シューズの 3 アイテムで自由に組み合わせることができ、アイテムが順次追加される予定です。そして、メタバース空間内で毎週開催されるコンテストで入賞すると商品購入時に利用できる割引クーポンやアプリ内で利用できる限定アイテムを獲得できます。さらに複数設定されているミッションを達成すると、割引クーポンやアプリ内で利用できる限定アイテム、IS:SUE メンバーの限定待ち受け画像が獲得できることに加えて、抽選で当たる IS:SUE の直筆サイン入りポストカード、パーソナルカラー診断体験、わたしを知る骨格診断体験などの特典もご用意しております。

そして、今回は幅広い世代に人気を誇るファッションブランド 6 ブランドの出店を予定しており、「WEAR GO LAND」内に各ブランドのバーチャルショップが誕生します。バーチャルショップでは各ブランドの世界観を感じてもらえるだけでなく、気に入った商品があれば購入することも可能です。

事前予約制のコーディネート相談サービスでは、ファッションのお悩みや最新トレンドを経験豊富なスタイリストに相談することができます。HP からお申し込みできますので、是非ご活用ください。

※コーディネートルーム及びコーディネート相談サービスは後日提供開始予定となりますので、詳細については公式 SNS アカウント及び公式 HP からの情報をご確認ください。

■アプリ詳細

・アプリ名:WEAR GO LAND

・公式 HP:https://info.wear-go-land.com

・ダウンロード URL:

iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/id6744461295

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weargoland.app

・動作環境:

iOS:iPhone12 以降、OS バージョン 15.0~18.4.1

Android:2021 年以降発売 RAM4GB 以上端末、OS バージョン 13.0~15.0

・推奨端末:

iOS:iPhone12 以降

Android:CPU|Snapdragon855 と同等もしくはそれ以上、RAM|6GB 以上、ストレージ|空き容量 2GB 以上

・公式 X アカウント:https://x.com/wear_go_land

・公式インスタグラムアカウント:https://www.instagram.com/wear_go_land/

※コーディネート相談サービスは HP より事前予約が必要となります。

■出店ブランド URL

<5 月 16 日公開時出店ブランド>

・SY United Arrows:https://www.united-arrows.co.jp/brands/sy/

・and ST:https://www.dot-st.com/

・USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/

・9090girl:https://yz-store.com/collections/9090girl

・louren:https://louren.jp/

<アップデート時追加出店予定ブランド>

・ORiental TRaffic:https://ec.wa-jp.com/

■Alche 株式会社について

・会社名:Alche 株式会社

・代表:代表取締役 川 大揮

・所在地:〒151-0071 東京都渋谷区本町 2-33-2 3F

・設立:2019 年 3 月

・URL:https://alche.studio/

■IS:SUE アンバサダー就任に伴う WEB CM が放映開始!

アプリ空間に Dive するメンバーの表情とタイアップソングにもご注目!

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』発のガールズグループ「IS:SUE」がアンバサダーに就任しました。5 月 16 日(金)17 時には、IS:SUE が出演する WEB CM も公開いたします。CM では「WEAR GO LAND」の空間をイメージした近未来感溢れる世界観の中で、アプリのテーマである「Dive into Fashion」をイメージした“Dive”する様子を演出するため、メンバーが初のワイヤーアクションに挑戦しています。インテビューでは、アンバサダーに就任した感想や CMの見どころを和気あいあいとお話いただきました。また、5 月 21 日(水)リリースとなる新曲『SHINING』をタイアップソングに起用し、映像と音楽の両軸で IS:SUE の魅力に浸れる内容となっております。

■WEB CM 概要

・タイトル:「Dive into Fashion(20 秒 ver.)」篇

・WEBCM 放映開始:2025 年 5 月 16 日(金)17 時

・出演者:IS:SUE

・動画 URL:https://youtu.be/3j2-8R7scY4

・メイキング映像 URL:https://youtu.be/IrWqPP9quI4

・インタビュー映像 URL:https://youtu.be/aU6mZRc4tEU

■アンバサダーに任命された喜びと意気込みをコメント!

普段からファッションアイコンとしても人気を誇る IS:SUE に、アンバサダーに任命された感想と意気込みを伺いました。

「最初に聞いたときは本当にうれしく思いました!ありがとうございます!私たちが先陣を切ってこのサービスの魅力やすばらしさを

もっともっと広めていけたらいいなと思います!これから頑張ります!」

■ファンの方に注目してもらいたいポイントは、初挑戦のワイヤーアクションと近未来感のある衣装!

CM 撮影では、初のワイヤーアクションに挑戦しました。大掛かりなセットを目の当たりにした 3 人は「すごい!広い!」と驚きの声が挙がります。撮影が開始し、ワイヤーで吊られた NANO は笑顔でカメラに向かってピースをするなど余裕の表情、二人同時に撮影に臨んだ RINO と YUUKI は、緊張の様子を見せながらも和気あいあいと撮影に臨みました。

グラフィック撮影では、”Dive”のテーマに沿って「浮遊しているような感じで!」というカメラマンの難しい要望にも「やってみます!こんな感じはどうですか?」とポジティブにチャレンジし、自らポーズを提案する一面も。スタッフからは「かわいい!素敵すぎる!」との声が続出する撮影となりました。

RINO「ワイヤーアクションが初めてだったので、新しい気分で取り組めてすごく楽しかったです!」

NANO「個性が出ていてとてもかわいい衣装が特徴です!『WEAR GO LAND』がセレクトしたアイテムを身に着けているので、ぜひ注目していただきたいと思っています!」

YUUKI「撮影のセットもおしゃれでかわいくて、近未来感のある世界観が気に入りました!」

■デビュー1 周年は早いようで短い 1 年に。2 年目は経験を活かして更なる飛躍を!

6 月 19 日でデビュー1 周年を迎える IS:SUE に、1 年の振り返った感想と、活動 2 年目に向けた意気込みを伺いました。

RINO「デビュー前から濃すぎる 1 日 1 日を送らせていただいて、毎日が刺激と学びでまだ 1 年たっていないというのが早いよう

で、もう 1 年!?まだ 1 年!?と不思議な感覚です!」

NANO「やっと 1 年!?という思いもありますが、過ごしてきた密度は 1 年以上が詰まっている感覚で複雑な気持ちです!1年目は吸収する 1 年間だったので、2 年目は経験を応用して個々が光り輝くことで、グループとしてさらに飛躍できる 1 年にしたいと思っています!」

YUUKI「本当に皆と同じ気持ちです!密度が濃い経験をさせていただき、沢山の機会をくださった、ファンの方々に感謝の気持ちでいっぱいの 1 年です!」

■IS:SUE(イッシュ)について

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」ファイナリストにより結成された人気ガールズグループ「IS:SUE(イッシュ)」。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。

世界へとつながる、かつてない NEW HERO の誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

5 月 21 日に 3RD SINGLE『EXTREME DIAMOND』をリリース。

---------------------------

IS:SUE オフィシャルサイトはこちら

https://is-sue.jp/

'SHINING' 音源試聴はこちら

https://is-sue.lnk.to/SHINING

---------------------------

■IS:SUE コラボレーションキャンペーン情報

・催し名:\直筆サインが当たる!/ WGL×IS:SUE X 投稿キャンペーン

・開催期間:2025 年 6 月 2 日(月)~2025 年 6 月 29 日(日) 23:59 まで

・応募条件:

1.WGL 公式 X アカウント (@wear_go_land )をフォロー

2.WGL 内のミッションをクリアしてもらえる、IS:SUE 限定背景を使ってお気に入りのコーディネートをフォトブースで撮影

3.作成したコーディネート画像を X で#issue_wgl をつけて投稿!

・プレゼント内容:

IS:SUE 直筆サイン入り!ポストカード&ステッカーセットを 10 名様にプレゼント

(当選者には WGL 公式 X アカウント(@wear_go_land)からご連絡)

※上記以外にもキャンペーンを予定しており、詳細については公式 SNS から随時情報発信いたしますのでご確認ください。

■GW は渋谷の屋外広告を IS:SUE がジャック!

限定ステッカー&ポストカードは開始 5 時間で配布終了と大盛況!

IS:SUE のアンバサダー就任を記念して、2025 年 5 月 5 日(月)~5 月 11 日(日)の 7 日間、渋谷道玄坂ハッピーボードに、アプリ空間に Dive するメンバーをイメージした屋外広告が掲出されました。5 月 7 日(水)は、新曲のリリース日にちなみ貼り付けられた 521 枚のポストカードが出現。剥がして持ち帰ることが出来る参加型企画も開催しました。掲載開始からわずか 5 時間で配布が終了し、渋谷の街を華やかに彩りました。