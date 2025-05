GREENROOM FESTIVAL出演はいよいよ来週末！LA発のR&B/POPデュオ、エモーショナル・オレンジズがデビューアルバム『Orenjii』をリリース

The Orchard Japan

来週5月24日(土)にGREENROOM FESTIVALに出演するR&B/POPデュオ、エモーショナル・オレンジズ(Emotional Oranges)が遂にアルバムデビュー。これまでずっと謎に包まれていた2人がベールを脱いで、R&BとPOPと2000年代のノスタルジーを万華鏡のようにブレンドさせたアルバム『Orenjii』をリリース。新章をスタートさせる。

アルバムには、ジェシー・レイエズ、ベッキー・G、NCTのJAEHYUN(ジェヒュン)、エニシア、アイザイア・フォールズら音楽界の人気者たちがゲスト参加。異文化エネルギーとコラボDNAが存分に降り注がれた11曲が収録される。

アルバムのタイトル『Orenjii』は、韓国語と日本語の“オレンジ”にインスパイアされたもの。収録曲の大半はソウルと東京で誕生し、両都市と彼らのファンの存在が、サウンドとその美学に明らかな痕跡を残している。普段交わることのない世界を融合させ、新しいものを生み出すことーー“並置”が主なるテーマに据えられている。

エモーショナル・オレンジズはアルバムについてこう語る。

「ここ数年、ソウルと東京で過ごした時間が、私たちの嗜好全般に強い影響をもたらし、アルバムのタイトルやコンセプトのヒントとなりました。私たちの音楽とアートを、彼らはしばしば他の文化よりも早く受け入れてくれて、私たちは常に彼らを注視してきました。また、このアルバムの歌詞は自己愛と他者愛に基づいています。つまり若かりし頃の私たちに希望を与えるような楽曲集を作りたかったのです」

彼らはこう続ける。

「私たちが行ってきた大規模なツアーも、アルバムのサウンド形成に役立ちました。どのような音楽がライブで人々を繋ぐのかを知ることができたうえ、ファンの一人一人と関係を築き上げていくことができたのは、例えようのない充実感でした。2019年以来、ずっと私たちのライブに来てくれて、私たちの成長と進化を見守ってきてくれたファンもいます。このプロジェクトは彼らと、そうした経験が大きな原動力となっています。常に自分自身に正直であり、他者とは異なる自分らしさに誠実であることが大切です。私たちはこの道を進んでいけば、いつか私たちが求める結果がもたらされると信じてきました。つまり最終的には、私たちが愛することを愛してくれるコミュニティを見つけたいのです」

最新シングル「Call It Off」(feat. JAEHYUN OF NCT)はフォーブス誌に取り上げられ、リリースから数日で160万枚ストリーミングを突破。この反響は、エモーショナル・オレンジズのファンとの深い繋がりと、彼らが自身の力で築き上げてきた成果を証明している。

「CANDY GUM (ft. Jessie Reyez & Becky G)」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jpFukKwx2jQ ]

先行シングル「CANDY GUM」(feat. ベッキー・G&ジェシー・レイエズ)と「Out The Blue」は、SpotifyのR&B WeeklyとChannel-Xに取り上げられ、Rolling Stone、Entertainment Tonight、Wonderland、UPROXX、The Line Of Best Fit、TMRW、Hungerなどのメディアの強力なサポートを獲得した。

このデビューアルバム『Orengii』は、彼らの初のオフィシャルアルバムだが、エモーショナル・オレンジズにとっては通算7作目のプロジェクトとなる。現在までに6億7,500万回以上のストリーミングを記録し、複数の大陸でソールドアウト公演の実施してきた彼らは、音楽界で最もエキサイティングなアーティストとして従来の常識を塗り替え続けている。5月末には横浜で開催されるGREENROOM FESTIVALに出演。このデビューアルバム『Orenjii』を引っさげたステージを披露する。

■来日情報

GREENROOM FESTIVAL 20th Anniversary

今年で20周年を迎え、初の3日間開催!

【会場】横浜赤レンガ倉庫

【日程】2025年 5月23日 (金)・24日 (土)・25日 (日)

【公式サイト】https://greenroom.jp/

*Emotional Orangesの出演は5月24日(土)

■エモーショナル・オレンジズ(Emotional Oranges)とは:

アメリカはロサンゼルスを拠点とする男女デュオ。アザド・ナフィシー(Azad Naficy)とヴァリ・ポーター(Vali Porter)から成る2人組は、オルタナティブR&B、ソウル、ファンクをフィジカルに表現する。その大胆な先駆的サウンド手法は、Complex、Fader、Paper、VIBE、Highsnobiety、Hypebeast、BBC1、Triple J、MTVなど、多数のメディアから賞賛されている。

2019年に颯爽とシーンに登場。デビューシングル「Motion」と「Personal」で瞬く間にカルト的人気を獲得し、彼らの3部作EP『The Juice Vol. I』、『The Juice Vol. II』、『The Juice Vol. III』は、全世界で4億回を超えるストリーミングを記録。

2021年6月、ヴィンス・ステイプルズ、チャンネル・トレス、キアナ・レデ、ベッキー・Gらをゲストに迎えたコラボレーションによるミックステープ『The Juicebox』でジャンルの壁を打ち破り、更にサウンドを押し広げた。同年秋からはロラパルーザ、コーチェラなどのフェスに出演し、北米24都市ツアー、欧州12公演などを行い、オーストラリアとニュージーランドでは4度のヘッドライナー公演を実施。2023年の“Pulp Fiction Tour”は大成功を収め、ハリウッド・パラディアム、ブルックリン・スティール、シカゴのハウス・オブ・ブルースといった会場を完売。その後、ズー(ZHU)、ノンソ・アマディらを迎えたEP『STILL EMO』をリリースした。

2024年には、ノンソ・アマディとのジョイントEP『Blended』を発表し、大盛況の“STILL EMO Tour”をヨーロッパとイギリスで開催。アムステルダムのMelkweg Max、ロンドンのHERE at Outernetなどをソールドアウトとし、アメリカ帰国後には、2つの傑作サマーシングル「Peak」と「HOT OUTSIDE feat. Anycia」を発表。先頃行ったオーストラリア&アジアツアーでは、ソウルのYES24 Live Hallを24時間で完売させた。

デビュー以来、6作のEPプロジェクトをリリースし、幾度もの世界ツアーをソールドアウトさせ、6億7,500万超えの累計ストリーミングを誇るエモーショナル・オレンジズ。ミシェル・オバマ元大統領夫人も大ファンだと公言。だが、これまでほとんど素性が知らされていなかった彼らだが、来たるデビューアルバム『Orenjii』でいよいよその全貌が明かされる。

