南壽あさ子　４ｔｈアルバム『ＡＭＵＬＥＴ』ジャケットアート公開！通算３枚連続アルバム表紙となる酒井駒子描き下ろしジャケット！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター南壽あさ子が、2025年6月18日(水)にメジャー4枚目となるフルアルバム『AMULET』をリリースいたします。

メジャーデビュー12周年を迎える節目にして、6年ぶりとなる待望のニューアルバム。現在開催中の47都道府県ツアー(3度目)と並行して発表され、本人の音楽活動の集大成とも言える作品です。新曲として収録される「珈琲フロート漂流記」と「オン・ザ・スクリーン」にははっぴいえんど、ティン・パン・アレーで知られるロック界のレジェンド、鈴木茂が今作もギターで参加しており、必聴の一枚となっています。

また、初の著作となる歌詞集『She Saw Scene』も同日発売。収録楽曲の世界観をアートで可視化する新たな試みとなっており、音楽とビジュアルが響き合う一冊です。あわせて、今回よりレーベルをヤマハミュージックコミュニケーションズからコロムビアレコードへ移籍し、新たな章がスタートします。

■『AMULET』について(南壽本人よりコメント)

時をかけて紡いだ11のうた。アルバム『AMULET』は、5~6年にわたり制作された楽曲群を中心に構成した“心にそっと寄り添うおまもり”のような一枚です。歩き出す時も、立ち止まる時も。ひとつ深呼吸ができる心の止まり木になれたら、うれしいです。

南壽あさ子

■追加情報1.:酒井駒子によるジャケットアート

初回限定盤・通常盤の表1ジャケットイラストは、

絵本作家酒井駒子による本作のための描き下ろしオリジナルアート。 彼女の繊細で詩的なタッチが、アルバムの世界観と美しく響き合います。

■追加情報2.:『She Saw Scene』参加イラストレーター発表

“ひとりの女性”をテーマにした南壽の楽曲12曲に、12名のアーティストがそれぞれインスパイアされたイラストを寄稿。音楽と言葉、そして絵画のコラボレーションが実現しました。

参加アーティスト(敬称略・五十音順):

市村ゆり(Instagram @yuri.ichimura)

牛久保雅美(Instagram @masamiushikubo)

koji(Instagram @koji__illust)

ゴトーヒナコ(X @hin0331)

佐藤静紅(Instagram @429_cowvill)

Sayaka(Instagram @saya__artgallery)

CYON(Instagram @cyoooooon)

shoko*(Instagram @s_h_o_k_o_x_x_x)

その(X @nekomamanyao)

ふじいよしみ(X @hahahahanataba)

藤巻佐有梨(Instagram @atelierfujirooll)

hoshi(Instagram @hoshi_ohashi)

■追加情報3.:「時の環」楽譜販売&五藤監督MV解禁

アルバム収録曲『時の環』(映画『おかあさんの被爆ピアノ』主題歌)のピアノ譜および合唱譜が、2025年5月16日(金)より全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機で販売開始。売上の一部は、広島市に寄付され、平和活動に活用されます。

そして本日、本プレスリリースの公開と同時に、五藤利弘監督による特別編集ミュージックビデオ『時の環』も初解禁。映画本編と楽曲が交差する映像作品として、静かで力強い平和のメッセージが表現されています。さらに、2025年3月22日、広島・三次市ジミー・カーターシビックセンターで開催された「被爆ピアノ平和コンサート」では、南壽あさ子、五藤監督、そして実在モデル・調律師の矢川光則氏による対談も実現し、その映像も公開中です。

【楽譜販売】

開始日:2025年5月16日(金)~

価格:ピアノ譜 300円(税込)/合唱譜 400円(税込)

詳細発信:@7dream_com

対談動画公開:https://7net.omni7.jp/general/004101/000000nasuasaco

MV:『時の環』五藤監督 特別編集版 本日解禁 https://youtu.be/tlGXfVroio4



■追加情報4.:ラジオ初オンエア決定

アルバム収録楽曲の初オンエア解禁が決定! 南壽あさ子がパーソナリティを務めるラジオ番組「真夜中のsoup」(BAYFM)にて、楽曲が初公開されます。

初解禁日時:2025年5月18日(日)25:30~(=5月19日午前1:30~) 放送局:BAYFM 78.0MHz 初解禁予定楽曲 M-4収録 オン・ザ・スクリーン(南壽あさ子ラジオオンエアー推奨楽曲)

【アルバム概要】

タイトル:『AMULET(アミュレット)』

発売日:2025年6月18日(水)

・初回限定盤:ライブ映像Blu-ray特典付き CD+Blu-ray COZP-2186~7 \7,700(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5726/

・通常盤:COCP-42505 \3,300(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gS5727/



【歌詞集概要】

タイトル:『She Saw Scene』 発売日:2025年6月18日(水)\3,500(税込)

内容:南壽あさ子の歌詞に個性豊かな女性絵師12人が挿絵を担当。

各絵師に楽曲を渡し、その楽曲にインスパイアされたイラストが描かれています。



【コロムビアミュージックショップ限定特別セット】

・初回限定盤CD+Blu-rayと歌詞集をセット販売:\10,000(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8580/





収録楽曲

1. 珈琲フロート漂流記(★南壽あさ子推奨楽曲)

2. あなたがいる(千葉県内FMラジオ局合同キャンペーン「NEXT RADIO」キャンペーンソング)

3. 時の環(映画「おかあさんの被爆ピアノ」主題歌)

4. オン・ザ・スクリーン(★ラジオオンエア推奨楽曲)

5. ローファー(千葉県佐倉市・特別広報番組「サクラ咲く ~ひとひらのひかり~」主題歌)

6. あおもりもりもりのうた(NHK青森「あおもりもりもり」オープニングテーマ)

7. あじき路地(京都市東山区にある築百十余年の町家長屋

「あじき路地」に寄せた書き下ろし楽曲。)

8. 幸せの途中(NHK青森「あおもりもりもり」エンディングテーマ)

9. がんばるひとへ(株式会社WorldNet2024年企業CM)

10. パラブルの島(YouTube番組「鉄塔研究会」Season2エンディングテーマ)

11. 呼吸のおまもり(TOKYO FM / JFN「ラジオ・ラバーズ」 CMキャンペーンソング)



南壽あさ子自身初となる歌詞集

『She Saw Scene』 6/18(水)発売

詩集規格 B5変型判/横198mm縦220mm/48P

\3,500(税込)



掲載予定楽曲

1. すみれになって(絵:ゴトーヒナコ)

2. 月夜ガラス(絵:CYON)

3. 永遠の少女(絵:shoko*)

4. BIRD SONG(絵:ふじいよしみ)

5. On My Way(絵:Sayaka)

6. 珈琲フロート漂流記(絵:市村ゆり)

7. あのひとを待つ(絵:牛久保雅美)

8. 例え話(絵:その)

9. やり過ごされた時間たち(絵:koji)

10. forget me not(絵:佐藤静紅)

11. 八月のモス・グリーン(絵:hoshi)

12. フランネル(絵:藤巻佐有梨)



【コロムビアミュージックショップ限定特別セット】

・『AMULET』初回限定盤CD+Blu-ray&歌詞集『She Saw Scene』:\10,000(税込)

[コロムビアミュージックショップ]https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8580/