初開催【安満遺跡音楽祭】第一弾アーティスト & チケット発売のお知らせ
ご担当者様
お世話になっております。
株式会社TRACEの嶋本と申します。
このたび弊社が主催する、大阪府高槻市・安満遺跡公園を舞台とした新たな音楽フェス「安満遺跡音楽祭（略称：アマオト）」
第一弾出演アーティスト発表および、チケットの発売を5月19日（月）正午より開始いたします。
ニュース媒体、音楽系メディア、ブログ、SNS（X / Instagramなど）でのご紹介・ご掲載をぜひご検討いただけましたら幸いです。
下記に開催概要、出演アーティスト情報、チケット詳細を記載しております。
併せて画像やロゴなどをまとめたプレスキットもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
▼プレスキットDLリンク
https://drive.google.com/drive/folders/1W7-gAE9-W-Psg_6clfVt3u6Tqp6fiEoO?usp=sharing
告知解禁日時：2025年5月19日（月）正午【安満遺跡音楽祭第一弾アーティスト】
2025年9月、歴史と緑が融合する安満遺跡公園にて開催される新たな都市型フェスティバル「安満遺跡音楽祭」。
第一弾として以下3組の出演が決定いたしました。
七尾旅人
HIMI
YOUR SONG IS GOOD
今後もさらなる出演アーティストの発表を予定しています。
【チケット情報】
最大1,000円お得!
7日間限定!超最速先行入場券の販売スタート!
販売開始：2025年5月19日（月）正午～
超最速先行入場券：5,500円
早割先行入場券：6,000円
一般発売入場券：6,500円
※各券種の詳細は、公式サイトにてご確認くださいませ。
【開催概要】
イベント名：安満遺跡音楽祭（略称：アマオト）
日程：2025年9月28日（日）
時間：10:00～19:00（予定）
出演：七尾旅人 / HIMI / YOUR SONG IS GOOD / and more
会場：安満遺跡公園（大阪府高槻市）
主催：株式会社TRACE
企画・制作 : 株式会社ONE
■公式WEBサイト : https://amaotofes.com/
■お問い合わせ : info@amaotofes.com
今後も追加情報がまとまり次第、改めてご案内させていただきます。
何卒ご紹介・ご掲載のほど、よろしくお願い申し上げます。
□□□□□□□□□□□□□□□
株式会社TRACE
専務取締役 嶋本 貴弘 Takahiro Shimamoto
〒569-0805
大阪府高槻市上田辺町19-32 吉田ビル1F
office : 072-681-9001
mobile : 090-1713-6069
Mail : info@amaotofes.com
Official web site : https://www.trace-hair.jp/