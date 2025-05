業界初！松井証券がプロeスポーツチーム「FENNEL」とスポンサー契約を締結

松井証券株式会社

松井証券株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:和里田 聰、以下「当社」)は、プロeスポーツチーム「FENNEL」とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。なお、プロeスポーツチームとのスポンサー契約はネット証券業界で初めて(*1)の取り組みとなります。

近年、eスポーツは世界を舞台に急成長しており、国際オリンピック委員会(IOC)が史上初となるeスポーツのオリンピック「Olympic Esports Games(オリンピック・eスポーツ・ゲームズ)」の2027年の開催予定を発表するなど、国境を越えたメガトレンドとなっております。

日本においても、情報感度の高いとされるデジタルネイティブである若年層を中心に盛り上がりを見せており、市場規模はこの数年で2倍にも拡大し、2025年には約200億円に到達することが予想されております。(*2)

「投資をまじめに、おもしろく。」をスローガンに掲げる当社では、さらなる発展を遂げるeスポーツ界を支えるとともに、試合を観戦する若年層の方々に投資を身近に感じていただきたいという思いから、2022年よりVALORANTの国内リーグに協賛してまいりました。今回の特定チームとのスポンサー契約は、これまでとは違うかたちでeスポーツと関わっていく新しい試みとなります。本取り組みを通じて、引き続き、eスポーツ界の更なる発展を応援してまいります。

■「FENNEL」との取り組みの背景

FENNELは、成長著しい日本のe スポーツの中で、有名ゲームタイトルの大会で優秀な成績を残す強豪チームです。e スポーツ事業のほか、アパレル事業にも注力しており、グッズに留まらないファッションブランドを目指すなど、若年層のカルチャーにも大きな影響を与えていることで知られています。

そんなFENNELの掲げるミッション「Fill the world with game-changers.」(ゲームチェンジャーで溢れる世界を創る。)と、ビジョン「Expand the boundaries of e-sports, Create new culture in digital and real worlds.」(e-sportsの境界を拡げ、デジタルとリアルでの新しいカルチャーをつくる。)は、ネット証券という業態を日本でいち早く導入し、投資の新たな可能性を切り拓いていくことを目指す当社の理念と通じると考えております。

■今後の取り組みについて

当社とFENNELは、FENNELファンに向けた様々な取り組みの実施を予定しています。その先駆けとして、5/17(土)より開催されるVALORANT Challengers Japan 2025 Split 2 Playoff FinalsへのFENNELの出場および、松井証券とのスポンサー契約を記念した、大会のティザー動画を公開しましたので、ぜひご覧ください。

<ティザー動画>URL: https://www.youtube.com/watch?v=DDhW5NFx5oI

■FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、6つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で2度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

<会社概要>

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

*1既存のプロeスポーツチームへの協賛について、主要オンライン証券各社の中で当社が初めてです。オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年5月1日現在。

*2 「日本eスポーツ白書2024/角川アスキー総合研究所」より引用(URL:https://jesu.or.jp/contents/news/news-250331/)

