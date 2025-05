佐賀県とほぼ同じ“かたち”のゴジラが佐賀県をPR「ゴジラ対（つい）サガ」プロジェクトが『第４回鈴木三郎助全広連地域広告大賞』最優秀賞、『アジア太平洋広告祭ADFEST2025』シルバーを受賞しました！

佐賀県

佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ!」の一環として、70周年を迎えた「ゴジラ」と佐賀県の形がほぼ同じ“かたち”で、形が対(つい)になっていることから「ゴジラ対(つい)サガ」プロジェクトを、2024年10月30日(水)から2025年1月26日(日)にわたって展開しました。期間中、県庁展望ホールでのインスタレーションやスタンプラリー、嬉野市の岩屋川内ダムの壁面に高圧洗浄機を用いたゴジラの巨大ダムアート作成など、様々なゴジラを使ったプロモーションを佐賀県内で実施し、国内はもちろん海外でも話題となり、多くの方に佐賀にお越しいただくきっかけをつくりました。

このたび、本プロジェクトの企画性と成果が評価され、国内外の広告賞を受賞いたしました。

『第4回鈴木三郎助全広連地域広告大賞』 最優秀賞およびキャンペーン部門賞を受賞

地域の産業・経済・文化スポーツに関する広告活動を通じて、日本各地の地域活性化に貢献した優れた広告コミュニケーション活動を顕彰することで、地域活性化を促進する『鈴木三郎助全広連地域広告大賞』にて、第4回となる今回、113作品の応募の中から、「ゴジラ対サガ」が最優秀賞およびキャンペーン部門賞を受賞。「かたち」という共通点に絞る大胆かつユニークな企画に振り切り、勢いとスピード感のあるコミュニケーション設計で、話題を喚起し、目標である観光客誘致という成果を大きく上げた点が高く評価された。

2025年5月15日(木)に開催された第73回全日本広告連盟福井大会にて贈賞式が行われ、登壇した山口祥義佐賀県知事は「これまで様々な漫画やアニメ、ゲームなどとコラボさせていただいているが、大切なのは佐賀県と企業がWin-Winになること。多くの方に協力いただき、これまでの蓄積が今回の成功につながった。」と受賞の喜びと感謝を語りました。

【鈴木三郎助全広連地域広告大賞とは】

全広連第三代理事長 鈴木三郎助氏の寄付金を元に平成19年度より制定された「全広連鈴木三郎助地域キャンペーン大賞」「全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞」は、令和4年度より名称を「鈴木三郎助全広連地域広告大賞」と変更し、内容をリニューアルしました。

地域の産業・経済・文化スポーツに関する広告活動を通じて、日本各地の地域活性化に貢献した優れた広告コミュニケーション活動を顕彰することにより、地域活性化を促進することを目的とし、「フィルム・オーディオ部門」「プリント部門」「チャレンジ部門」「キャンペーン部門」の4部門で構成されます。

『アジア太平洋広告祭ADFEST2025』 ENTERTAINMENT LOTUS部門シルバーを受賞

アジア太平洋地域を代表する国際的なクリエイティブ・フェスティバル『アジア太平洋広告祭ADFEST2025』が2025年3月20日(木)~3月22日(土)にタイ・パタヤで開催されました。2025年は「COLLiDE(コライド):衝突」をテーマに22部門1,641作品の応募の中から受賞作品が発表され、「GODZILLA TWIN SAGA(ゴジラ対サガ)」プロジェクトがENTERTAINMENT LOTUS部門にてタレントやインフルエンサーを効果的に活用した施策としてシルバーを受賞しました。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

【ADFESTとは】

アジア太平洋広告祭(Asia Pacific Advertising Festival、通称ADFEST)は、1998年に創設されたアジア太平洋地域を代表する国際的なクリエイティブ・フェスティバル。

「ゴジラ対(つい)サガ」について

TM & (C) TOHO CO., LTD.

70周年を迎えた「ゴジラ」と佐賀県の形がほぼ同じ“かたち”で、形が対(つい)になっていることから、ゴジラを「佐賀県かたち観光大使」に任命し、2024年10月30日(水)より「ゴジラ対サガ」プロジェクトを展開しました。ゴジラは「佐賀県かたち観光大使」として、佐賀県に存在する魅力的なスポットや食、歴史、エンタメを全国の皆さんに知っていただくため、「見えない壁」に阻まれがちな佐賀県の魅力を、その「壁」を破壊しながら発信。「佐賀県の県庁にはゴジラがいる―佐賀県庁にゴジラ出現」や「佐賀県のダムにはゴジラがいる―嬉野・岩屋川内ダムにゴジラの巨大ダムアートが出現」では、それぞれ2万人以上の方にお越しいただきました。このように、ゴジラはさまざまな公務に取り組みながら、佐賀県の魅力を多くの方々に発信してくれました。

佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ!」について

佐賀県は、2013年より情報発信による地方創生プロジェクトをスタートさせ、2015年7月より「サガプライズ!」として情報発信しています。企業やコンテンツ等とのコラボレーションにより佐賀県の地域資源の磨き上げや地域のさらなる活性につなげています。プロジェクト始動からこれまでに「佐賀県副知事 島耕作」、「ベルサイユのさが」など41のプロジェクトを実施しています。