ナノ・ユニバースより、夏のスタイリングを詰め込んだWEBコンテンツ「Summer Styling」が公開！
株式会社TSIホールディングス
シアーチェックレースボーダーマキシスカート \14,850(税込) カラー：ブラック/アイボリー サイズ：S/M
オフショルダーシアートップス \10,450(税込) カラー：チャコール/オフホワイト サイズ：S/M
コンパクトギャバドロストジップベスト \15,400(税込) カラー：ベージュ/カーキ サイズ：F
ヨーロピアンフラックス スリットポケットジレ \13,200(税込) カラー：オフホワイト/ベージュ/ブラウン/ネイビー サイズ：F
シアーミラノリブニットベスト \12,320(税込) カラー：チャコール/ホワイト サイズ：F
メランジドライ テーラードダブルジレ \14,300(税込) カラー：ブラック/ライトベージュ/L.ブルー
【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年5月16日（金）にWEBコンテンツ「Summer Styling」を公開。
本格的な夏シーズン到来に伴って今季おすすめのシーズナルルックをスタイリング提案。
■CONTENTS
Summer Styling
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features-women/250516-ws-summer-styling
■LINE UP
シアーチェックレースボーダーマキシスカート \14,850(税込) カラー：ブラック/アイボリー サイズ：S/M
オフショルダーシアートップス \10,450(税込) カラー：チャコール/オフホワイト サイズ：S/M
コンパクトギャバドロストジップベスト \15,400(税込) カラー：ベージュ/カーキ サイズ：F
ヨーロピアンフラックス スリットポケットジレ \13,200(税込) カラー：オフホワイト/ベージュ/ブラウン/ネイビー サイズ：F
シアーミラノリブニットベスト \12,320(税込) カラー：チャコール/ホワイト サイズ：F
メランジドライ テーラードダブルジレ \14,300(税込) カラー：ブラック/ライトベージュ/L.ブルー
【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/
【ナノ・ユニバース公式instagram】
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)
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