ナノ・ユニバースより、夏のスタイリングを詰め込んだWEBコンテンツ「Summer Styling」が公開！

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株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2025年5月16日（金）にWEBコンテンツ「Summer Styling」を公開。


本格的な夏シーズン到来に伴って今季おすすめのシーズナルルックをスタイリング提案。



■CONTENTS


Summer Styling


https://store.nanouniverse.jp/blogs/features-women/250516-ws-summer-styling











■LINE UP




シアーチェックレースボーダーマキシスカート　\14,850(税込)　カラー：ブラック/アイボリー　サイズ：S/M


オフショルダーシアートップス　\10,450(税込)　カラー：チャコール/オフホワイト　サイズ：S/M


コンパクトギャバドロストジップベスト　\15,400(税込)　カラー：ベージュ/カーキ　サイズ：F


ヨーロピアンフラックス スリットポケットジレ　\13,200(税込)　カラー：オフホワイト/ベージュ/ブラウン/ネイビー　サイズ：F


シアーミラノリブニットベスト　\12,320(税込)　カラー：チャコール/ホワイト　サイズ：F


メランジドライ テーラードダブルジレ　\14,300(税込)　カラー：ブラック/ライトベージュ/L.ブルー

【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/


【ナノ・ユニバース公式instagram】


https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)

【取扱店舗】
ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）
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