「超メタフェス」秋葉原UDXで開催、延べ1万人超が来場

株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

企業のメタバース進出をサポートする株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役:喜田一成)と、株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)との共同主催により2025年5月10日(土)に秋葉原UDXにて開催された、大規模交流イベント「超メタフェス ~VRC大交流会~」において、延べ1万人を超える来場者を記録したことをお知らせいたします。

■各会場の来場数

2F AKIBA SQUARE(即売会エリア) :約10,000人

4F UDX GALLERY(企業出展エリア):約7,500人

※各エリア出入口に設置されたカメラセンサーによる実測値に基づいております。

■イベント内容と反響

「超メタフェス ~VRC大交流会~」は、VRChatを中心とするバーチャルコミュニティに関わるユーザー、クリエイター、関連企業が一堂に会し、VR・メタバースのヘビーユーザーに向けた異業種交流の場を提供するイベントです。

当日は、VRChat関連の即売会や企業展示をはじめ、トークステージ、アバター改変相談、美容カウンセリング、車両展示など、多様なコンテンツが展開され、来場者に幅広い体験機会を提供いたしました。

特に企業展示エリアにおいては、VRChat inc.をはじめ20社を超えるVR・メタバース分野で活躍する企業が出展し、ハードウェアやソフトウェア、技術展示、グッズ制作など多岐にわたる領域での製品・サービス紹介と、来場者との活発な対話が行われました。こうしたリアルな交流を通じて、新たな企画やコラボレーションの機運が多数生まれたことも、本イベントの大きな成果の一つと考えております。

また、当日夜に開催された懇親会では600人以上が参加し、来場者同士による交流も盛んに行われ、メタバース領域における新たなつながりやアイデアが生まれる場として、多くの参加者から高い評価をいただきました。

SNS上でも「#超メタフェス」のハッシュタグを中心に投稿が拡散され、リアル会場の熱気がオンラインにも波及する形で、イベント全体の話題性と注目度がさらに高まりました。

■イベント概要

名称:超メタフェス ~VRC大交流会~

開催日:2025年5月10日(土)

会場:秋葉原UDX(2F AKIBA SQUARE / 4F UDX GALLERY)

主催:株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング(https://polygontailor.co.jp/)、株式会社スケブ(https://skeb.co.jp/)

協力:株式会社往来(https://ouraivr.com/)

特徴:VRChat関連の即売会、企業展示、催事、懇親会などを実施

公式サイト:https://vrcmtg.jp/

公式X:https://x.com/vrcmtg

超メタフェス イベントロゴ

■会社概要

会社名:株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

本社 :東京都港区南青山五丁目11番9号

設立 :2021年10月22日

代表者:代表取締役社長 喜田 一成

ホームページ:https://polygontailor.co.jp/

会社名:株式会社スケブ

本社 :東京都港区南青山五丁目11番9号

設立 :2017年8月1日

代表者:代表取締役社長 喜田 一成

ホームページ:https://skeb.co.jp/

ポリゴンテーラーコンサルティングとは

WE ARE ALL TRUSTED.

『WE ARE ALL TRUSTED.』

クリエイターが正当な対価を得られる世の中を目指すクリエイティブカンパニーです。

代表を含むすべての社員のVRChatプレイ時間が各々数千時間を超えており、日本におけるメタバース文化に最も精通するチームで構成され、メタバースで暮らす人々が思い思いの姿<アバター>のまま、のびのびと好きなことに取り組むことで新しい収益手段を獲得できる社会の実現に努めています。



会社名:株式会社ポリゴンテーラーコンサルティング

設立:2022年1月6日

資本金:49,999,250円(資本準備金含む)

代表者:喜田 一成

所在地 :〒107-0062 東京都港区南⻘山5丁目11番9号

URL:https://polygontailor.co.jp(https://polygontailor.co.jp/)