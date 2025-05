【イベント開催レポート】日台交流イベント「TAIWAN INNOVATION NIGHT 2025」｜リアルな出会いから生まれるAI × DXの共創

株式会社ニリック

株式会社ニリック(本社:東京都中央区、代表取締役:上野 峻基)は、Mighty Net、Startup Island TAIWAN、JETROと共同で、2025年5月8日(木)にJETRO Innovation Garden にて、台湾と日本のビジネスリーダーをつなぐ共創をテーマにしたイベント「TAIWAN INNOVATION NIGHT 2025」を開催いたしました。

2年目の開催となる台湾イノベーションナイト2025は、AIとデジタルトランスフォーメーション(DX)をテーマに、日台のスタートアップ、VC、大手企業、支援機関が一堂に会し、リアルな技術交流・事業連携の可能性を模索することを目的としました。

SusHi Tech Tokyo 2025(https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/)のパートナーイベントとしても多くの関心を集めました。

タイムスケジュール

◆18:30 - 19:00|受付開始・会場オープン

◆19:00 - 19:05|オープニングトーク

◆19:05 - 19:20|ライトニングピッチセッション

- Sho Yamanaka(Salesforce Ventures)

- Yula Xiong(Fujitsu Ventures)

- Koki Funane(JETRO)

- Chloe Chen(AWS)

◆19:25 - 19:45|パネルディスカッション

テーマ:「AI × DXの最新事例と現場のリアル」

- Jackey Wang(DuoInsight Venture)

- Norman Chang(UMC Capital)

- Ray Chiu(Calyx, Inc.)

- Ray Tai(Mighty Electronic Co., LTD.)

◆19:00 - 21:00|ネットワーキング & デモブース展示

-Avalanche Computing Taiwan Inc. (AI開発の高速化を支援するプラットフォーム)

-Eslitec Co., Ltd. (AIチャットボットプラットフォーム)

-VM-Fi (多言語対応のAI同時通訳ソリューション)

-Mobagel Inc. (AutoMLプラットフォーム)

-ECOCO (スマートリサイクルシステム)

-Gocochain Co., Ltd. (サプライチェーン向けスマートデバイス)

【ライトニングピッチセッション】

ピッチセッションでは、Salesforce Ventures・Fujitsu Ventures・JETRO・AWSの代表者が登壇し、それぞれの関心領域や支援体制についてプレゼンテーション。

各社がどのような技術領域・成長ステージに注目しているのかが共有され、日本市場における協業可能性への関心が高まる場となりました。

【パネルディスカッション:AI × DXのリアルと可能性】

台湾の事業会社・投資家4名をパネリストに迎えたパネルでは、「日本市場は台湾スタートアップにとって本当に事業可能性があるのか?」という問いを起点に、実践的な対話が展開されました。

Jackey Wang(DuoInsight Venture) は、台湾のAIスタートアップが海外展開において直面する「技術と市場のギャップ」や、特に日本市場で受け入れられやすい分野(製造業向けAIなど)を紹介。

Ray Chiu(Calyx, Inc.) は、ディープテックAIのグローバル展開事例をもとに、日本市場の魅力と難しさをリアルに語り、

Norman Chang(UMC Capital) からは、「見落とされがちだが有望な技術領域」として、エッジAIや産業DXツールを挙げ、投資家視点でのヒントを共有いただきました。

Ray Tai(Mighty Net) は、ハードウェアスタートアップが日本市場でローカライズに失敗しやすい点や、PoC後に量産へつなげる難しさなど、現場に基づいたインサイトを提供し、今後も日本市場でのビジネス拡大のための具体的なアクションを共有。

最後には、「日台のパートナーシップを紙だけで終わらせないために必要なことは何か?」という問いに対し、“信頼構築・技術的な接続性・現場ベースの小さな成功体験” がカギであることが話され共有認識を持ちました。

スタートアップ・ネットワーキング 展示ブース

AI・DX領域の台湾スタートアップ6社が参加し、日本の来場者との対話・技術紹介・商談が多数行われました。

台湾のみならず、アジアで活躍するサプライチェーンやリサイクルといったリアルな課題にも挑む注目のスタートアップたちが集結!シード期からPre-IPOまで、成長フェーズもさまざまでした。

- Avalanche Computing Taiwan Inc. (AI開発の高速化を支援するプラットフォーム)- Eslitec Co., Ltd. (AIチャットボットプラットフォーム)- VM-Fi (多言語対応のAI同時通訳ソリューション)- Mobagel Inc. (AutoMLプラットフォーム)- ECOCO (スマートリサイクルシステム)- Gocochain Co., Ltd. (サプライチェーン向けスマートデバイス)

<会場の様子>

2時間という短い時間でしたが、さまざまな分野から約200名のイノベーション関係者が集まり、活気あふれる交流の場となりました。

主催社

株式会社ニリック

海外企業の日本市場進出、日本企業のクロスボーダー事業展開を支援するビジネスデベロップメント・マーケティング会社。スタートアップ支援イベントの企画・実行も多数手がける。

Mighty Net(MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.)

台湾のハードウェアスタートアップを支援するアクセラレーターおよび電子機器IoT製品のEMS製造。製造現場とスタートアップをつなぐ支援を展開。

その他の主催

Startup Island TAIWAN|JETRO

今後もさらなる国境を越えた連携の機会を創出し、ともに次なるイノベーションの波を生み出していけることを楽しみにしております。