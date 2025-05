阪南大学の留学生が「防災メタバース」を体験

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes(本社:大阪府大阪市、代表取締役:松石和俊、以下「当社」)は、当社が運営する次世代型教育施設「Hero Egg」(大阪市浪速区)にて、2025年4月12日、阪南大学に在籍する留学生を対象に、災害時の行動を学ぶ「防災メタバース」体験プログラムを実施いたしました。

本プログラムは、当社が提供する英会話学習サービス「メタ英会話」の特別企画として、映画『少年と犬』(原作:馳星周)と連携したメタバース空間での防災教育を実現したものです。Fortnite上に構築された専用マップを活用し、ゲーム感覚で防災知識を深めることができる内容となっています。

■防災教育の新たな形「防災メタバース」とは

当社が全世界6.5億人ユーザーがいるとされているゲームプラットフォーム「Fortnite」上で提供する「防災メタバース」は、災害時の行動を直感的に学ぶことができる仮想空間型の教育プログラムです。今回の体験では、映画『少年と犬』に登場する犬「多聞」と共に、留学生が2択形式の防災クイズに挑戦し、実際の災害発生時に求められる判断力を養いました。

参加した阪南大学の留学生からは、

- 「初めて日本の防災について詳しく知りました。災害が起きても、少し自信がついた気がします」- 「ゲーム形式なので、自然と内容が頭に入りました」

といった声が寄せられ、体験の有効性と学習効果の高さがうかがえました。

今回活用した防災メタバース『少年と犬』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/129_1_303d940a68d691354aa81b1f24ad8ffa.jpg ]

※Nintendo Switch、PS4/5、Xbox、PCに対応

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

■外国人留学生向けの防災教育を、テクノロジーの力で拡大

日本で生活する外国人にとって、防災知識の習得は安全に暮らす上で不可欠です。しかしながら、言語や文化の壁から学習機会を得にくい現状があります。

当社では、こうした課題に対応するため、誰もが直感的に理解できる「メタバース」を活用した防災教育を展開しています。Hero Eggを拠点に、今後も国籍・年齢・言語に関係なく、あらゆる人が学べる包括的な防災プログラムを継続的に実施してまいります。

【Hero Egg】

Hero Egg(ヒーローエッグ)は、2024年8月に開設された、メタバース(XR)やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。

未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育む

Hero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

オフィシャルサイト:https://heroegg.com/

住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

【Hero Eggに関するお問い合わせ先】:info@heroegg.com

メタ英会話について

メタ英会話は、「遊ぶほど話せるようになる」をコンセプトに、メタバース空間で英語を楽しく学べる新しい英会話サービスです。アバターを使って、最大4名の少人数グループで参加できる1時間のオンライン英会話レッスンや、eスポーツ・協力型ゲームを通じた実践的な英語コミュニケーションを提供しています。

顔出し不要で参加できるため、英語に自信がない方や人前で話すのが苦手な方も安心。さらに、DX教育施設「Hero Egg」での国際交流イベントや英会話実践会など、リアルな場でも英語を使う機会を用意し、学んだ英語をすぐに活かせる環境を整えています。

「英会話 × メタバース × 社会課題」を軸に、引きこもりや不登校の子どもたち、英語学習に悩むすべての人に新しい学びの場を提供。2025年6月からは小学生・中学生向けサービスも開始予定です。

メタ英会話公式LINE:https://lin.ee/RkcNiZ3

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは、メタバース(XR)やAIを活用し社会課題解決を行うホールディングス企業です。主にUEFN(Unreal Editor For Fortnite)、RobloxStudio、Minecraftを活用したメタバース制作事業と、AIを活用した開発、リスキリングを中心とした教育事業を行っております。当社では地方創生3.0というリアル×メタバース(XR)×e スポーツ(ゲーム)による地域の課題解決に取り組む活動やイベントを日本各地で展開しております。

2024年8月には、大阪なんばにある「なんばパークス」にて、子どもから大人までメタバースやAI、DX等を学べる教育施設「Hero Egg」の運営を開始し、次世代のHEROを育成するための教育活動にも力を入れています。

さらに、仮想空間内で災害の疑似体験や防災対策を子どもたちが気軽に学べる防災メタバースや、AIを活用した社会課題解決、子どもや大人のDX教育事業を行うことで、教育、医療、防災、環境問題など幅広い分野での社会への貢献を目指すと共に次世代のHEROを輩出していきます。

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]

・公式LINEアカウント:[https://lin.ee/K9vdyLx]

下記のQRコードから追加できます

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MetaHeroes 広報担当:木原未貴

メールアドレス:info@meta-heroes.io

株式会社Meta Heroesのプレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/94539